‫السعودية تطلق مسابقة دولية للقرآن الكريم والأذان بجوائز قيمتها 3.2 مليون دولار

تبدأ المسابقات من جميع أنحاء العالم إلكترونيًا

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — انطلقت النسخة الثانية من مسابقة القرآن الكريم والأذان الدولية “عطر الكلام” في المملكة العربية السعودية بجوائز هي الأكبر من نوعها في العالم، بما يتجاوز 3 ملايين دولار (12 مليون ريال سعودي). وتنطلق المسابقة من الموقع الإلكتروني للمسابقة، بحسب معالي المستشار تركي الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

يمكن للراغبين في المشاركة في المنافسة، التي تنظمها وتشرف عليها الهيئة العامة للترفيه، التقدم إلكترونيًا من أي مكان في العالم. “عطر الكلام” هي المسابقة الأولى التي تجمع بين مسابقتي تلاوة القرآن الكريم والأذان، بالإضافة إلى كونها الأكبر في مجالها في العالم.

يتاح التسجيل للمسابقة ابتداءً من اليوم الأربعاء 4 يناير عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة:

https://otrelkalam.com

تتضمن النسخة الثانية من “عطر الكلام” أربع مراحل. تبدأ الأولى بالتسجيل على موقع المسابقة وتحميل مقطع صوتي لتقييمه من قبل لجنة التحكيم والتي بدورها تقوم بترشيح المرشحين للمرحلة الثانية التي يقوم المتسابقون فيها بتسجيل مقاطع صوتية جديدة قد يتأهلون فيها للمرحلة الثالثة.

ولا شك أن معايير التقييم ترتفع حسب المراحل التنافسية. ويتم ترشيح أفضل المتسابقين في المرحلة الثالثة للمرحلة الرابعة والتي تشمل التصفيات النهائية، والتي يتم عرض مسابقاتها خلال شهر رمضان المبارك على قناة MBC وتطبيق شاهد.

يكمن الهدف من المسابقة، التي أقيمت نسختها الأولى في رمضان 1443 هـ/ 2022 م، في تعريف العالم بتسامح الإسلام وثراء ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها، وطرق التلاوة الصوتية في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، بالإضافة إلى دعم المبدعين والموهوبين وتمكينهم والاحتفاء بهم.

منذ بداية المسابقة، أتاحت الهيئة العامة للترفيه المشاركة للمتسابقين من جميع أنحاء العالم، مع إجراءات تسجيل سهلة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة. وقد بلغ عدد المتسابقين المسجلين في النسخة الأولى أكثر من 40 ألف متسابق من 80 دولة.