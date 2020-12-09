الرؤساء التنفيذيون الذين يتعهدون بدفع النساء يتفوقون على أندادهم العالميين في ترفيع النساء إلى مراكز قيادية

التقرير يقدم توصيات حول كيفية جمع البيانات العرقية/الإثنية

نيويورك، 9 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — مرة أخرى، يعمل مسؤولو كاتاليست التنفيذيون من دعاة التغيير </105><114 على مساعدة النساء على التقدم عبر مسارات المواقع القيادية، وفق التقرير الذي صدر حديثا نحو مستقبل أكثر مساواة: مسؤولو كاتاليست التنفيذيون من دعاة التغيير. ويحدد التقرير أيضا طرقا تستطيع بها الشركات جمع معلومات عن الإثنية والعرق في تلك الشركات.

يُظهر التقدم الملموس في تمثيل المرأة في مسار القيادة العالمية أن النساء يشكلن ما يقرب من 40٪ من المديرين وأنهن يمثلن ما يقرب من ثلث المناصب العليا وقيادات مجالس الإدارة:

مسؤولون تنفيذيون: 27.0٪ (مقابل الشركات العالمية: 23٪)

مديرون كبار: 29.5٪ (مقابل الشركات العالمية: 29٪)

مدراء: 39.3٪ (مقابل الشركات العالمية: 37٪)

أعضاء في مجلس الإدارة: 31.6٪ (مقابل شركات الـ أس أند بي 500: 26%)

أدى الوباء والاحتجاجات ضد العنصرية إلى حال من اليقظة للشركات، مما دفع المزيد منها إلى التعمق والالتزام باتخاذ إجراءات لكسر الحواجز النظمية التي تسببت فيها حالات عدم المساواة العرقية والإثنية. قبل العام 2020 بوقت طويل، شارك مسؤولو كاتاليست التنفيذيون من دعاة التغيير في هذا الجهد، وهم يواصلون قيادة الطريق نحو إيجاد أماكن عمل أكثر شمولية.

وقال بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي في بنك أوف أميركا “على جميع مستويات شركتنا، نحن ملتزمون بزيادة تمثيل المواهب المتنوعة وإبرازها، وستساعدنا شراكتنا مع مسؤولي كاتاليست التنفيذيين من دعاة التغيير على تسريع هذا التقدم. لقد اعتمدنا أيضًا على العمل الذي قمنا به على مدار تاريخ شركتنا لضمان مكان عمل متنوع وشامل وشهدنا زيادات في التمثيل المتنوع في كل مجال تقريبًا.”

يستكشف التقرير طرق قياس تمثيل النساء اللاتي يتماثلن مع المجموعات الإثنية والعرقية الممثلة تمثيلا ناقصا ويقدم خطة من ثلاث خطوات لمساعدة المؤسسات على تسريع رحلتها نحو المساواة:

الخطوة 1: التعلم حول التقاطعية.

الخطوة 2: إنشاء نظام لجمع بيانات موثوقة حول العرق والإثنية.

الخطوة 3: بدء الحديث عن العنصرية.

وقالت لورين هاريتون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة كاتاليست، “النساء، وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة، ما زلن يواجهن حواجز راسخة أمام التقدم في الشركات في جميع أنحاء العالم، ولكن من المهم أن تواصل شركات “مسؤولو كاتاليست التنفيذيون من دعاة التغيير” إظهار التقدم الجماعي. نعلم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكن البيانات تظهر مكاسب إيجابية، ونحن فخورون بالشراكة مع هؤلاء الرؤساء التنفيذيين في هذا الجهد.”

إقرأ التقرير .

تعرف على المزيد:

انضم إلى المحادثة: #CatalystForChange

حول كاتاليست

كاتاليست هي منظمة عالمية غير ربحية تعمل مع بعض من أقوى الرؤساء التنفيذيين والشركات الرائدة في العالم للمساعدة في بناء أماكن عمل تناسب النساء.. تأسست كاتاليست العام 1962، وهي تقود التغيير من خلال الأبحاث الرائدة والأدوات العملية والحلول المجربة لتسريع ودفع المرأة قدما لتبوء الأدوار القيادية – لأن تقدم المرأة هو تقدم للجميع.

للتواصل الإعلامي:

ناعومي آر باتون

نائبة الرئيس، الإعلام والعلاقات العامة

كاتاليست

npatton@catalyst.org

ستيفاني وولف

مستشارة الاتصالات الأميركية

كاتاليست

media@stephaniewolfpr.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/597751/Catalyst_C4C_ Logo.jpg