دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — بعد نجاح الحملة الترويجية والإعلامية حول فوائد الطماطم المعلبة التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة واليابان وكوريا والصين في عام 2019، قررت الرابطة الوطنية لصناعات الخضروات المعلبة أن تشارك الطهاة المحترفين والمنزليين في دولة الإمارات العربية المتحدة جودة وسلامة وتنوع البقول المعلبة الأوروبية والإيطالية.

هذه الفاصوليا والعدس البروتينية هي حقًا “لآلئ الطبيعة”: الطبيعة، كما هو الحال في الحد الأدنى من المعالجة (بدون إضافات) ليتم تعليبها، مع الحفاظ على جميع خصائص قوام ونكهة اللآلئ الطازجة والمجففة.، لأنها كنز ثمين يجب الحفاظ عليه في مطبخك.

سواء أكان ذلك من الحمص أو البازلاء السوداء أو الفاصوليا أو البازلاء أو العدس، فهي سهلة الاستخدام إذ أنها فورية! فقط افتح العلبة وأضفها إلى السلطات والحساء واليخنات والصلصات والمعكرونة.

وهي متعددة الاستخدامات ولذيذة للغاية مع المنتجات الموسمية الطازجة التي توجد في حديقتك أو السوق. البقول المعلبة رائعة للأطباق التقليدية مثل الحمص والمعكرونة و شواء اللحوم والدواجن والأسماك وحساء الفاصوليا والأرز وما إلى ذلك. وهي رائعة في متناول اليد للطبخ المبتكر والإبداعي: مثل الهريس لصلصة القشريات، مضافًا إلى الفطائر الرقيقة.

البقوليات المعلبة مليئة بالصحة وتحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين والألياف، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى. فهي مناسبة لآكلي اللحوم بل إنه رائع للنباتيين والأشخاص الذين لا يستخدمون المنتجات الحيوانية. إذا كنت تراقب صحتك وصحة عائلتك، فمن المؤكد أن هذه البقوليات ستكون كنزًا صالحًا للأكل يجب الاحتفاظ به في متناول اليد.

تشمل حملتنا التي مدتها ثلاث سنوات ، والممولة جزئيًا من قبل المفوضية الأوروبية، موقعًا على شبكة الإنترنت، وعروض ترويجية لنقاط البيع في السوبر ماركت، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مسابقات مع المدونين المتخصصين في الطعام والصحفيين. سنكون حاضرين في معرض سيال الشرق الأوسط في ديسمبر، لجدولة الأنشطة الصحفية في دبي وأبو ظبي بالإضافة إلى مسابقات الشيفات بالتعاون مع ECG.

معلومات عن الرابطة الوطنية لصناعات الخضروات المعلبة:

ANICAV هي الرابطة الوطنية لصناعات الخضروات المعلبة. تتضمن 90 شركة عضو، فهي أكبر رابطة تمثيلية لشركات تعليب الخضار في العالم. سيكون الرابطة الوطنية لصناعات الخضروات المعلبة أيضًا حاضرًا في المعرض داخل جناح M-Eating Italy Pavilion.

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