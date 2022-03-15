‫ الكشف عن Talogy كهوية جديدة لـ PSI Talent Management وجميع عمليات الاستحواذ الخاصة بها

توحيد 600 خبير من 17 منظمة في أكثر من 20 دولة ، تساعد Talogy أكثر من 10,000 منظمة في جميع أنحاء العالم على الكشف عن أفضل المواهب من خلال المزيج القوي من علم النفس والتكنولوجيا.

جلينديل، كاليفورنيا ، 15 مارس 2022 / PRNewswire / — ما سر توظيف وتطوير المواهب المناسبة؟ السر في مزيج قوي من علم النفس والتكنولوجيا.

تمكن Talogy عملائها من اتخاذ قرارات أفضل بشأن الأشخاص ، من خلال توحيد علم النفس والتكنولوجيا والاستفادة من أكثر من 75 عامًا من الخبرة في تحديد أفضل المواهب ورعايتها. ينطبق هذا طوال دورة حياة الموظف ؛ سواء كانت أهداف المنظمة هي اختيار أفضل المواهب ، أو تطوير موظفيها بطرق أفضل ، أو تحسين ثقافتهم التنظيمية.

صرح بيتر سيليست، الرئيس العالمي في Talogy ، “لقد نمت شركتنا بسرعة على المستويين العضوي ومن خلال الاستحواذ، حيث جمعنا أفضل العقول والمهارات والتكنولوجيا في إدارة المواهب لتوسيع بصمتنا العالمية وتوسيع نطاق قدراتنا. إن خبرائنا متحمسون للعمل مع العملاء الذين يصممون حلولًا صالحة ويمكن الدفاع عنها وجذابة للمواهب ، مما يؤدي حقًا إلى تعطيل صناعة المواهب”.

وتضيف لويزا كورتيزيان، نائبة رئيس التسويق في شركة Talogy : “نسخر في شركة Talogy قوة علم النفس إلى جانب التكنولوجيا لمساعدة المنظمات على تحقيق أهدافها في مجال المواهب. باسمنا، أردنا شيئا أصيلا، لا تنسى، وذات مغزى، يعطي فكرة عن من نحن وكيف نحل تحديات المواهب .

تعريف كلمة “علم ” هو “العلم أو دراسة “. إنه القاسم المشترك بين علم النفس والتكنولوجيا. كما أن الموهبة هي مجال خبرتنا. الموهبة + علم النفس + التكنولوجيا = Talogy . وتعمل هويتنا الجديدة على نحو جيد في تمثيل ثقافتنا المبتكرة وقدراتنا العالمية “.

تُعد Talogy المنزل الجديد PSI Talent Management ، و Cubiks ، و Caliper ، و JCA Global ، وشبكة تقييم الأداء Performance Assessment Network ، و Select International ، و EB Jacobs ، و IPAT ، و Ottmann ، و Human Scope ، والاختيار القائم على الأداء Performance Based Selection ، و a&dc ، و Innovative HR Solutions ، و OPRA ، Human Systems Technology (HST) ,و Propel ,و .Solvably

نبذة عن Talogy نحن Talogy. خبراء إدارة المواهب. ونصوغ حلولا تقوم بفحص المواهب وتحديدها وتطويرها وإشراكها في جميع أنحاء العالم. من خلال توحيد علماء النفس الرائدة، وعلماء البيانات، والمطورين، ومستشاري الموارد البشرية نأتي قوة علم النفس والتكنولوجيا معا حتى تتمكن من اتخاذ أفضل القرارات الناس تعتمد على البيانات. مع أكثر من 30 مليون تقييم يتم تقديمها كل عام بأكثر من 50 لغة، نساعد العملاء على اكتشاف التألق التنظيمي. Talogy.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1727124/Talogy_Logo.jpg