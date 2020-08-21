الفواتير الطبية والمشاريع التجارية تتصدر قائمة محفزات الإقراض الخاص في العراق

بيانات جديدة من Qi Card تسلط الضوء على الوضع المالي للمواطنين العراقيين

بغداد, 21 من أغسطس 2020 /PRNewswire/ — توفر Qi Card، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني وبطاقات الخصم/الائتمان الوطنية في العراق، رؤية جديدة للرفاهية المالية للمواطنين العراقيين من خلال دراسة دوافعهم للحصول على قروض خاصة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن برنامج قروض Qi Card، فإن أكثر من 85% من العراقيين الذين يسعون للحصول على قروض خاصة يفعلون ذلك إما لسداد فاتورة طبية أو لتمويل مشروع تجاري صغير.

هذا وقد صرح السيد بهاء الهادي، رئيس ومؤسس الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشركة التي تمتلك وتدير Qi Card، قائلاً “منذ عام 2018، قدمت Qi Card أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في شكل قروض لأكثر من 800 ألف مواطن عراقي”. وأضاف “عندما ننظر إلى العوامل المحفزة وراء هذه القروض، تتضح صورة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالعراق. حيث نرى المواطنين العراقيين لديهم أفكار ملهمة لتقديم خدمات جديدة، والابتكار لصالح مجتمعهم والتحكم في مصائرهم المهنية والمالية؛ إلا أنه في الوقت نفسه يعاني الكثير منهم عند سداد مقابل بعض احتياجات الحياة الأساسية”.

يشتمل تمويل الأعمال الصغيرة على غالبية القروض المقدمة من جانب Qi Card. وقد أشار 55.4% من الحاصلين على القروض إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة كان هو الدافع وراء حصولهم على القرض. ويلي ذلك الأدوية والاحتياجات الصحية التي ذكرها نسبة 29.9% من الحاصلين على القروض. في حين أن نسبة 15% المتبقية ممن يطلبون الحصول على القروض تتباين أسباب حصولهم على القرض بين سداد قرض من صديق أو قريب (8.2%)، وتمويل تجديد منزل (4.3%)، وتمويل رحلة إجازة (2.2%).

واستطرد الهادي قائلاً “تفخر Qi Card بدعم المجتمع العراقي من خلال الوصول إلى فرص بناء الثروة التي تثري الأشخاص والأمة بأسرها”. وأردف “عندما نستثمر لتحقيق أحلام المواطنين التجارية، فإننا نشجع الابتكار الذي يمكنه أن يكون سببًا في حدوث طفرة لنا جميعًا”.

نبذة عن Qi Card

شركة Qi Card هي المؤسسة الرائدة في تقديم حلول خدمات الدفع الإلكتروني في العراق، إذ تستخدم تقنية البصمة البايومترية على الهوية للتحقق من شخصية حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تشغيل وإدارة شركة Qi Card، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات في تاريخ العراق. وقد استطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما بنك الرافدين وبنك الراشد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 7 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع متعددة قياسات الاستدلال الحيوي على الهوية. كما تمكنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية، خلال مدة تزيد عن 18 شهرًا بقليل، من صرف قروض بقيمة 5 تريليون دينار عراقي لأكثر من 800,000 مواطن عراقي وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حاليًا منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6000 تاجر يتسنى من خلالها استخدام نظام Qi لتوفير البضائع والمنتجات الاستهلاكية بالاقساط المريحه الممولة من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تقوم الشركة العالمية للبطاقة الذكية بإصدار وشراء بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر بنكاً لها فروع في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في Mastercard، أكثر من 1,8 مليون بطاقة Mastercard وأصبحت أكبر مقدم لخدمات Mastercard في العراق.