‫ الشروع في رحلة بحث مخصصة مع Petal Search

تثبت Petal Search نفسها مرة أخرى من خلال الفوز بجوائز iF لعام 2022 لتجربة المستخدم

شنتشن، الصين, 1 يوليو 2022/PRNewswire/ — مع إجراء أكثر من 3.5 مليار بحث يوميًا(المصدر: Smart Insights) على مجموعة واسعة من مواضيع البحث، وما يصل إلى 55% من المراهقين باستخدام طرق بحث بديلة مثل البحث الصوتي، ومحركات البحث مطلوبة لتكون متعددة الاستخدامات ديناميكيًا. تأخذ Petal Search رحلة بحث المستخدم خطوة أبعد من خلال السماح للمستخدمين باكتشاف المعلومات المتعلقة ببحثهم بدلًا من مجرد تقديم إجابات لمزيد من خدمات البحث الشخصية.

تلتزم Petal Search بتحسين نفسها لخدمة المستخدمين بشكل أفضل وهي مصنفة ضمن أفضل 3 محركات بحث في أكثر من 18 دولة ومنطقة حول العالم(المصدر: Statcounter).

Petal Search يفوز بجائزة iF لعام 2022

تقديرًا لجهود Petal Search نحو بناء رحلة بحث مترابطة بالكامل وفريدة للجميع، فاز محرك البحث مؤخرًا بجائزة iF لعام 2022 في إطار تخصص تجربة المستخدم ( UX ).

تأسست iF Design في عام 1953، وأصبحت منذ ذلك الحين رمزًا عالميًا للتصميم الممتاز. جائزة تصميم IF السنوية هي حاليًا واحدة من أرقى جوائز التصميم في جميع أنحاء العالم. كفائز بهذه الجائزة، تسعى Petal Search باستمرار إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال رفع مستوى خدماتها حتى يتمكن كل فرد من الاستمتاع براحة رحلة البحث المصممة خصيصًا له.

في الوقت الحاضر، يتم إنشاء المزيد من المعلومات واستهلاكها في التطبيقات الفردية، مما يؤدي إلى إنشاء جزر معلومات منفصلة. كما يقول المثل، لا يوجد رجل مكتفي ذاتيًا، ومع Petal Search ، لا يوجد تطبيق مكتفي ذاتيًا أيضا. يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام Petal Search ببناء اتصالات أفضل بين المستخدمين وجزر المعلومات المتناثرة عبر هواتفهم. ستستمر Petal Search في اصطحاب المستخدمين في رحلة بحث ملهمة من خلال التوصيات والتصورات الذكية، والحصول على جميع المعلومات التي كانوا يبحثون عنها في وقت واحد.

تقدم Petal Search خدمات بحث عالمية في أي وقت وفي أي مكان

مع تنوع التطبيقات التي يستخدمها المستهلكون هذه الأيام، يمكن أن يكون التبديل بين تطبيقات متعددة ومحاولة العثور على ما يحتاجه المستخدم عبر مجموعة التطبيقات على هواتفهم مشكلة. الدراسات التي تبين زيادة عمليات البحث بالنقر الصفري بنسبة 15% (المصدر: SparkToro) خلال العام الماضي، مما يسلط الضوء على حقيقة أن المستخدمين سيبدأون في توقع النتائج دون الحاجة إلى إرسالها إلى موقع طرف ثالث. بعد تحديد نقطة الألم هذه، تم تصميم Huawei ‘s Petal Search لتوفير تجربة بحث شاملة للراحة.

يسمح البحث عن البتلة للمستهلكين بالبحث عن النتائج على الأجهزة المحلية وكذلك عبر الإنترنت. Petal Search يعمل مع أكثر من 3000 شريك تجاري من مختلف الصناعات ولديه الجواب للجميع. تقديم نتائج البحث في مكان واحد، يوفر Petal Search على المستخدم مشكلة التبديل بين صفحات متعددة لتحديد موقع تلك القطعة المحددة من المعلومات التي يبحثون عنها.

مع الاستجابات الفورية لكل نوع من أنواع مستخدمي الأحرف، يبدأ Petal Search في التنبؤ وتقديم نتائج البحث المحتملة. بناءً على عادات البحث الخاصة بالمستخدم التي تم جمعها من خلال الوضع الذكي، لدى Petal Search فكرة أفضل لفهم ما يريده المستخدمون، وما يبحثون عنه عبر الإنترنت ومواقع الويب التي يذهبون إليها عادةً. مع ذلك، يمكن لـ Petal Search تخصيص نفسها وتقديم النتائج للمستخدمين حتى قبل البحث عنها.

علاوة على ذلك، إذا كنت ترغب في البحث عن خدمة – لحجز جولة، وطلب الطعام، والمزيد – فليس عليك فتح تطبيقات فردية للقيام بذلك. بدلاً من ذلك، أنجز كل ما عليك القيام به في تطبيق واحد بفضل Petal Search .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الحصول على خدمات من مزودين مختلفين داخل تطبيق واحد. مع Petal Search ، يمكن للمستخدم مقارنة الأسعار عبر العديد من مزودي الخدمة. احصل على إشعار حول تقارير الطقس في الوقت الفعلي والعديد من النتائج الأخرى مباشرة من صفحة البحث الرئيسية لـ Petal Search .

Petal Search لديها توصيات شخصية جاهزة في متناول اليد

مع الكمية غير المحدودة من المعلومات والمنتجات المتاحة على الإنترنت، قد يجد المستخدمون أنفسهم غالبًا غارقين في حجم المحتوى الذي يجدونه على الإنترنت. ومع ذلك، وبمساعدة تكنولوجيا محركات البحث، تم تزويد المستخدمين بطريقة للخوض في المحتوى لتحقيق النتائج المرجوة.

جميعنا مختلفون و Petal Search يتعرف على ذلك ميزاتك الفريدة تميزك، وتسعى Petal Search جاهدة لتكييف تجربة البحث مع المستخدمين.

قبل البحث، تتعرف Petal Search على المستهلكين، من عاداتهم واهتماماتهم إلى سياق حياتهم اليومية، للتنبؤ بمصطلحات البحث بناءً على ما سبق وتقديم توصيات، من التطبيقات والمواقع المستخدمة بشكل متكرر، والمهام التي هم على وشك القيام بها، والمقالات التي قد يحبونها.

يتيح المحتوى التفاعلي والمرئي لـ Petal Search ازدهار أفكار المستخدمين

انها ليست دائما الوجهة التي تهم، ولكن الرحلة. بالإضافة إلى تقديم نتائج مخصصة ودقيقة، تأخذ Petal Search المستخدم في رحلة بحث، وتشجعه على استكشاف أفكاره وإطلاق العنان لها.

من خلال اقتراح المعلومات ذات الصلة على استعلامات البحث الخاصة بالمستخدم. على سبيل المثال، إظهار المنتجات ذات الصلة عندما يحاولون البحث عن صورة أو تقديم مقاطع فيديو حول مواضيع مماثلة لما شاهدوه للتو، تأمل Petal Search في إلهام الاستكشاف.

يعرض Petal Search محتوى مرئيًا تفاعليًا يتيح لعصائرهم الإبداعية التدفق بحرية. يمكن أن يكون البحر الذي يحتوي على العديد من نتائج البحث متاعب للخوض فيها عندما يحاولون العثور على ما يحتاجون إليه، ولكن مع المحتوى المرئي، سيكونون قادرين على تكبير ما يبحثون عنه في لمحة.

لتنزيل وتجربة محرك Petal Search ، يرجى زيارة: https://bit.ly/3rpGYGY