الفلسطيني محمد شتات يحصد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه في دورتها الثانية عن فئة الابتكارات الفردية – جائزة الباحث المتميز

، :فاز المواطن الفلسطيني الدكتور محمد شتات في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، عن فئة الابتكارات الفردية- الباحث المتميز. وسلم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الجائزة إلى الفائزين خلال حفل خاص أقيم في دبي.

وفاز الدكتور شتات بجائزة فئة الابتكارات الفردية – الباحث المتميز، التي تبلغ قيمتها 40,000 دولار أمريكي عن مشروع تطوير وحدة مبتكرة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية منخفض التكلفة، وهو عبارة عن نظام منزلي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية (الحرارية) منخفض التكلفة لتحويل مياه البحر أو المياه غير النظيفة إلى مياه عذبة. ويتم عزل الخزان بالكامل باستخدام مواد عازلة لتقليل فقد الحرارة وضمان تشغيل النظام في الليل باستخدام الحرارة المخزنة من الطاقة الشمسية خلال النهار. ويمتاز المشروع باستهلاكه لكمية قليلة من الطاقة الحرارية مقارنة بالأنظمة التقليدية. وبخلاف الأنظمة المعتمدة على التناضح العكسي، يمكن استخدام النظام لتحلية المياه المالحة عالية التركيز، كما يعمل برغم انخفاض ضغط الماء ودرجات الحرارة نسبياً، مما يسمح بتصنيع الوحدة باستخدام مواد بلاستيكية رخيصة الثمن بدلاً عن المعادن باهظة الثمن.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة “سقيا الإمارات”: “تؤكد هذه الجائزة العالمية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا الابتكار والاستدامة، والبحث عن الحلول المستدامة لمشكلة شح وتلوث المياه في العالم، حيث تمد الدولة أياديها البيضاء لكل محتاج في أي مكان في العالم لتخفيف معاناة الإنسان أينما كان دون النظر إلى عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه، وهي المبادئ التي تسير عليها قيادتنا الرشيدة، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعكس الجائزة جهودنا للمشاركة بشكل فاعل في مواجهة أزمة المياه العالمية، من خلال دعوة مراكز الأبحاث والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه الجائزة ومعالجة شح المياه بواسطة الطاقة الشمسية”.

يشار إلى أن الجائزة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي تهدف إلى تشجيع مراكز الأبحاث والأفراد والمبتكرين حول العالم على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح وتلوث مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسة: “جائزة المشاريع المبتكرة”، و”جائزة الابتكار في البحث والتطوير”، و”جائزة الابتكارات الفردية”.

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