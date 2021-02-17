الطلب العالمي في مناطق مثل الشرق الأوسط تدعو سانت كيتس ونيفيس إلى تمديد عرضها المحدود المدة لبرنامجها للجنسية عن طريق الاستثمار

لندن, 17 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ — بعد الطلب غير المسبوق، وافق مجلس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس على تمديد عرض الاتحاد المحدود المدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) .

وقد تم تمديد العرض الذي أعلن عنه العام الماضي والذي كان من المتوقع أن يستمر لفترة ستة أشهر فقط. وقد تم تمديد هذا العرض الآن لأسباب تعود لشعبيته. هذا البرنامج الذي عُرض في العام 1984 بعد أن حصلت جزيرتا سانت كيتس ونيفيس على استقلالهما من المملكة المتحدة، يقدم للمستثمرين طريقا سالما ومأمونا للحصول على جنسية ثانية بعد استثمارهم في صندوق الاستثمار المستدام .

يعتبر خيار التمويل الطريق الأسرع والأكثر مباشرة للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس وهو المسار الوحيد الذي يقدم عرضًا محدود المدة. وبموجب الخصم المؤقت، يمكن لأسرة يصل عدد أفرادها إلى أربعة الحصول على الجنسية نظير 150,000 دولار أميركي بدلًا من 195,000 دولار أميركي. وهو ما يمثل حسما لمقدار الأموال التي يجب استثمارها في البرنامج بـ 45000 دولار.

تنعكس أهمية الحفاظ على هيكل الأسرة معًا في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في برنامج سانت كيتس ونيفيس، مما يجعله جذابًا بشكل خاص للعائلات من الشرق الأوسط. “بالإضافة إلى والدي مقدم الطلب الرئيسي، يمكن للزوجة […] والأجداد أيضًا التقدم … شريطة أن يكون عمرهم أكبر من 55 عامًا،” كما أشار ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس في حديثه عن أهمية العرض لفترة محدودة.

“كان هذا تعديلًا قمنا به لاستيعاب وإدراك أنه في الشرق الأوسط على وجه التحديد، هناك الكثير من العائلات التي يتقاعد فيها الوالدان مبكرًا ويصبحون الآن معتمدين على أولادهم في سن مبكرة جدًا. (هذا التعديل) يعزز حكمة الحكومة في التفكير في مثل هذه الاسر “.

مع ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة وطول فترة برامج هجرة الاستثمار، يُرحب ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس باعتباره العلامة التجارية البلاتينية القياسية في الصناعة. يصبح المستثمرون الذين يجتازون الفحوصات الأمنية اللازمة قادرين على الوصول إلى السفر بدون تأشيرة إلى 156 وجهة، والحق في العيش والعمل والدراسة في الدولة وبناء إرث من خلال تمرير الجنسية للأجيال القادمة.

“بفضل هذه الخبرة التي لا مثيل لها في الصناعة، نجحت سانت كيتس ونيفيس في جذب المستثمرين إليها. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت قيمة الحفاظ على الأسرة معًا نقطة محورية للمستثمرين الذين يحصلون على جنسية ثانية، وتعد سانت كيتس ونيفيس واحدة من الدول القليلة التي تأخذ هذا في الاعتبار”، كما يقول بول سينغ، مدير مؤسسة سي أس غلوبال بارتنرز.

يمكن للمستثمرين الذين يختارون سانت كيتس ونيفيس أن يطمئنوا إلى أنهم يختارون برنامجًا صمد أمام اختبار الزمن ويعتبر أحد أفضل الطرق للحصول على جنسية ثانية في السوق. وسجل البرنامج على المؤشر السنوي لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار للعام 2020 أعلى النقاط في البرنامج في ما يتعلق بإطار العناية الواجبة والجدول الزمني للحصول على الجنسية وسهولة المعالجة والمزيد.