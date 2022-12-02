‫الفائز بجائزة غرامي® والعديد من الجوائز البلاتينية الفنانة أريانا جراندي تطلق أول عطر ثنائي مع MOD برائحتين جديدتين

مستوحاة من الحداثة وحرية التعبير والفردية، تستمد MOD اسمها من الثقافة الفرعية التي اشتهرت في ستينيات القرن الماضي في لندن. العطور الجديدة، MOD Vanilla و MOD Blush ، تعطيك تجربة حسية تبعث في الحياة طاقة العصر الجريئة والحديثة.

تقول جراندي: “أنا متحمسة للغاية لإطلاق أول قطرة عطر ثنائي لي مع MOD Vanilla و MOD Blush “. “عندما بدأنا العمل على هذا الثنائي منذ أكثر من عام، وقعت في الحب تمامًا مع هذين العطرين ومع الإبداع الذي تعاونت أنا وستيفان عليه. أردت حقًا أن أفعل شيئًا مختلفًا ومثيرًا لمعجبيني من خلال إطلاق عطرين جديدين في وقت واحد وآمل أن يحبوهما بالطريقة التي أحبها أنا وفريقي وأصدقائي. لقد مررنا بالعديد من زجاجات الاختبار هنا!!! سرعان ما أصبح MOD Vanilla و MOD Blush اثنين من المفضلين لدي في عائلتنا العطرية الجميلة وأنا أعد تنازليًا الأيام حتى تتمكن من تشمهم بنفسك!”

تشرح نورين دودج، مديرة التسويق في شركة LUXE Brands : “إن مجموعة MOD هي تطور مثير لمجموعة العطور Ariana Grande “. “الطريقة التي صنعنا بها الروائح تمثل ما أشعر به هو مستقبل العطور؛ البساطة والرفاهية المرتكزة على الطبيعة والتصميم والحملة والعطور هي تطور حديث مبهج للمشجعين للاستمتاع به.”

العطور

MOD Vanilla:

تفتتح MOD Vanilla ، المعبرة والشخصية بعمق، بمزيج غير متوقع من البرقوق الداكن المليء بالعصارة والمسك الكريمي ولمسة رقيقة من الفريزيا الوردية. وجاذبيته فورية ويتم إدمانها.

يتم رفع لمسة الذواقة إلى مستوى متطور حقًا مع قلب من زبدة السوسن، البرالين الأبيض المتحلل.

يقدم زبدة الكاكاو المعاد تدويرها وزبدة البردي في الخلف طبقة أخرى من التعقيد الجميل التي لا تزال تحافظ على جاذبيتها وتوقيعها الذي لا ينسى.

MOD Blush:

مزيج غني من البرغموت الإيطالي وفاكهة الماراكويا والتوت الداكن المتباين بشكل جميل مع الفلفل الوردي مما يخلق مقدمة جذابة.

القلب المثير للاهتمام هو مزيج فاخر من بتلات الورد الندي وماغنوليا مع لمسة من الكمثرى لتطور مذهل على البشرة

تركيبة نابضة بالحياة وحسية من أمبروكس وخشب الأحلام والمسك تترك انطباعًا دائمًا.

التعبئة

تصميم زجاجة MOD هو نخب حديث لأخلاقيات الموضة بعد منتصف القرن. شيء جريء ومتقطع يتم إجراؤه بطريقة نحتية مع الشكل والضوء. المنحنيات الدقيقة تخلق هذا الشكل المعدني المستدير حيث لا يوجد جانبان متشابهان. واحد أبيض والآخر وردي مع نافذة بلورية تغلف كلا الجوهرين العطرين MOD – mod blush و mod vanilla .

لتصميم الكرتون المذهل، التقط صورًا هندسية قوية لأريانا تستخدم التكرار والألوان الحديثة وتطبيقات الرسومات لخلق تجربة حسية جريئة للتغليف. مع رائحتين وألوان متعددة، يكشف كل جانب عن مغامرة جديدة…

التسعير

رذاذ ماء العطر، 3.4 أونصة سائلة/100 مل 68.00 دولار

رذاذ ماء العطر، 1.0 أونصة سائلة/30 مل 48.00 دولار

جميع الأسعار هي أسعار البيع بالتجزئة المقترحة من الشركة المصنعة بالدولار الأمريكي.

