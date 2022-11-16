‫الرياض وجدة تدخلان للمرة الأولى في City Brand Barometer 2022 من Saffron

مدريد, 16 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ —

· تشير أبوظبي إلى صعود العلامات التجارية في مدن الشرق الأوسط، حيث قفزت من فئة 2020 إلى قائمة أفضل 20 متنافس. لا تزال دبي قوية ضمن أفضل 10 دول.

· الرياض وجدة لأول مرة مع أصول العلامة التجارية الواعدة للمدينة.

مستشارو العلامة التجارية Saffron أطلقوا Brand Barometer 2022 لسياحة المدينة ، وهي دراسة نصف سنوية مملوكة تقيس المدن من جميع أنحاء العالم التي تمتلك أقوى العلامات التجارية لجذب السياحة الدولية.

بعد إصدار الأعمال في عام 2021، يحلل مقياس City Brand Barometer لعام 2022 المشهد التنافسي للغاية بعد الوباء، و 104 من أكثر المدن صلة بصناعة السياحة العالمية. لتحديد قوة “العلامة التجارية السياحية” لكل مدينة، قامت Saffron بتقييم “الضجة”، أو تصور كل مدينة، ودمجها مع “أصولها” مثل الطقس والتكلفة وعدد مناطق الجذب والبنية التحتية الشاملة والتنمية. تشمل قوائم الاختراق التي تم تسليط الضوء عليها أفضل 10، والمتنافسون، و ذوي الأداء الضعيف، وأولئك الذين يجب مشاهدتهم:.

في هذا التقرير الأخير، طوكيو (#1) متفوقة على لندن (#2) وباريس (#3) لأول مرة ليتم تصنيفها كأقوى علامة تجارية سياحية عالمية. وبالمثل، عززت أبوظبي (#13) من رصيدها المرتفع لترتفع من قائمة الذين يجب مشاهدتهم في 2020 إلى قائمة أفضل 20 متنافسًا. تحافظ دبي على مكانتها (#6) ضمن أفضل 10. تظهر مدينتا المملكة العربية السعودية الرياض(#34) وجدة (#47) لأول مرة على مقياس سيتي براند كذوي الأداء الضعيف وذلك لضعف الضجة ولكن الأصول القوية بشكل ملحوظ. يتم استكشاف صعود كل من هذه العلامات التجارية في مدن الشرق الأوسط في دراسات الحالة المميزة للتقرير.

وعلق ألفريدو فرايلي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في Saffron ، قائلًا: “هذه هي اللحظة المناسبة لكل من الرياض وجدة لتطوير علامات تجارية قوية عن قصد وأصيلة تعكس ما يجعل مدنهما فريدة من نوعها. وقد تطورت هذه المدن، وخاصة الرياض، وأصبحت مدنًا متقدمة للعمل والعيش. ويعكس عرضهم الواسع والمتنامي باستمرار التحول الذي تشهده البلاد بأكملها في إطار رؤية 2030. لقد حان الوقت لبناء علاماتهم التجارية في المدن بهدف تشكيل التصور العام العالمي بطريقة تأخذ في الاعتبار تاريخ الرياض وجدة الغني. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم لعب دور رئيسي في رؤية المملكة العربية السعودية للمستقبل القريب”.

النتائج:

أفضل 10:

تمثل هذه المدن أقوى العلامات التجارية للمدن السياحية على مستوى العالم.

1.طوكيو

2.لندن

3.باريس

4.مدينة نيويورك

5.برشلونة

6.دبي

7.سنغافورة

8.أمستردا

9.مدريد

10. روما

المتنافسون:

هذه هي المدن ذات العلامات التجارية السياحية الرائعة التي تبدو مستعدة لتحدي أفضل 10 في المستقبل القريب.

11. سيدني

12. بكين

13. أبوظبي

14. سان فرانسيسكو

15. كيوتو

16. برلين

17. فيينا

18. جايبور

19. أوساكا

20. بانكوك

المدن التي لديها إمكانات كبيرة لتحسين الأداء:

هذه المدن، بما في ذلك الداخلين الجدد، هي في أعلى 20 على مستوى العالم من حيث الأصول ولكن لديها متوسط أو انخفاض في الضجة، مما يدل على إمكانات كبيرة للنمو.

