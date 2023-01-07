‫الضوء الرائد لأعمال Hisense العالمية: تكريم الدكتور لان لين كشخصية اقتصادية لعام 2022

تشينغداو، الصين، 6 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — في الرابع من يناير/كانون الثاني، أصدرت China Newsweek ، وهي إحدى الدوريات الصينية الأكثر شهرة، قائمتها للأشخاص المؤثرين لعام 2022. تم تكريم الدكتور لان لين، رئيس مجلس إدارة مجموعة Hisense ، باعتباره الشخص الاقتصادي لعام 2022 لمساهمته في أعمال Hisense العالمية. تهدف هذه القائمة السنوية، التي تصدرها مجلة China Newsweek في نهاية كل عام، إلى تقدير الأشخاص الذين تميزوا في مهنهم والإشادة بجهودهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي وتنمية المجتمع الصيني.

كتبت صحيفة China Newsweek : “كضوء رائد لعولمة Hisense ، كان الدكتور لين يقود Hisense بحزم للذهاب إلى الخارج والتعمق في السوق المحلية، وإعادة تشكيل المشهد العالمي للعلامات التجارية للأجهزة المنزلية. على مر السنين، بدأت Hisense من نقطة الصفر في عولمة العلامة التجارية للأجهزة المنزلية الصينية نحو الابتكار المستقل بمساعدة التسويق الرياضي. في مواجهة توجه الذكاء، كرست شركة Hisense ، تحت قيادة الدكتور لين، جهودها لتوطين التصنيع والبحث والتطوير، ورفع مستوى التكنولوجيا، مما أكسب ثقة الأسواق المحلية والمستهلكين”.

تم الاعتراف بالدكتور لين، الذي انضم إلى مجموعة Hisense في عام 2006، على أنه يتابع بنشاط وينفذ بنجاح استراتيجية Hisense العالمية، فضلاً عن تقديمه مساهمة كبيرة في التخطيط العالمي للشركة. عندما أصبح رئيسًا لمجموعة Hisense في مارس/آذار 2022، قال ذات مرة إن مهمته هي الارتقاء بـ Hisense إلى مستوى أعلى وقيادة Hisense إلى مؤسسة دولية حقًا، والمضي قدمًا نحو شركة عالمية المستوى.

في مؤتمر شركاء Hisense العالمي 2022، ألقى الدكتور لين خطابًا بعنوان أن تكون أفضل لاعب. قدم رؤى لمستقبل Hisense في السنوات القادمة. يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في رفع صورة العلامة التجارية لشركة Hisense إلى مستوى أعلى بكثير من خلال زيادة مؤشر علامتها التجارية العالمية فوق 100 في غضون ثلاث سنوات. إلى جانب ذلك، ستعمل Hisense أيضًا على تعزيز نموها العالمي من خلال وضع منحنى نمو ثانٍ، مما يدل على أن شركة Hisense ستعمل على تعزيز التنمية المستدامة والمنخفضة الكربون. من خلال هذه الرؤى، ستطور Hisense إستراتيجية نمو جديدة للتحضير للمرحلة التالية من النمو السريع.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1978030/Dr_Lan_Lin_ Chairman_Hisense_Group.jpg