الدار تكشف عن أول وجهة سكنية في العالم تحمل اسم متحف اللوفر أبو ظبي وتقدم أسلوب حياة عصري وثقافي فريد في أبو ظبي

مشروع اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز من الدار العقارية سيضم 400 شقة استثنائية مع إطلالات خلابة على الخليج العربي ومتحف اللوفر أبوظبي الشهير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ –أعلنت الدار العقارية (“الدار”)، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتحف اللوفر أبوظبي، المؤسسة الثقافية العالمية الرائدة في الشرق الأوسط، عن شراكة عالمية هي الأولى من نوعها لإطلاق مجمع “اللوفر أبوظبي ريزيدنسز” السكني الفاخر.

يقع “اللوفرأبو ظبي ريزيدنسز” في مشروع “سعديات غروف” ويتميز بإطلالاته الساحرة وتصميماته ومساحاته المتميزة. كما يضم مجموعة فريدة من المرافق والخدمات ستجعله الوجهة الأكثر جذباً في أبو ظبي عند استكماله وتسليمه للسكان في عام 2025.

ويعد مشروع “سعديات غروف” إحدى أبرز وجهات الدار العقارية على جزيرة السعديات بتكلفة 10 مليارات درهم إماراتي. وسيضم المشروع متعدد الاستخدامات، الممتد على مساحة 242 ألف متر مربع، عند اكتماله مساحات متنوعة للإقامة والعمل والتسوق والاستجمام والتجارب الترفيهية التفاعلية من خلال حوالي 3,000 وحدة سكنية وفندقين ومساحات عمل مشتركة للمشاريع الجديدة والشركات الناشئة. وسيشكل مجمع “اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز” السكني الفاخر أحد أبرز مكونات المشروع وأكثرها جذباً وتميزاً.

وفي هذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: “يأتي إطلاق مجمع اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز ضمن مشروع سعديات غروف في سياق جهودنا لتلبية الطلب المتزايد على وحدات الإقامة الفاخرة التي تعكس قيم الجودة والأصالة والمكانة الثقافية المهمة لأبو ظبي. يقع اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز على مقربة من معالم أبو ظبي الثقافية الشهيرة كمتحف جوجنهايم أبو ظبي ومتحف زايد الوطني، حيث سيتألق كعمل فني تتجلى فيه أروع صور الجمال وإبداع التصميم وسيلبي تطلعات مالكي المنازل الساعين للتميز. سنطور هذا المشروع العصري بالشراكة مع متحف اللوفر أبو ظبي بحيث يعكس من خلال ما سيوفره من أسلوب حياة وتجارب فريدة قيم المؤسسة الثقافية المعروفة عالمياً وإحدى أبرز معالم أبو ظبي المعمارية”.

يضم مشروع اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز في سعديات غروف 400 شقة تشمل استوديوهات رائعة وشققاً مؤلفة تتنوع مساحاتها ما بين غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف، نوم إلى جانب خمس شقق بنتهاوس ذات تصاميم استثنائية.

ويحتوي المشروع على صالة جلوس فاخرة للمقيمين “لو سالون ديتينت” (Le Salon Détente)، ودار عرض سينمائي خاصة تتألف من 12 مقعداً لتجربة مشاهدة خاصة وحصرية، ومركز العناية واللياقة المتكامل “سبا بيان إيتر” (Spa Bien-être)الذي يضم صالة ألعاب رياضية وغرف ساونا مع مساحات متعددة الاستخدامات لليوغا والتأمل، إلى جانب غرفة الألعاب الداخلية للأطفال “كرييتافيتي” (Creativité). ويمكن للمقيمين أيضاً الاستمتاع بإطلالات خلابة مباشرة على متحف لوفر أبو ظبي وأفق أبوظبي الساحر من خلال برك السباحة ومنصة مشاهدة الغروب والمساحات الخضراء على امتداد المجمع.

وستتزيّن الردهات والمساحات المشتركة داخل مجمع اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز بأعمال ومنحوتات مختارة بعناية بالتشاور والتنسيق الوثيق مع متحف اللوفر أبوظبي.

هذا وقد صُمّمت الشقق في المجمع بإتقان ودقة متناهيين لتوفير مستوى راقٍ من التميز والأناقة، وسيتم تجهيزها بديكورات داخلية وأجهزة منزلية مدمجة بحسب اختيار السكان من أشهر العلامات التجارية العالمية.

وتكتمل تجربة الإقامة الرائعة مع مجموعة خدمات فاخرة من فئة الخمس نجوم مصممة بعناية لتلبية احتياجات السكان، وتشمل خدمات الكونسيرج الحصرية، بدءاً من “خدمة الطاهي المنزلي” للاستمتاع بتجربة خاصة لتناول الطعام، إلى خدمة التدبير المنزلي الاحترافية وخدمات أخصائيي الأزياء ومساعد التسوّق الشخصي ورعاية الحيوانات الأليفة وتمشية الكلاب وغيرها.

وتناغماً مع التحف الفنية المعروضة في متحف اللوفر أبو ظبي والتي تم تنسيقها بعناية لتروي قصة أو تجربة معينة، سيحظى سكان اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز بلحظات ملهمة كل يوم.

