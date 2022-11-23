‫الجينسنغ الأحمر الكوري، CheongKwanJang يشق طريقه إلى قطر، لجذب انتباه العالم

– تعمل شركة جينسنغ الكورية ( KGC ) على الترويج للجينسنغ الأحمر الكوري في قطر

– دخل إلى أكثر من 200 متجر في قطر من Holland & Barrett ، وهو متجر المكملات الصحية رقم 1 في أوروبا

الدوحة، قطر وسيول، كوريا الجنوبية، 22 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — ستقوم شركة KGC (شركة جينسنغ الكورية)، وهي شركة صحية عالمية، بتعزيز تسويقها المحلي في قطر، حيث مليئة بحمى كرة القدم، لترويج الجينسنغ الأحمر الكوري في العالم.

تدخل شركة KGC سوق قطر وتبيع علامتها التجارية الرائدة، الجينسنغ الأحمر CheongKwanJang ، بينما تقوم بالإعلان للترويج عن “ CheongKwanJang ” و “شركة جينسنغ الكورية” في مراكز التسوق الرئيسية في قطر.

ستعرض شركة KGC الجينسنغ الأحمر الكوري للمسافرين العالميين من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم منتجات CheongKwanJang في أكثر من 200 متجر، بما في ذلك Holland & Barrett ، متجر المكملات الصحية رقم 1 في أوروبا الموجود في قطر.

بدءًا من Holland & Barrett ، يمكن للمستهلكين الآن الاستمتاع بمنتجات الجينسنغ الأحمر من CheongKwanJang في جميع المناطق التجارية الرئيسية، مثل متاجر البقالة الراقية “ Almira ” ومتاجر الخصومات الفرنسية الكبيرة “ Carrefour ” بالإضافة إلى 200 متجر في ملاعب كرة القدم في قطر.

منتجات CheongKwanJang التي تباع في قطر مثل Red Ginseng في كل مرة، Red Ginseng Extract ، و Vital tonic Energybox ، وهي منتجات مألوفة للمستهلكين المحليين في كوريا وستستمر في زيادة المنتجات المتخصصة في المنطقة في المستقبل.

علقت KGC بأنها قدمت كل مرة و Vital tonic Energybox ، جنبًا إلى جنب مع أقراص الجينسنغ الأحمر الشائعة تقليديًا، وعلاوة على ذلك، قدمت الشركة مستخلص الجينسنغ الأحمر الذي يمكن استهلاكه كبديل للشرب لجميع الأعمار.

في قطر والشرق الأوسط، يشتري الناس الجينسنغ الأحمر لأسباب مثل تحسين المناعة والقوة البدنية، ويحظى بشعبية خاصة بين الرجال في منتصف العمر لأنهم مهتمون للغاية بالصحة.

ستواصل KGC الترويج للجينسنغ الأحمر الكوري للناس في جميع أنحاء العالم من خلال بيع منتجات CheongKwanJang والاستمرار في عقد فعاليات تذوق وترويج.

وعلقت KGC قائلة: “ذهبت KGC إلى قطر، حيث تتركز جميع أعين العالم، لأول مرة. سنبذل جهودًا لتسليم قوة الجينسنغ الأحمر ليس فقط إلى قطر ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال متاجر قطر والأنشطة الترويجية “.

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