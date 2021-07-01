اللجنة المشتركة الدولية تنشر الطبعة الرابعة من معايير الاعتماد الدولية للمختبرات

المعايير والسياسات المتضمنة في الطبعة الأخيرة تصبح سارية المفعول في 1 كانون الثاني/يناير 2022

أوك بروك، إلينوي، 1 تموز/يوليو 2021 / PRNewswire / — أصدرت اللجنة المشتركة الدولية اليوم معايير الاعتماد للجنة المشتركة الدولية للمختبرات، الطبعة الرائعة. . ويوفر هذا الكتيب المتطلبات التي يجب أن تلبيها المختبرات خارج الولايات المتحدة لمعالجة قضايا سلامة المرضى المتواصلة وتحسين الجودة. وستكون المعايير والسياسات المتضمنة في الطبعة الأخيرة سارية المفعول يوم 1 كانون الثاني/يناير 2022.



معايير اللجنة المشتركة الدولية هي الأساس لاعتماد المختبرات حول العالم. تحدد المعايير توقعات الأداء والهياكل والوظائف التي يجب أن تكون متوفرة للحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة. وهي تتناول المشاركة في الاعتماد والرعاية التي تركز على المريض وإدارة تنظيم المختبرات ومراقبة جودة المختبرات.

يقول جول روس، الطبيب والحاصل على درجة الماجستير في الأعمال ونائب الرئيس للاعتماد الدولي، تحسين الجودة والسلامة في اللجنة المشتركة الدولية: “معايير المختبرمن اللجنة المشتركة الدولية قوية وتتركز على سلامة المرضى ورعاية الجودة.” “ستجد منظمات الرعاية الصحية أيضًا أن معايير المختبرات الخاصة بنا متوافقة مع سياسات ISO 15189 ، إلى جانب المعايير الإضافية التي تؤكد على الرعاية التي تتمحور حول المريض.”

تقدم الطبعة الرابعة فصولًا جديدة حول تحسين الجودة وسلامة المرضى والوقاية من العدوى ومكافحتها ضمن قسم الدليل حول إدارة تنظيم المختبر. كما أنها توسع فصل عملية مراقبة الجودة ليتماشى مع أحدث التطورات في الطب المخبري، بما في ذلك متطلبات التخصصات المختبرية المختلفة مثل:

علم التشريح المرضي

الكيمياء الهيستولوجية المناعية

علم الأمراض التشريحي

التوافق النسيجي

الطرق الجزيئية

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الإصدار المحدث متطلبات فريدة ومحددة لمختبرات الإخصاب في المختبر والمزيد. كجزء من هذا التحديث، قامت اللجنة المشتركة الدولية بمواءمة المتطلبات مع منظمات المختبرات العالمية مثل معهد المعايير السريرية والمختبرية والجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة والجمعية الأميركية للطب التناسلي وغيرها.

مشوار إلى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (آي أس أو) 15189: المختبرات الطبية – تم تضمين متطلبات الجودة والكفاءة في الإصدار الرابع، بالإضافة إلى مقدمة تعمل كدليل مستخدم وملخص لسياسات وإجراءات اعتماد اللجنة المشتركة الدولية ومسرد شامل للمصطلحات الرئيسية والفهرس المفصل.

يتم منح دليل الإصدار الرابع مجانا لعملاء المختبرات الحاليين المعتمدين من اللجنة المشتركة الدولية من خلال JCI Direct Connect وهو متوفر أيضا للشراء. . لمزيد من المعلومات عن اعتماد اللجنة المشتركة الدولية للمختبرات ومعايير الاعتماد، يرجى زيارة موقع اللجنة .

حول اللجنة الدولية المشتركة

تأسست اللجنة المشتركة الدولية في العام 1994 كقسم من Joint Commission Resources ، وهي مؤسسة تابعة غير ربحية ومملوكة بالكامل للجنة المشتركة الدولية. من خلال الاعتماد والشهادات الدولية والخدمات الاستشارية والمنشورات والبرامج التعليمية، توسع اللجنة المشتركة الدولية مهمة اللجنة في جميع أنحاء العالم من خلال المساعدة في تحسين جودة رعاية المرضى. تعمل اللجنة المشتركة الدولية مع منظمات الرعاية الصحية الدولية ووكالات الصحة العامة ووزارات الصحة وغيرها في أكثر من 100 دولة. يرجى زيارة www. jointcommissioninternational. org </126><132 لمزيد من المعلومات.

الاتصال بقسم الإعلام:

مورين ليونز

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