24. فوكوكا

31. موسكو

32. بريزبين

34. الرياض

35. إشبيلية

37. براغ

39. انطاليا

47. جدة

48. يوكوهاما

50. شيانغ ماي

أولئك الذين يجب مشاهدتهم:

هذه المدن هي التي نعتقد أنها ستحقق تحركات تصاعدية في ترتيبنا في المستقبل القريب بسبب قوة ضجتها.

21. لوس أنجلوس

22. فانكوفر

33. ميامي

36. كيب تاون (العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا)

43. اطلنطا

44. هونج كونج

51. شيكاغو

56. تورونتو

59. فينيسيا

65. لاس فيغاس

منهجية بارومتر العلامة التجارية للمدينة:

ما هو CBB ؟

أنشأت Saffron مقياس العلامة التجارية للمدينة في عام 2008 لاستكشاف المدن في جميع أنحاء العالم التي بنت أقوى العلامات التجارية. هذا العام، قمنا بتقييم 104 مدن من منظور السياحة الدولية. ما هي المدن التي تقوم بذلك بنجاح أكبر؟ من لديه أفضل سمعة؟ ما هي المدن العالمية ذات الأداء الضعيف، ومن هم قادة السياحة في الغد؟

منهجنا

نظرنا إلى متغيرين مهمين: الأصول والضجة.

1. نقاط القوة في المدينة.

الأصول هي عوامل مهمة للمسافرين العالميين مثل الطقس والتكلفة وعدد عوامل الجذب. كما قمنا بتحليل البيانات المجمعة التي تشير إلى البنية التحتية الشاملة والتنمية اللازمة لتدفق كبير من الزوار مثل البنية التحتية للسفر والجريمة والرعاية الصحية والنظافة.

2. سمعة المدينة.

يشكل الطنين الدرجة التي تعرف بها المدينة وينظر إليها العالم الخارجي بشكل إيجابي. تم تأسيس هذه القيم من خلال مسح Saffron لأكثر من 1500 شخص من 10 بلدان مختلفة. نظر الاستطلاع في تصور وسمعة 104 مدن في قائمتنا لمعرفة أي منها تم النظر فيه بشكل كبير، والتي كان لديها وعي كبير، والتي كان ينظر إليها على أنها متأثرة بالسياحة المفرطة. وإلى جانب هذا الاستطلاع، قمنا أيضًا بدمج مؤشرات أخرى لتقييم كمية ومشاعر المحادثة المحيطة بكل مدينة.

للحصول على شرح أكثر تفصيلًا لمنهجيتنا، والوصول إلى التقرير الكامل والنتائج ودراسات الحالة، انقر هنا .

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نبذة عن Saffron

Saffron هي شركة استشارية عالمية ومستقلة للعلامات التجارية ولها مكاتب في لندن ومدريد وفيينا واسطنبول. تأسست Saffron في عام 2001، وترى العلامة التجارية كوسيلة لتحقيق غاية. تحقيق النجاح من التغيير الذي تواجهه الشركات. نحن نضمن تقديم العلامة التجارية في جميع أنحاء المؤسسة، من الوعد إلى الواقع، من الهوية البصرية والثقافية إلى التجارب.

تعمل Saffron مع الشركات والمؤسسات العالمية في جميع القطاعات بما في ذلك الأماكن والخدمات المصرفية والتجزئة والفخامة والاتصالات وليس من أجل الربح. بعض عملائها الرئيسيين يشملون: الفيسبوك ( Meta) ، يوتيوب، سوديكسو، مدينة فيينا، سويس كوم، طيران الخليج، سيمنز، أكزو نوبل، فوجيتسو، زيارة لندن، إنجي وغيرها الكثير.

نشرت Saffron مقياس City Brand Barometer منذ عام 2008.

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