‫الرئيس التنفيذي السابق لشركة Tricentis والمخضرم الشهير في صناعة الاختبارات، سانديب جوهري ينضم إلى مجلس إدارة LambdaTest

سانديب، المخضرم في الصناعة مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، سيعزز نمو LambdaTest على الصعيد الدولي

سان فرانسيسكو، 30 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — انضم سانديب جوهري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Tricentis ، إلى مجلس إدارة LambdaTest ، وهي منصة سحابية رائدة لاختبار الجودة المستمرة. سانديب، المخضرم في صناعة التكنولوجيا، والذي طور Tricentis لتصبح شركة رائدة عالميًا في اختبار البرمجيات سيلعب دورًا محوريًا في مساعدة LambdaTest في المرحلة التالية من النمو والتوسع.

سانديب، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال برمجيات المؤسسات، كان الرئيس التنفيذي لشركة Tricentis ، وهي منصة رائدة لأتمتة اختبارات المؤسسات، في دوره الأخير. وبصفته مستثمرًا غزير الإنتاج، ورائد أعمال متسلسلًا، ومديرًا تنفيذيًا للتكنولوجيا، شارك سانديب في تأسيس العديد من الشركات والخروج منها بما في ذلك Oblix (Oracle) و Dhingana (VMware) و Blue Lane Technologies (VMware) . وقد كان مستثمرًا مبكرًا ومستشارًا للعديد من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة والهند مثل Netezza و Persistent Systems و Alphonso و Cenzic و eBoodle و Dhingana . كما أمضى عدة سنوات في HP ، حيث قاد جهود البرمجيات الخاصة بهم، وكان محوريًا في الاستحواذ على Mercury Interactive ، بقيمة 4.5 مليار دولار.

سانديب أيضًا جزء من منصة Pathfinders ، وهي مبادرة سيكويا الهند وجنوب شرق آسيا التي تربط المؤسسين في المراحل المبكرة مع المشغلين والمستثمرين العالميين الاستثنائيين لمساعدتهم على النجاح في أسواق جديدة. ينضم إلى مجلس إدارة LambdaTest بصفته Pathfinder لإعطاء المنظمة السبق في التوسع العالمي.

حاليًا، سانديب هو عضو في مجلس إدارة المنظمات الرائدة ويقدم المشورة ويوجه المؤسسين/الرؤساء التنفيذيين بخبرته الواسعة في القيادة والاستراتيجية والاندماج والاستحواذ وإدارة المنتجات. كما يعمل حاليًا كمستشار أول لمجموعة TPG للبرمجيات وتكنولوجيا المؤسسات.

“يتمتع سانديب بخبرة واسعة في منظمات التكنولوجيا العالمية الرائدة وكان له دور فعال في تحويل الصناعة على مدى العقدين الماضيين. يشرفنا انضمامه إلى مجلس إدارة LambdaTest . كواحد من أوائل المستشارين في LambdaTest ، لعب دورًا حاسمًا في المراحل المبكرة من النمو. والآن، وبصفته عضوًا في مجلس الإدارة، سيكون سانديب محوريًا في تحويل أعمال Lambda Test لتحقيق النمو على نطاق واسع والتخطيط لأسواق جديدة للمؤسسات”. هذا ما قاله أسد خان المدير التنفيذي ل Lambda Test .

“في LambdaTest ، نحن في منعطف مثير. بينما نبقى أوفياء لمهمتنا المتمثلة في بناء منصة سحابية مستمرة لاختبار الجودة لجعل حياة المختبرين والمطورين أسهل، فإننا نعطل بسرعة صناعة DevSecOps ككل. وأضاف أسد: تحت إشراف سانديب، من المقرر أن ترتقي Lambda Test بابتكارنا إلى المستوى التالي”.

“كوني جزءًا من النظام البيئي للاختبار على مدى السنوات ال 25 الماضية، فقد رأيت تطور الصناعة. تشهد صناعة اختبار البرمجيات بأكملها الآن تحولًا كبيرًا. LambdaTest هي في طليعة هذا التغيير، مما يساهم في مجتمع الاختبار الأكبر من خلال المنتجات المبتكرة. أنا متحمس لرؤية الفصل التالي يتبلور وأتطلع إلى تقديم خبرتي لتشكيل مسار نمو LambdaTest” ، هذا ما قاله سانديب جوهري، عضو مجلس الإدارة، LambdaTest .

جمعت LambdaTest مؤخرًا 45 مليون دولار في جولة مشروع بقيادة Premji Invest بمشاركة المستثمرين الحاليين. أطلقت الشركة أيضًا HyperExecute ، وهي منصة تنسيق اختبار ذكية من الجيل التالي تساعد المختبرين والمطورين على تشغيل اختبارات الأتمتة من البداية إلى النهاية بأقصى سرعة ممكنة.

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي منصة اختبار سحابية مستمرة الجودة تساعد المطورين والمختبرين على شحن التعليمات البرمجية بشكل أسرع. أكثر من 7000 عميل، وأكثر من مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة يعتمدون على LambdaTest لاحتياجات الاختبار الخاصة بهم.

توفر منصة LambdaTest تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومتعمق للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps (CI/CD) :-

وتتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل مختلفة.

ويساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://lambdatest.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1909711/Sandeep_Johri. jpg