‫الصين تعمل بنشاط على تحسين تدابير الاستجابة لـ كوفيد-19 للاستعداد بشكل أفضل للتحديات

بكين، 26 ديسمبر/ كانون الأول، 2022 / PRNewswire / – نظرًا لأن مناطق متعددة في الصين شهدت ارتفاعًا في إصابات وباء كوفيد-19، تتخذ الحكومات المحلية تدابير سريعة ودقيقة للوقاية من الحالات الشديدة، وحماية صحة الناس، وبناء حاجز أمام الوباء.

تشمل هذه الإجراءات توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب، وتلبية الاحتياجات الطبية، وتحسين الخدمات الصحية لكبار السن والمجموعات الرئيسية الأخرى، وتعزيز التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19، وتعزيز الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في المناطق الريفية.

عيادات معالجة الحمى تعمل على قدم وساق

في الأيام الأخيرة، فتحت عدة مدن صينية عيادات للتصدي للحمى في صالات للألعاب الرياضية أو حولت أكشاك اختبار الحمض النووي إلى عيادات حمى مؤقتة لتخفيف ضغط العلاج الطبي وبعضها يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم.

إلى جانب ذلك، تعمل المؤسسات الطبية على جميع المستويات على تحسين الإجراءات وزيادة الموارد والأطقم الطبية المناوبة لبذل كل جهد لتلبية الاحتياجات العاجلة والتي تنم عن القلق لدى المرضى.

مثال ذلك شنغهاي، حيث طُلب من عيادات حمى في 145 مستشفى ثانوي وعالي المستوى أن تكون مفتوحة بالكامل لتلبية احتياجات الناس من الخدمات الطبية.

يتم أيضًا فتح مستشفيات الإنترنت في العديد من المدن لضمان أن بمقدور السكان طلب العلاج الطبي دون مغادرة منازلهم.

قالت لجنة الصحة ببلدية بكين يوم الأربعاء إن 65 ألف مريض بالحمى عولجوا في عيادات الحمى بالمدينة، بانخفاض 11 في المئة عن الذروة الأخيرة البالغة 73 ألفا. وأضافت أن الطلب على عيادات الحمى تراجع بشكل عام.

وضع أولوية الخدمات الطبية للمجموعات الرئيسية

طلبت لجنة الصحة الوطنية من المؤسسات الطبية القاعدية إنشاء سجلات حسابات لمجموعات خاصة مثل كبار السن الذين يعيشون بمفردهم والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من ظروف صحية أساسية، لضمان الخدمات الطبية اللازمة لهذه المجموعات.

وأمرت إدارات الشؤون المدنية المحلية بإجراء تحقيقات شاملة في المواقع عالية الخطورة، بما في ذلك تقييم احتياطيات الأدوية والعلاج الطبي والخدمات الصحية وخدمات التطعيم وقدرات الاستجابة للطوارئ.

في مركز خدمة صحة المجتمع في شنغهاي، شوهد أطباء الأسرة وهم يقيمون بعناية الحالة الصحية للمقيمين، مع إيلاء اهتمام خاص لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومرضى غسيل الكلى، ومرضى السرطان، والنساء الحوامل.

تعزيز الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في المناطق الريفية

استجابةً للنقص النسبي في موارد الخدمات الصحية في المناطق الريفية وزيادة التدفقات السكانية خلال عطلة رأس السنة الجديدة وعطلة الربيع، عندما يعود الأشخاص العاملون في المدن غالبًا إلى مسقط رأسهم، تعمل الحكومات المحلية على تعزيز الوقاية من الأوبئة ومكافحتها والخدمات الصحية في المناطق الريفية.

يعتبر بناء عيادات الحمى في مستشفيات البلديات جزءًا مهمًا من الوقاية من الأوبئة في المناطق الريفية.

خذ مدينة جياوتشو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين كمثال. أقامت لجنة الصحة ببلدية جياوتشو 536 نقطة طبية مجتمعية ونظمت 446 عاملا طبيا ومتطوعا لتقديم الخدمات الطبية للقرى.

يوجد على الأقل موظفان طبيان في كل عيادة ونقطة طبية في القرية، يقدمان خدمات طبية على مدار 24 ساعة مثل الاستشارة وتوزيع الأدوية ونقل المرضى للمجموعات الرئيسية.

تكثيف تقديم المطاعيم

في الصين، تم تطعيم أكثر من 90 بالمئة من السكان بشكل كامل. تم تطعيم ما يقرب من 87 في المئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بشكل كامل، ولكن 66.4 في المئة فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا أكملوا دورة تطعيمهم الكاملة.

ومع عدد سكان من فئة من هم أكبر من 60 عاما يبلغ 267 مليون نسمة، تعمل الصين على تسريع حملات التطعيم بين هذه المجموعة. في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الدولة خطة عمل لتحسين معدل التطعيم بين كبار السن.

كما تم اعتماد تدابير مثل “القنوات الخضراء” لكبار السن في أماكن مختلفة لزيادة معدلات التطعيم.

مع تحسين تدابير السيطرة على الوباء، تحول تركيز استراتيجية الصين للاستجابة الوبائية من السيطرة على العدوى إلى علاج الحالات بهدف الوقاية من الحالات الشديدة.

ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين، وهو مقياس أساسي للرفاهية الوطنية، من 77.3 عامًا في العام 2019 إلى 78.2 عامًا في العام 2021، على الرغم من الفجوة في الموارد الطبية للفرد الواحد وتوفر التكنولوجيا الطبية في أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان والدول المتقدمة.

وعبر التمسك بالفلسفة المتمحورة حول الناس، تمكنت الصين من احتواء جولات من تفشي المرض. تُظهر الحقائق والأرقام بعض “الارتفاع في الدرجات” الجديرة بالثناء لاستجابة الصين للوباء على مدى السنوات الثلاث الماضية وتقدم لمحة عن وجهات نظر معينة بشأن المساعي نحو الحياة الطبيعية القادمة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-12-24/China-actively- optimizes-COVID-19-response- measures–1g1VSDwwxdS/index. html