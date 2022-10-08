‫اللجنة المالية لتحقيق مزيد من الشفافية في تسوية المنازعات الخارجية

سيدني, 8 أكتوبر 2022/PRNewswire/ — أعلنت Vantage، الوسيط الدولي متعدد الأصول، اليوم عن شراكتها مع اللجنة المالية ((FinaCom، وهي منظمة مستقلة ذاتية التنظيم وهيئة خارجية لحل النزاعات للشركات العاملة في أسواق الفوركس وعقود الفروقات (CFD).

مع هذه الشراكة الجديدة، يمكن ل Vantage وعملائها الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات ومزايا العضوية، مثل عملية التسوية غير المتحيزة التي تيسرها FinaCom ، وحماية تصل إلى 20،000 يورو لكل عميل، والتي يغطيها صندوق تعويض FinaCom .

تجمع شراكة Vantage مع FinaCom منظمتين ملتزمتين بإبقاء صناعة الفوركس على أعلى المعايير في ممارسات الأعمال، من أجل بيئة تداول أكثر مصداقية وشفافية.

يقول مارك ديسباليريس، رئيس الإستراتيجيات والتجارة في Vantage ، “نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع اللجنة المالية. نحن نقدر ملاحظات عملائنا وخبراتهم في التداول معنا، ويسعدنا أن نحصل على الدعم من منظمة خارجية تحظى بتقدير كبير لحل النزاعات مثل Finacom “.

“في Vantage ، نفخر ببناء عمل تجاري ملتزم بفعل الصواب، وأن نكون منظمة موثوقة ومنظمة يمكن لعملائنا وموظفينا أن يفخروا بكونهم جزءًا منها.”

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

إلى جانب التمتع بخبرة في السوق أكثر من 10 سنوات. يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا، تطبيق تداول للجوّال الحائز على الجوائز ، ومنصة تداول صديقة للمستخدم تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play .

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نبذة عن Financial Commission

اللجنة المالية هي منظمة خارجية مستقلة لتسوية المنازعات للمتداولين غير القادرين على حل النزاعات مباشرة مع مزودي الخدمات المالية. شرعت اللجنة المالية في البداية في تقديم نهج جديد للمتداولين والوسطاء على حد سواء لحل أي نزاعات تنشأ في سياق تداول الأسواق الإلكترونية مثل العملات الأجنبية، ثم توسعت لتشمل العقود مقابل الفروقات والمشتقات ذات الصلة، بالإضافة إلى اعتماد منصات التكنولوجيا المستخدمة للتداول.

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