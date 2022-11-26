الذهاب إلى المجد مع فريق الأحلام لكرة القدم الشهير من ييلي

هوهوت، الصين، 25 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — انطلق أكبر حدث لكرة القدم في العالم. منذ بداية عام 2022، أعلنت مجموعة ييلي عن اتفاقيات رعاية مع بعض أفضل فرق كرة القدم الوطنية في العالم، بما في ذلك الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا وألمانيا، بالإضافة إلى نجوم كرة القدم الدولية مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وديفيد بيكهام.

تعتقد ييلي أن “الجودة العظيمة تأتي من الشغف” وبالتالي كانت مؤيدة منذ فترة طويلة للتنمية الرياضية. أقامت الشركة شراكة لمدة سبعة عشر عامًا مع الألعاب الأولمبية، ورعت دوري CBA وكأس آسيا واختارت “فريق الأحلام” العالمي لكرة قدم في عام 2022. وتمثل كل هذه الجهود تفاني ييلي في مجال الصحة والرياضة.

فريق ييلي المختار لكرة القدم “فريق الأحلام”

يشتهر فريق كرة القدم الوطني الأرجنتيني بالهجمات المباشرة السريعة، وفريق البرتغال بقدرات الهجوم والدفاع المتوازنة، وفريق إسبانيا بأسلوب “تيكي تاكا” المتقن من التمريرات القصيرة والسريعة، والفريق الألماني بأسلوبه الفعال والمنظم للغاية في اللعب. ويرتبط نجاح كل منهما ارتباطًا وثيقًا بشغفهما بهذه الرياضة.

هذا هو سبب توقيع ييلي أيضًا على نجوم كرة القدم الدوليين، الذين أثروا على الجيل القادم. كريستيانو رونالدو هو واحد من أفضل هدافي العالم، والمعروف بمثابرته وانضباطه الذاتي وعقلية النمو. اشتهر نيمار ليس فقط بمهاراته المذهلة ولكن أيضًا لكونه قائد فريق أعاد فريق البرازيل إلى آفاق مجيدة. المالك السابق لقميص مانشستر يونايتد رقم 7 وتسديدته المنحنية الشهيرة، ديفيد بيكهام، ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم.

تتشارك ييلي نفس الشغف بالتميز معهم وتطمح إلى الوصول إلى المجد، جنبًا إلى جنب مع “فريق الأحلام” الشهير لكرة القدم.

سيناريوهات الاستهلاك الجديدة

قدمت ييلي مفاجآت لمشجعي كرة القدم. أطلقت حزمة “فريق الأحلام” ذات الإصدار المحدود، والتي تضم جميع نجوم كرة القدم الموقعين من قبل ييلي. ولجذب المزيد من عشاق كرة القدم، تم إطلاق حملات تفاعلية حول كرة القدم، تتضمن ألعابًا تنبؤية وصناديق عمياء.

منتجات الألبان الصحية من ييلي، مثل لبن AMBPOMIAL ، ومشروبات Miyitian Active lactobacillus ، والحليب العضوي الساتيني، هي الأفضل لجلب العناصر الغذائية إلى مشجعي كرة القدم أثناء مشاهدة المباريات في وقت متأخر من الليل.

طورت ييلي منتجات مبتكرة ووسعت سيناريوهات الاستهلاك لتلبية احتياجات العملاء. وهو يدعم الأحداث الرياضية العالمية ويحمي صحة المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم منتجات مغذية وعالية الجودة.

حياة أفضل للجميع

اليوم، تم بالفعل تعزيز الوعي العام باللياقة البدنية إلى حد كبير. ومع ذلك، لا يزال هناك تقدم يمكن إحرازه. ولذلك، لا تزال ييلي تكرس جهودها لتحقيق رؤية “تقاسم الصحة على نحو متكامل في العالم”، باعتبارها دافعًا رئيسيًا وحافزًا. وتتخذ الشركة إجراءات لحماية صحة المستهلك من خلال الدعوة إلى أنماط حياة صحية ومن خلال إطلاق حملات عامة لتشجيع المزيد من الناس على المشاركة في الأنشطة البدنية.

أطلقت ييلي وعلاماتها التجارية التابعة مؤخرًا العديد من الحملات المبتكرة الجديدة. وقد تعاونت مع China Youth Daily و Xiaomei.cc لتشجيع طلاب الجامعات على إنتاج أفلام قصيرة تسلط الضوء على شغفهم بكرة القدم. طورت Yili Nutrition 2030 مشروع “من أجل أحلام كرة القدم للأطفال”، الذي يوفر دورات تدريبية مهنية وزيًا رسميًا ومجموعات كرة قدم وسلعًا غذائية للأطفال.

إن العيش بشغف وإلى أقصى حد هو في حد ذاته مبدأ توجيهي متأصل. ويعكس تشكيل “فريق الأحلام” فهم ييلي لكرة القدم وتفانيها من أجل صحة جميع الناس. في المستقبل، ستحافظ ييلي على هذا الشغف وستسعى جاهدة لتكون مزود طعام صحي للعالم.

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التعليق على الصورة: تبني ييلي “فريق الأحلام” بمجموعة كاملة من اللاعبين النجوم.

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التعليق على الصورة: تطلق ييلي إصدارًا محدودًا من عبوات “فريق الأحلام”

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التعليق على الصورة: تطلق ييلي مشاريع لمساعدة الأطفال على متابعة أحلامهم الكروية

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