‫الرئيس والمدير التنفيذي لشركة REVIV سارة لوماس تعلن عن شراكة REVIV المملكة العربية السعودية مع YAG Capital

تعزز شراكة REVIV المملكة العربية السعودية حضور الشركة الرائدة عالميًا في مجال العلاج بالتنقيط الوريدي ويسمح لـ REVIV بتوسيع مجموعة منتجاتها وخدماتها. وتتضمن الشراكة حلاً جاهزًا للمشتغلين في المجال الطبي في المملكة العربية السعودية يتيح لهم تقديم العلاج بالتنقيط الوريدي من خلال أعمالهم ومؤسساتهم القائمة في هذا المجال.

وتسعى REVIV من خلال هذا التركيز الجديد على هذا البلد المهم في المنطقة إلى بلوغ هدفها المنشود في تقديم حلول التغذية الدقيقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتاحة في جميع أنحاء العالم.

يقول يزن أبو جلال، المؤسس والشريك الإداري في YAG Capital : «المملكة العربية السعودية سوق سريع التوسع، يمتلك فرصًا وطموحًا لا حدود لهما من خلال رؤية السعودية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وستكون شركة رائدة مثل REVIV إضافة مرحب بها لقطاع الحفاظ على الصحة والعناية بها، مما يشكل قيمة مضافة لسكان المملكة وللعدد المتزايد من المقيمين الأجانب بها. ومن خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك أحدث علاجات الحفاظ على الصحة من خلال العلاج بالتنقيط الوريدي وحقن الفيتامينات، ستضمن REVIV للمرضى الوصول إلى العلاج داخل المملكة بدلاً من السفر إلى الخارج .»

وتقول سارة لوماس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة REVIV : «يسعدنا أن نركز مجددًا على المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى افتتاح المزيد من العيادات الرائدة والتي تقدم خدمات الرعاية العاجلة. وستساعد خبرة يزن شركة REVIV Global على إدراك الفرص المتاحة لتوسيع مجموعة منتجاتنا في جميع أنحاء المملكة.»

نبذة عن YAG Capital

تأسست YAG Capital في عام 2020، وهي شركة استثمارات بديلة متنوعة ومتعددة الأصول مقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة. توفر YAG Capital رأس المال التأسيسي من خلال الاستثمارات في نمو أسهم الملكية وتقدم شبكة عالمية استراتيجية وفريدة من نوعها لشركاتها للمحفظة المالية. وتستثمر YAG Capital في العديد من الاستراتيجيات التي تشمل: الاستثمار متعدد الأصول، الاستثمار الانتهازي، رأس المال الاستثماري، نمو الأسهم، الشراكات المخصصة والأوضاع الخاصة. تشمل الاستثمارات مجموعة من الشركات هي N26 الرائدة في التقنية المالية وبيجن ( BEGiN ) وريفيف ( REVIV ) وكيه بوكس غلوبال، وستارفيلد لتقنية الغذاء والعلوم، وأير بي إن بي، وتشاينا يونيون باي وغيرها.

نبذة عن REVIV

تقدم شركة REVIV حلولًا للصحة التغذوية تستند في تطويرها إلى علوم الحياة. وتهدف لأن تكون هي شركة الصحة التغذوية الوحيدة التي تقدم حلولًا غذائية دقيقة تتوافق مع كل حالة، وذلك باستخدام ما تملكه من البيانات الضخمة المقترنة بالذكاء الاصطناعي، لإثبات أن التغذية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الأحوال الطبية أو الأوضاع المتعلقة بالأمرض. وتتمثل رؤية REVIV في تحقيق الريادة في تسحين أوضاع ومستويات العلاجات القائمة على التغذية وإتاحتها للجميع، الأمر الذي من شأنه الحد من الأمراض وإطالة العمر والسماح بأن يعيش الناس حياة أفضل وأكثر صحة.

لمزيد من المعلومات حول REVIV Global ، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.revivme.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى إيما روبرتسون على erobertson@revivme.com ، أو الاتصال على رقم الهاتف 213452 7398 44+