من جانبه، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبو ظبي: “تتماشى رؤية الدار وخبرتها الطويلة في تطوير مجتمعات شاملة ومتنوعة مع قيم متحف اللوفر أبو ظبي القائمة على الاحتفاء بالتنوع والتبادل الثقافي بين حضارات العالم وشعوبه. ونقدم من خلال اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز فرصة استثنائية للإقامة على مقربة من الوجهة الثقافية الأكثر إلهاماً في العالم”.

ويعد متحف اللوفر أبو ظبي، الذي تم تأسيسه بناءً على اتفاقية حكومية دولية تاريخية بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة في 6 مارس 2007، أول متحف عالمي في العالم العربي. وتتولى دائرة الثقافة والسياحة- أبو ظبي الإشراف على المتحف الرائد الذي يجمع بين مختلف الثقافات العالمية عبر عرض أعمال قديمة ومعاصرة من جميع أنحاء العالم والإضاءة على ما تحمله من أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية خاصة.

وقد رسّخ متحف اللوفر أبو ظبي مكانته كإحدى أروع التحف المعمارية الحديثة وأصبح وجهة ثقافية فريدة تستقطب عشاق الفن والتاريخ والثقافة والتراث من جميع أنحاء العالم. ويقدم المتحف برنامجاً حافلاً من الأحداث والفعاليات المميزة التي تسلط الضوء على المواهب الإبداعية المحلية والإقليمية والعالمية.

وتزامناً مع إطلاق اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز، يمكن لمالكي المنازل والمقيمين الاستفادة من عضوية حصرية تتيح لهم زيارة معارض متحف اللوفر أبو ظبي وفعالياته، والحصول على السلع والمنتجات الحصرية التي تحمل شعار المتحف، فضلاً عن الاستشارات والخدمات الفنية الفردية.

وتقتصر المبيعات فياللوفر أبو ظبي ريزيدنسز فقط على عدد من الوحدات المختارة. ويمكن للعملاء تسجيل اهتمامهم من خلال التسجيل في الموقع الرسمي لشركة الدار العقارية Aldar.com أو عبر مركز مبيعات الدار(المكالمات المحلية: 800-ALDAR أو 800-25327، والمكالمات الدولية: +971 2 810 6400 أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني:customermanagement@ aldar.com)

يذكر أن المشروع الجديد هو الأول لشركة الدار الذي يركز على المبيعات الدولية في المقام الأول، ويستهدف المشترين في أسواق مثل المملكة المتحدة ومصر والهند.

ملاحظة للسادة المحررين: يمكن تنزيل التصاميم المعمارية لمشروع اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز من خلال الرابط التاليhttps://we.tl/t- pXOWVatR5X

نبذة عن شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما “الدار للتطوير” و”الدار للاستثمار”.

تواصل شركة “الدار للتطوير” دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و”الدار للريادة”، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و “الدار مصر”، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة “الدار للاستثمار” وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 20 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: “الدار للتعليم” و”الدار للعقارات” و”الدار للضيافة والترفيه”. وتشمل منصّة “الدار للتعليم” محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 26 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى “الدار للعقارات” دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة “بروفيس” المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة “الدار للضيافة والترفيه” مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

www.aldar.com

https://www.instagram.com/ aldar_properties

https://twitter.com/ AldarTweets

https://www.linkedin.com/ company/aldar_properties

نبذة عن متحف اللوفر أبوظبي

أتى متحف اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق استثنائي عُقد بين حكومتي أبوظبي وفرنسا، وقد عمل على تصميمه المهندس المعماري جان نوفيل، وفتح أبوابه أمام الجمهور في جزيرة السعديات في نوفمبر 2017. إن تصميم المتحف مستوحى من العمارة الإسلامية التقليدية، كما أن الضوء يتسلل من قبته الضخمة لينثر شعاع النور. وقد تحوّل المتحف، منذ عامه الأول، إلى مساحة اجتماعية فريدة تجمع الزوار في جو فني وثقافي.

يحتفل متحف اللوفر أبوظبي بالإبداع العالمي للبشرية ويدعو الجماهير إلى تأمّل جوهر الإنسانية بعيون التاريخ. وهو يركّز، من خلال منهج استحواذ الأعمال وتنظيم المعارض، على خلق حوار عبر الثقافات، وذلك عبر قصص الإبداع البشري التي تتجاوز الحضارات والمكان والزمان.

ويمتلك المتحف مجموعة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وهي تشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع الأثرية والنصوص الدينية واللوحات التاريخية والمنحوتات المعاصرة. وتدعم مجموعة المقتنيات الدائمة تشكيلة من الأعمال المُعارة من قبل شركاء المتحف، 13 مؤسسة ثقافية ومتحفاً عالمياً من فرنسا.

ويُعد اللوفر أبوظبي منصّة لاختبار الأفكار الجديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو الأجيال القادمة من المواهب وروّاد الثقافة. ويقدم المتحف مجموعة واسعة من فرص التعلّم والمشاركة والترفيه عبر معارضه الدولية وبرامجه ومتحفه الخاص بالأطفال.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1767276/Aldar_ Properties.jpg