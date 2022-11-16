‫الطائرة بدون طيار التكتيكية LoongUAV – تجذب الانتباه في معرض الصين الجوي

جوهاي، الصين، 16 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — في 13 نونبر/تشرين الثاني 2022، انتهى معرض الصين الجوي الرابع عشر تمامًا في جوهاي. تم عرض العديد من منتجات الطائرات بدون طيار المثيرة للاهتمام في هذا المعرض الجوي، مثل WJ-700 “فالكون” الطائرة بدون طيار للتفتيش والهجوم على نطاق واسع التابعة للأكاديمية الثالثة لعلوم وصناعة الفضاء، والطائرات بدون طيار من طراز Wing Loong-1E ذات الارتفاعات المتوسطة والمنخفضة من AVIC ، وطائرة بدون طيار تكتيكية للمراقبة الدقيقة متعددة الدوارات Loong 4 من LoongUAV ، طائرة بدون طيار للمراقبة متوسطة المدى Rainbow-4 من علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، إلخ.

في الوقت الحاضر، تم استخدام المزيد والمزيد من المعدات غير المأهولة. من بينها، غالبا ما تستخدم الطائرات بدون طيار ذات الأغراض القتالية المختلفة في الحروب. Loong 1 هي طائرة بدون طيار استهداف يمكن أن توفر تحديدًا دقيقًا للأهداف بعيدة المدى. Loong 2 هي طائرة استطلاع بدون طيار يمكن إطلاقها بسرعة وسرية لاكتشاف ظروف ساحة المعركة. Loong 5 هي طائرة بدون طيار هجومية يمكنها قصف أهداف في مناطق واسعة. Loong 4 هي طائرة بدون طيار متوسطة الحجم ومتعددة الدوارات. تتميز بسعة حمولة ثقيلة ومدة طيران طويلة، والتي يمكن أن تلبي الاحتياجات القتالية المختلفة وتجذب انتباه جميع الجماهير في العرض الجوي.

يمكن لـ Loong 4 حمل أربع قذائف هاون عيار 82 مم وستة مدافع هاون عيار 60 مم، وإغلاق الموقع المستهدف بواسطة جراب التتبع، وتنفيذ مهمة القصف من الجو. إنه يدعم وضعي اللقطة الواحدة والمتعددة، ودقة السقوط أقل من أو تساوي 2 متر، وهو مناسب للضربات الدقيقة في زمن الحرب. في الوقت نفسه، عندما يتم حمل حمولة ثلاثية الضوء، يمكنها أيضًا توفير بيانات موضع عالية الدقة على مستوى المتر لمعايرة المدفعية المستهدفة.

كأول ظهور لها، لم تحصل LoongUAV فقط على إشادة إجماعية من محترفين من العالم في هذا المعرض، ولكنها تلقت أيضًا طلبات والمطالب من روسيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبرازيل وجنوب إفريقيا وأرمينيا واليمن وأوزبكستان وزامبيا والأردن ودول أخرى، بقيمة إجمالية تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي.

تقوم LoongUAV بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق الطائرات بدون طيار التكتيكية الفعالة، توفر مجموعة متنوعة من خدمات OEM / ODM . تلتزم شركة LoongUAV ببناء منتجات الطائرات بدون طيار عالية الأداء وخفيفة الوزن وخارقة وخفية ونمذجة وسعة ثقيلة وطويلة الأمد. قادرة على تنفيذ مهام قتالية ذكية ودقيقة ومتنوعة في بيئة ساحة معركة شديدة الخطورة.

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