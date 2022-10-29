الصندوق الثقافي يختتم مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار ويسلط الضوء على دوره في تمكين القطاع الثقافي التنموي

بصفته شريكًا استراتيجيًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

الرياض، المملكة العربية السعودية, 28 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ —

شارك الصندوق الثقافي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم أعماله اليوم برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وبحضور عدد من رؤساء وقادة الدول الصديقة والشقيقة بجانب نخبة من رجال الأعمال ومدراء الصناديق العالمية.

وجاءت مشاركة الصندوق الثقافي في النسخة السادسة الحالية للمنتدى بصفته الشريك الاستراتيجي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الجهة المنظمة للمنتدى الذي انعقد في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الحالي 2022، ويهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.

وضمن فعاليات المنتدى شارك الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، الأستاذ محمد بن دايل في جلسة نقاش بعنوان ” اقتصاد صناعة المحتوى القادم”، تناول فيها أثر مساهمة المحتوى الحديث في تغيير مظاهر الثقافة، وخلق توجهات حديثة قادت إلى فتح آفاق وفرص جديدة للقطاعات الثقافية مثل الموسيقى والأفلام وغيرها. واستعرض بن دايل دور المحتوى الحديث في سد الفجوة بين صانعي القرار في القطاعات الثقافية والجمهور، مما أدى إلى إيجاد مصادر ربحية جديدة مكّنت القطاع، وعزّزت حضوره ضمن المنظومة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. أيضاً استعرض الرئيس التنفيذي ملامح النمو المتسارع لاقتصاد صناعة المحتوى، وأثره في تمكين العديد من المشاركين والمستثمرين وصنّاع المحتوى في القطاعات الثقافية.

من جانبه تناول مدير برنامج تمويل قطاع الأفلام في الصندوق الثقافي، الأستاذ فيصل العسيري، وعبر جلسة نقاشية بعنوان “ممكنات قطاع الأفلام: تعزيزًا لسوق الأفلام الإقليمي”، مدى الأثر الذي يحدثه إنتاج الأفلام على ازدهار المناطق، ودوره في دعم اقتصادات الدول، وجذب الاستثمار وخلق وجهات جاذبة للسياح، وتعزيز المشهد الفني والثقافي في الدول. كما شدّد العسيري على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الممولة لمشاريع الأفلام، بالإضافة إلى أهمية وجود الموارد المحلية لخلق مواقع تصوير جاذبة للمنتجين المحليين والدوليين.

وقد شارك الصندوق في المنتدى عبر جناح مصاحب مثّل حلقة تواصل بين الصندوق والزوار حول أهمية الاستثمار في القطاع الثقافي وأثره المتنامي والفعّال في نمو الاقتصاد. وللتعريف بالبرامج التي يطلقها الصندوق لتوفير أدوات تمويل مستدامة. كما أتاح الجناح الفرصة لرفع الوعي بالدور التنموي للصندوق وجهوده في تحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي للمشاركة في خلق منظومة ثقافية جاذبة للمؤسسات المالية وبيوت الخبرة العالمية للاستثمار في القطاعات الثقافية من خلال تسليط الضوء على فرص القطاع.

وتأتي كل هذه الجهود منسجمة مع أهداف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لمواصلة بناء شبكة فعّالة تضم أهم الأطراف المؤثرة في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستعمل على رسم مشهد الاستثمار الدولي وتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة المقبلة .

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