‫الحياة الملهمة تأتي إلى معرض كانتون 132 بابتكارات الديكور المنزلي

تعرض مجموعة شنغهاي داندو للفنون والحرف اليدوية مجموعة الأثاث البسيطة المستوحاة من دول الشمال الأوروبي، بما في ذلك الأرائك وطاولات الطعام وطاولات القهوة وأكشاك التلفزيون وخزائن الكتب، والتي تستخدم المواد الخام والخشبية المعاد تدويرها في تصاميم هندسية عملية لتوفير معيشة أكثر استدامة وتركيزًا على التصميم.

تجلب Dongguan IUIU Household Products منتجات مفروشات المائدة الجديدة إلى المعرض، بما في ذلك الذهب المزخرف الفاخر والتطريز الفاخر الخفيف وسلسلة دول الشمال الأوروبي. ومن بينها، مفرش طاولة من مواد PVC الفاخر الخفيف المزخرف بالذهب المطرز ومفرش طاولة من مواد PVC المعدني مع المطبوعات الأصلية، وحصلت على ردود فعل متحمسة من السوق وتجاوزت التوقعات.

“وفي اﻷسواق الدولية، فإن التصميم الجديد للمنتجات هو أكثر التصاميم قيمة. لقد أحضرنا منتجات مصنوعة بتكنولوجيا متنوعة للدورة الحالية لمعرض كانتون. بالمقارنة مع المنتجات المماثلة، تتمتع مفارش المائدة لدينا بميزة الملمس والابتكار الصناعي الرائد ” قالت السيدة لي يونهوان، مديرة المبيعات في جامعة دونغ غوان الدولية، ” لقد شهدنا العديد من التغييرات التي حدثت في المعرض، بما في ذلك تنظيم المعارض والعارضين والمعاملات، ولكن يظل هناك شيء واحد ثابت على مر السنين، وهو أن المنتجات ذات التصميم الجديد والتصميم العصري تحتل دائمًا المرتبة الأولى في المعاملة.”

كما تقدم شركة Beijing TiKi Glassware أحدث تصميماتها ومنتجاتها في المعرض، بما في ذلك مزهريات زجاجية جديدة الشكل، ومزهريات من اليشم الخزفي الساطع، ومزهريات من ألوان ومواد مختلفة، كل منها مخصص حسب الحاجة. وتمت إضافة تأثيرات معالجة جديدة إلى المزهريات المعروضة، مثل الألوان المترابطة واللون غير اللامع الداكن والخزف الأبيض المفرك بالذهب.

ونظرًا لأن المستهلكين في جميع أنحاء العالم يركزون أكثر على جودة الحياة اليومية، فإن الديكور المنزلي الفني ذي التصميم الفريد يجذب اهتمامًا واسعًا. ويتم عرض تصاميم أكثر جمالًا في الأدوات المنزلية ذات الإلهام الإبداعي في معرض كانتون الـ 132 المستمر.

تأسس معرض الصين للاستيراد والتصدير، المعروف أيضًا باسم معرض كانتون، في ربيع عام 1957. وهو يُعقد كل ربيع وخريف في قوانغتشو، وهو حدث تجاري دولي شامل له أطول تاريخ، وأكبر نطاق في الصين. يحظى معرض كانتون بالترحيب باعتباره مقياسًا أو ريحًا في التجارة الخارجية للصين.

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