المعايير والمتطلبات الواردة في الطبعة الأخيرة تصبح سارية المفعول في 1 نيسان/أبريل 2022

أوك بروك، إلينوي، تشرين الأول/أكتوبر 2021 / PRNewswire/ — أصدرت اللجنة المشتركة الدولية اليوم معايير الاعتماد للجنة المشتركة الدولية للرعاية المنزلية، الطبعة الثانية. يزود الدليل منظمات الرعاية المنزلية الموجودة خارج حدود الولايات المتحدة بالمعايير والمتطلبات اللازمة لتحقيق اعتماد اللجنة المشتركة الدولية (JCI) واستمراره، وكذلك تسليط الضوء على التحسين المستمر للجودة وسلامة المرضى. وستصبح المعايير والمتطلبات الواردة في الطبعة الثانية سارية المفعول بدءًا من يوم 1 نيسان/أبريل 2022.

تعتبر المعايير الصادرة عن اللجنة المشتركة الدولية (CJI) هي الركيزة التي يقوم عليها اعتماد منظمات الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم، كما أنها تحدد بدورها توقعات الأداء والهياكل والوظائف التي يجب توافرها للحصول على اعتماد هذه اللجنة. كما تتناول إمكانية الحصول على الرعاية واستمرارية الخدمات، وحقوق المريض والأسرة، وتقييم الاحتياجات، وإدارة الجودة وتحسينها، والوقاية من الإصابة العدوى ومكافحتها، وقيادة المنظمة، وسلامة بيئة الرعاية، ومؤهلات الموظفين والتعليم، وما يزيد عن ذلك.

يقول جويل روس، الطبيب والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وماجستير العلوم في تقديم الرعاية الصحية (MHCDS) وCPE ونائب رئيس الاعتماد الدولي وتحسين الجودة والسلامة لدى اللجنة المشتركة الدولية: “معايير اللجنة المشتركة الدولية للرعاية المنزلية قوية وذات صلة حيث يقدم كل إصدار جديد تحديثات اعتمادًا على أحدث الأدلة والدعم”. “مع استمرار زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في البيئة المنزلية في جميع أنحاء العالم، فمن الأهمية بمكان تبنى منظمات الرعاية المنزلية معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية للمساعدة على ضمان توافر الإجراءات والاختصاصات داخل المنظمات؛ لإثبات مدى الالتزام بتقديم الرعاية الآمنة والجودة، وبذل المساعي نحو عدم الإضرار والمساس بالمرضى ممن تخدمهم”.

تنقسم المعايير الواردة في دليل الطبعة الثانية إلى قسمين رئيسيين، هما الرعاية التي تركز على المرضى وإدارة منظمات الرعاية المنزلية، وإدخال متطلبات جديدة وتعزيز التركيز في هذه المجالات:

الإبلاغ عن النتائج الملحة

نقل الاتصالات

الأدوية المتشابهة بالشكل أو الاسم

حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية

استمرارية الرعاية

الرعاية الموجهة نحو المرضى

تتوفر لمحات عامة في كافة الفصول تصف التركيز في كل فصل، بما في ذلك تفسيرات مفصلة جديدة لإدارة العلاج الطبي واستعماله (MMU) وفصول إدارة المرافق وسلامتها (FMS) لمساعدة منظمات الرعاية المنزلية على فهم المعايير والعناصر القابلة للقياس التي تنطبق اعتمادًا على نوع الخدمة المُقدمّة والمرفق/البيئة. كما يتوافر في الدليل حاليًا متطلبات المشاركة في الاعتماد (APRs) وملخصًا للتغييرات الطارئة على تلك المتطلبات.

يحصل عملاء الرعاية المنزلية الحاليين المعتمدين من اللجنة المشتركة الدولية على الدليل الثاني مجانًا من خلال “JCI Direct Connect” وهو متاح أيضًا للشراء. لمزيد من المعلومات عن اعتماد اللجنة المشتركة الدولية للرعاية المنزلية، يرجى زيارة موقع اللجنة.

نبذة عن اللجنة المشتركة الدولية

تأسست اللجنة المشتركة الدولية في العام 1994 كقسم منJoint Commission Resources، وهي مؤسسة تابعة غير ربحية ومملوكة بالكامل للجنة المشتركة الدولية. من خلال الاعتماد والشهادات الدولية والخدمات الاستشارية والمنشورات والبرامج التعليمية، توسع اللجنة المشتركة الدولية مهمة اللجنة في جميع أنحاء العالم من خلال المساعدة في تحسين جودة رعاية المرضى. وتتعاون اللجنة المشتركة الدولية مع منظمات الرعاية الصحية الدولية ووكالات الصحة العامة ووزارات الصحة وغيرها في أكثر من 100 بلد. يرجى زيارة www. jointcommissioninternational. org لمزيد من المعلومات.

للتواصل الإعلامي:

مورين ليونز

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