سيتم طرح العلامة التجارية عالميًا لتجار التجزئة الإضافيين المتميزين بما في ذلك:

كندا: سلسلة متاجر شوبرز دراج مارت

أوروبا: دوغلاس

المملكة المتحدة: بوتس، وسوبردراج، وذا برفيوم شوب، وذا فراجرانس شوب

أستراليا: ماي شيمست

حول أريانا جراندي

تُعَد أريانا جراندي الحائزة على جائزة جرامي والفنانة الحائزة على جائزة القرص البلاتيني عدة مرات، والنجمة العالمية، أريانا جراندي، هي أول فنانة احتلت المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف “بيلبورد هوت 100” منذ فرقة البيتلز عام 1964 بأغنية “7 حلقات”، و”انفصِل عن صديقتك، أنا أشعر بالملل”، و”ثانك يو، نيكست”. وفي عام 2020، أصبحت الفنانة الأولى والوحيدة التي ظهرت لأول مرة في 5 أغاني فردية في المرتبة الأولى في تاريخ المخططات الموسيقية. وفي عام 2021، صنعت جراندي التاريخ كأول فنانة تحتل في الوقت نفسه ثلاثة من أعلى 10 مراكز في مخططات “بيلبورد بوب ايربلاي” الموسيقية ومخططات “ميديابيس توب 40” الموسيقية، بأغاني “بوزيشنس”، و “34+35″، و”بوف”. في التاسعة والعشرين من عمرها فقط، أصدرت ستة ألبومات أصبحت جميعها بلاتينية وتجاوزت 98 مليار أغنية على مستوى العالم – إنها الفنانة الأكثر شهرة في Spotify في العقد الماضي – بينما سرعان ما أصبحت واحدة من أكبر نجوم البوب في جيلنا مع غناءها القوي و حضور لا مثيل له على خشبة المسرح ومع معجبيها. في عام 2022، أصبحت جراندي أول فنانة لديها أربعة ألبومات مع أكثر من 4 مليارات تدفق لكل منها على Spotify . وفي عام 2019، انطلقت جراندي في جولة سويتنر العالمية، وقدمت أكثر من 100 عرض على مدار العام، بما في ذلك مجموعات المتصدرين في لولابالوزا وكوتشيلا – حيث كانت أصغر متصدرة في تاريخ المهرجان. في عام 2021، انضمت جراندي إلى THE VOICE على قناة NBC ، وظهرت أيضًا في فيلم المرشح لجائزة الأوسكار DON’T LOOK UP أمام ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس، من انتاج Netflix . ستبدأ بعد ذلك إنتاج فيلم Jon M. Chu المقتبس عن WICKED ، بطولة غليندا امام لسينثيا إيريفو في دور Elphaba .

نبذة عن شركة “لوكس براندس”

لوكس براندس هي شركة منتجات تجميل عالمية مرموقة مكرسة لاستحداث علامات تجارية لمنتجات التجميل عالمية المستوى تُلهِم المستهلكين حول العالم. وقد حصل نهج الشركة المبتكر في التصميم والتسويق وبناء العلامات التجارية ذات الروح الرقمية الأولى على العديد من الجوائز حول العالم. كما حصلت لوكس براندس على جائزة عطر العام في عام 2019 نيابة عن عطر كلاود من أريانا جراندي. المجموعة الكاملة أريانا جراندي، ونيكي ميناج، وأو دي جوس من كوزموبوليتان، وشراكة ترخيص مع جنرال موتورز بشأن علامة هامر التجارية.

للتواصل الصحفي مع عطور أريانا جراندي:

شركة ليدي

AGFragrance@ledecompany.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1959149/LUXE_Brands___ Artist_Ariana_Grande_Debuts_ First_Fragrance_Duo_with_MOD. jpg