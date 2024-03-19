‫الشراكة الجديدة بين باي أوف لايتس ومؤتمر اجتماع الاستثمار السنوي تمهد الطريق أمام العلاقات الاقتصادية بين كمبوديا والشرق الأوسط

سيهانوكفيل، كمبوديا – Media OutReach Newswire – 19 مارس 2024 – يفخر مشروع باي أوف لايتس، المنارة المالية والسياحية المزدهرة في كمبوديا، بالإعلان عن شراكته الاستراتيجية الرائدة مع منصة الاستثمار الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤتمر اجتماع الاستثمار السنوي (AIM). تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تعزيز العلاقات المتنامية بين آسيا والشرق الأوسط ومن المقرر أن تساهم في بدء مرحلة ديناميكية في التنمية الاقتصادية في كمبوديا.

بداية فصل جديد: توقيع الشراكة الاستراتيجية في مركز أعمال باي أوف لايتس

بعد ما يقرب من عام من المفاوضات والتبادلات الاستشرافية، بما في ذلك عدة زيارات قام بها المدير العام لاجتماع الاستثمار السنوي، دخل هذا التعاون حيز التطبيق الرسمي وسط ترقب كبير. تم توقيع الاتفاقية المهمة في مركز الأعمال الجديد التابع لمركز باي أوف لايتس في سيهانوكفيل، برئاسة نائب حاكم مقاطعة برياه سيهانوك، إم فيب.

وسلط سعادة داود الشيزاوي، رئيس مؤتمر اجتماع الاستثمار السنوي، بصفته المفوض بالتوقيع في الحفل، الضوء على أهمية هذه الشراكة. تسمح هذه الاتفاقية باستضافة اجتماع الاستثمار السنوي في آسيا في شركة باي أوف لايتس، بسيهانوكفيل، مما يوفر منصة للمستثمرين العالميين والمسؤولين الحكوميين لاكتشاف الفرص الشاملة في كمبوديا.

يعد مؤتمر اجتماع الاستثمار السنوي منصة استثمارية رائدة في الشرق الأوسط تركز على فرص الاستثمار الأجنبي المباشر والمدن المستقبلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد استضاف أكثر من 10,000 مندوب من 175 دولة، وأقام شراكة مع أكثر من 500 عارض لدفع النمو الاقتصادي والعلاقات الدولية.

ومن المتوقع أن يؤدي التآزر بين شركة باي أوف لايتس ومؤتمر اجتماع الاستثمار السنوي إلى توجيه استثمارات الشرق الأوسط إلى قلب آسيا، وتحفيز النمو والازدهار غير المسبوق. ويخطط الطرفان معًا لبناء أول مركز دولي للمؤتمرات والمعارض في سيهانوكفيل داخل باي أوف لايتس، وهو مكان حديث مساحته 11 هكتارًا للمؤتمرات العالمية والفعاليات الرئيسية.

إن هذه الاتفاقية المميزة بعيدة كل البعد عن ذروة هذا التعاون؛ ومن المقرر أن يشهد شهر مايو من هذا العام معلمًا آخر. وفي أبو ظبي، خلال مؤتمر اجتماع الاستثمار السنوي 2024، من المتوقع أن يضع الشركاء اللمسات الأخيرة على اتفاقية التطوير المشترك، مما يعزز التزامهم بتشكيل مستقبل مزدهر من خلال استراتيجيات التنمية المبتكرة.

نبذة عن باي أوف لايتس

يغير باي أوف لايتس أفق مدينة سيهانوكفيل في كمبوديا، باستثمار قدره 16 مليار دولار أمريكي، يشمل هذا المشروع المطل على الشاطئ والذي تبلغ مساحته 934 هكتارًا تسع مناطق تجسد ستة ركائز: الخدمات المالية، والسياحة، والتعليم، والترفيه ونمط الحياة، والصحة والعافية، والفن والثقافة. لقد تم تصميمه لإنشاء مركز عالمي المستوى، وتعزيز اتصال القطاع، وتحفيز النمو الاقتصادي.