‫الصندوق الثقافي شريكا رسمياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

جدة، المملكة العربية السعودية, 2 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أعلن الصندوق الثقافي عن اتفاقية شراكة رسمية مع مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي لرعاية مهرجان البحر السينمائي الدولي بنسخته الثانية بداية ديسمبر في مدينة جدة. وتأتي رعاية الصندوق الثقافي لهذا الحدث الدولي امتدادًا لدعمه لقطاع الأفلام في المملكة العربية السعودية، ودوره الرائد في تفعيل القطاعات الثقافية لما لها من أثر في تحسين جودة الحياة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن عبدالرحمن بن دايل، بأن مشاركة الصندوق في هذا الحدث العالمي الضخم والذي يمثل فرصة عظيمة للالتقاء برواد صناعة الأفلام في المنطقة العربية والعالم للوقوف على تجاربهم وأفكارهم للاستفادة منها في فتح آفاق استثمارية وإبداعية لشبابنا ورواد الأعمال في المملكة، وهذا من صميم دور الصندوق في دعم القطاع الثقافي وتمكينه ليسهم في تعزيز هوية المملكة وإعلاء قيمتها الثقافية.

الجدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الثانية سينعقد في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر على امتداد عشرة أيام، ترحب فيها مدينة جدة بالعديد من النجوم وكبار المنتجين والخبراء في قطاع الأفلام من المنطقة العربية والعالم، وتحتفي من خلاله بالأفلام السينمائية التي حضت بإعجاب الجمهور.

يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 1442هـ، الموافق 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني. وجاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.

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