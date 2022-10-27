‫الغذاء الصحي الكوري الأول، أصل الغذاء الكوري “الجينسنغ الأحمر”

زادت صادرات الجنسنغ الكوري إلى الخارج بنسبة 16.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 267.2 مليون دولار، وهو رقم قياسي

تم الاعتراف بالتخصص الإقليمي التمثيلي لكوريا، الجينسنغ الأحمر، كأفضل جينسنغ أحمر في العالم لجودته وفعاليته الممتازة

سيؤول، كوريا الجنوبية، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 / PRNewswire / — وفقًا لشركة المزارع السمكية وتجارة الغذاء الكورية، بلغت الصادرات الزراعية والسمكية الكورية 11.36 مليار دولار في العام الماضي، متجاوزة مبلغ الـ 10 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ .

العلامة التجارية الكورية للجينسنغ الأحمر رقم 1 هي CheongKwanJang (تشيونغ كوانجانغ) التي أطلقتها شركة كوريا للجينسنغ، التي تتمتع بتقليد يعود تاريخه إلى ما قبل 123 عامًا، والذي يمثل حوالي 70 ٪ من إجمالي سوق الجينسنغ الأحمر في كوريا . من أجل إنتاج أعلى جودة من الجينسنغ الأحمر، تجري شركة تشيونغ كوانجانغ430 اختبار أمان لمدة إجمالية تبلغ 8 سنوات قبل شحن المنتجات، بما في ذلك سنتان من اختبارات إدارة التربة و 6 سنوات للزراعة، لإنتاج الجينسنغ الأحمر المتميز الذي يمكن للعملاء استهلاكه بثقة.

لقد كان نمو الأطعمة التقليدية ملحوظًا. من بينها، كانت صادرات الجينسنغ، مثل الجينسنغ الأحمر، هي الأعلى على الإطلاق إذ بلغت 267.2 مليون دولار، بزيادة 16.3٪ عن العام السابق.

أدت شعبية الثقافات الكورية المختلفة، بما في ذلك ثورة الموسيقى الشعبية الكورية التي تتصدرها فرقة “بي تي أس” وشركة إنتاج الأفلام المعترف بها عالميًا “باراسايت” والدراما الكورية التي تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم من خلال منصة أو تي تي، إلى الاهتمام بثقافة المطبخ والطعام الكوري، ويُعتقد أنها لعبت دورًا في زيادة شعبية الأطعمة الكورية.

تاريخيا، كان أول طعام كوري أحبه الناس في جميع أنحاء العالم هو “الجينسنغ الكوري”. منذ آلاف السنين، عُرف الجينسنغ الكوري بأنه هدية خاصة من السماء لحماية صحة الكوريين.

على وجه الخصوص، ونظرًا لجودته الممتازة وفعاليته، يتم تصدير الجينسنغ الكوري إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة واليابان، وهو منتج يحبه الناس في جميع أنحاء العالم.

يُطلق على الجنسنغ الكوري أسماء مختلفة اعتمادًا على طريقة معالجته، ولكن يتم تصنيع معظم الجينسنغ الكوري في شكل الجينسنغ الأحمر من خلال التدفق والتجفيف. من المعروف أن الجينسنغ الأحمر يتمتع بأفضل فعالية لكل مكون نشط من بين الأشكال المختلفة للجينسنغ حيث يتم استخلاص الصابونين الفريد أثناء عملية التصنيع.

الجينسنغ الأحمر هو أيضًا يعتبر إحدى الهدايا التي يقدمها قادة كوريا الجنوبية للقادة الأجانب في زياراتهم الرسمية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1924842/Red_Ginseng.jpg