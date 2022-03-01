السعي المتواصل للنهوض بالمؤسسات المملوكة للدولة

يعتقد الرئيس أن هذه الشركات لديها إمكانات هائلة للسيطرة على القطاعات الأساسية في البداية والمستوى العالمي أيضًا في الأيام اللاحقة.

تحتاج المؤسسات المملوكة للدولة فقط إلى يد مساعدة وإدارة مهنية لمساعدتها على الازدهار. ويرجع ذلك إلى أنه بمجرد وقوع الشركة في الأيدي الخطأ، سيبطأ تطورها، وينتهي الأمر بانهيارها بغض النظر عن مدى روعتها.

ولا يمكن إنكار حاجة الشركات إلى إعداد مواردها البشرية ونظامها البيئي بأفضل ما لديها للنجاة من الثورة الصناعية الراهنة. يعد تحول الأعمال إلى جانب التكيف مع أحدث التقنيات أمر لا مفر منه.

تحدث إريك توهير، وزير المؤسسات المملوكة للدولة، عن ثلاثة أحلام كبيرة للمؤسسات المملوكة للدولة، إحداهما المساهمة الأكبر للمؤسسات المملوكة للدولة في الأمة.

كتب توهير مجددًا يوم الأحد الموافق 20 فبراير عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام @ erickthohir ، “إذا لم يكن الأمر يتعلق فقط بأمنياتي، فيكون كيفية تمكين المؤسسات المملوكة للدولة من تقديم مساهمة أكبر للدولة. وهذا هو الحلم الأول”.

التطلع الثاني هو أن يكون عدد المؤسسات المملوكة للدولة أصغر ولكن أكبر من حيث آثارها بينما يتعلق الثالث بتحسين دور خدمات المؤسسات المملوكة للدولة في المجتمع.

تحظى هذه الأمنيات الثلاث بمؤشرات الأداء الرئيسية ( KPIs ).

شهدت المؤسسات المملوكة للدولة تحول هائل ومكثف ومستمر.

لقد أتت ثمارها، حيث حققت دخلًا قيمته 96 تريليون روبية حتى النصف الأول من عام 2021، وصافي ربح قدره 26 تريليون روبية حتى يونيو 2021.

صرح الوزير في عام 2021 قائلًا “يسير برنامج إعادة الهيكلة بين المؤسسات المملوكة للدولة على ما يرام”.

واتضح أن الأشياء أصبحت أكثر فاعلية عندما كانت أقل حجمًا. وانخفضت تلك الأشياء، من 108 إلى 41، ومن 27 مجموعة إلى 12. وتتألف من مجموعة المعادن والفحم، والغابات والمزارع، والأغذية، والمجموعة الصحية، والمالية، ومجموعة التأمين، ومجموعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومجموعة البنية التحتية، والمجموعة اللوجستية، وغيرها.

خفضت وزارة توهير عدد الشركات التي اعتبرها كثيرة جدًا وركزت الشركات الموجودة بدلًا من ذلك على دمج أشياء أكثر أهمية.

أظهر اتحاد البنوك المملوكة للدولة، كإحدى البنوك التي تمر بالتحول، بعض النتائج الملموسة.

وأوضح الوزير أن هذه البنوك حققت ما يصل إلى 78.06 في المائة من الأرباح في عام 2021، في حين أنها لا تزال تركز على قطاعاتها الخاصة. وتشمل هذه الخدمات بنك BRI (بنك الشعب الإندونيسي) الذي يلبي احتياجات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك منديري الموجه للشركات، وبنك نيجارا إندونيسيا (بنك الدولة الإندونيسي) بنطاقه الدولي، وبنك BTN (بنك التوفير الحكومي) الذي يقدم الخدمات المالية المتعلقة بالإسكان.

اكتسبت المؤسسة بالتفصيل أرباحًا تقارب 72.05 تريليون روبية بحلول عام 2021، وتعد هذه الأرباح أعلى بكثير مقارنة بأرباحها الجماعية في عام 2020، والتي كانت تبلغ في ذلك الوقت 40.34 تريليون روبية فقط كحد أقصى. ساهم بنك BRI بمبلغ 30.76 تريليون روبية في المجمع، وجمع بنك مانديري 28.03 تريليون روبية، وجمع بنك نيجارا إندونيسيا 10.89 تريليون روبية، وأخيراً، وقدم بنك BTN حوالي 2.37 تريليون روبية.

وأشاد سياهر رمضان، منسق جيل الألفية الإندونيسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبادرة الوزير التي شجعت هذه البنوك على تحقيق مثل هذه الإنجازات.

استعيض المديرين ذوي الإدارة السيئة، تحت قيادة توهير، بأخرى أفضل كوسيلة لتوليد المزيد من الأرباح للدولة.

علاوة على ذلك، أُجري رسم خرائط لنماذج الأعمال لأن المؤسسات المملوكة للدولة لديها العديد من الشركات لدرجة أنه لم يكن أحد متأكدًا حتى من ماهية القطاع الذي يركز عليه.

أيّد مارتن مانورونغ، نائب رئيس اللجنة السادسة لمجلس النواب، فكرة أن التعديلات في المؤسسات المملوكة للدولة لا تزال جارية. على الرغم من وجود مشكلات هنا وهناك، بشكل عام، إلا أنها تعمل بشكل جيد.

وفي الواقع، لا تزال مشاكل الماضي قائمة، على الرغم من أن اللجنة السادسة والحكومة كانا ملتزمين بتحسين الوضع، كما هو واضح في اجتماعاتهما.

وأكد مانورونج أن آمال الرئيس جوكو ويدودو (جوكوي) في المستقبل سوف تتحقق من خلال مراجعة قانون المؤسسات المملوكة للدولة، والتي تقوم إدارته بإعدادها حاليًا. ورحب أيضًا بروح جوكووي في تعزيز الاستثمارات.

الرأسمالية للحكومة: القواعد

تعمل اللجنة والوزارة بشكل أساسي على نفس الموقف بشأن بعض الجوانب في السعي لتحسين المؤسسات المملوكة للدولة. وتشمل إعادة الهيكلة، والمقتنيات، والمجموعات، والاستثمارات، وغير ذلك.

وتوافق اللجنة أيضًا على بعض الاقتراحات المقدمة من الشركات التي تلقت الرأسمالية للحكومة لأعمال الشركات.

لا يمكن تجنب المناقشات بشأن الرأسمالية للحكومة في بعض الحالات. يجب التأكد من استخدام رأس المال لزيادة إنتاجية الشركة، وبالتالي تقديم مساهمات كبيرة للدولة في شكل أرباح، وضرائب، وأكثر من ذلك.

وجرى التأكيد في كثير من الأحيان على أنه لا ينبغي استخدام رأس المال كوسيلة لتغطية الخسائر الناجمة عن الإدارة الخاطئة.

لفت الرئيس جوكووي الانتباه إلى العديد من الشركات التي تلقت الكثير من رأس المال الحكومي كوسيلة للحماية. وهذا على الرغم من حقيقة أنهم لم يقدموا مساهمة مفيدة للدولة.

وحذر الرئيس بشدة من تكرار مثل هذه الحالات. في الواقع، اقترح أيضًا إغلاق الشركات المنهارة على الفور بدلاً من تسليم رأس المال الحكومي إليها.

سعى الرئيس لمثل هذا الإجراء ليس من منطلق الحقد أو السخرية لكن بناءً على الروح لرؤية الشركات تحقق النجاح معًا، وهو توقع نأمل ألا يكون في نهاية المطاف مجرد أحلام.