الجنسية بحق الولادة والمدهش حول سياحة الولادة

دبي الامارات العربية المتحدة, 3 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — يوس سولي (حق الأرض)، أو ما يعرف بقانون حق الجنسية بالولادة؛ هو مفهوم تم تطبيقه لعدة قرون في مختلف البلدان. يعتبر أساس القانون بسيطاً للغاية، حيث يتم منح الأطفال الذين تم ولادتهم داخل حدود البلد الجنسية بشكل مباشر.

ومع ذلك، يمكن أن تصبح الجنسية بحق الولادة من الناحية العملية معقدة للغاية، حيث يواصل كل بلد في وضع قوانينه وقيوده الخاصة به.

ما معنى مصطلح يوس سولي؟

أصدرت البرتغال في شهر أبريل من هذا العام قانوناً جديداً فيما يخص حق الأرض، وينص على أنه بعد مرور عام واحد من حصولك على الإقامة البرتغالية، سيتمكن ابنك حديث الولادة من الحصول فوراً على الجنسية البرتغالية .

تظل فكرة منح أبنائك أفضل جنسية نقطة جذب رئيسية؛ ومع توفر إمكانية السفر بأوقات قصيرة والعديد من التأشيرات، فقد عمل ذلك على توليد فكرة جديدة تماماً مرتبطة بالسياحة، والتي تعرف باسم سياحة الولادة.

“ يوس سولي (حق الأرض)، أو ما يعرف بقانون حق الجنسية بالولادة؛ هو مفهوم تم تطبيقه لعدة قرون في مختلف البلدان. يعتبر أساس القانون بسيطاً للغاية، حيث يتم منح الأطفال الذين تم ولادتهم داخل حدود البلد الجنسية بشكل مباشر. “

تشير سياحة الولادة إلى أولئك الذين يحصلون على تأشيرة زيارة لإنجاب أطفالهم في بلد يتوفر به قانون يوس سولي، وهذا يساعد الأفراد في منح مواليدهم حديثي الولادة الجنسية مباشرة.

لا يزال قانون سياحة الولادة جذاب للغاية، خاصة بالنسبة للأفراد الذين حصلوا بالفعل على الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار.

إن فكرة سياحة الولادة تختلف تماماً عن المهاجرين الذين يلدون أبنائهم في الخارج في بلد إقامتهم الجديد، حيث لا تتطلب سياحة الولادة سوى الحصول على تأشيرة سياحة وحجز تذكرة طيران بتوقيت يناسب الأفراد.

من غير المستغرب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من الدول التي لديها أعلى معدل لسياحة الولادة، حيث تمتلك قوانين غير مقيدة لمنح الجنسية، وهذا يسمح لأي شخص يتم ولادته في داخل الدولة بالحصول مباشرة على الجنسية الأمريكية.

التقدم بطلب كعائلة كبيرة للحصول على جواز سفر ثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

لا يمكن تتبع سياحة الولادة بسهولة؛ حيث أن مركز دراسات الهجرة وهو مركز أبحاث مقره في الولايات المتحدة الأمريكية، يقدر على أن ٣٣،٠٠٠ شخص يأتون إلى البلد بتأشيرات زيارة ويقومون بالولادة في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام . كما يذكر المركز على أن معظم هؤلاء السياح المولودين في البلاد ينحدرون من الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا و تركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.

تم نمو سياحة الولادة بشكل سريع، ويتعين على الأفراد الذين يفكرون في ذلك بأن يكونوا على معرفة بقوانين الجنسية في البلاد، حيث أن قانون حق الأرض يختلف من بلد إلى آخر. يمكن أن يكون السفر إلى بلد لغرض سياحة الولادة للحصول على الجنسية دون معرفة قوانين الجنسية بحق الولادة أمراً مكلفاً للغاية وعديم الجدوى.

معرفة الجنسية بحق الولادة

هناك قوانين مقيدة وغير مقيدة للجنسية بحق الولادة؛ حيث أن الجنسية الغير مقيدة تعني أن أي شخص يولد في دولة ما سيحصل على الجنسية تلقائياً بغض النظر عن ظروفه. يتم تطبيق ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل، والعديد من الأفراد يقدرون أنها قد تكون واحدة من أكثر الدول السياحية بالولادة حول العالم وذلك بسبب جواز سفرها القوي وسهولة التقديم على التأشيرة.

كما قامت بعض الدول بتقييد حق الجنسية بالولادة؛ حتى لو تم ولادتهم في داخل أراضي الدولة. يتم تطبيق ذلك في المملكة المتحدة و أيرلندا . على سبيل المثال، لكي يتمكن المولود من الحصول على الجنسية، يجب أن يكون أحد والديه إما مواطناً في المملكة المتحدة أو مقيماً بصورة مستقرة بداخلها. إن الاستقرار هنا يشير إلى شخص يحمل تصريح الإقامة الدائمة أو إجازة مفتوحة أي مقيماً بصورة دائمة في المملكة المتحدة.

اكتشف الأسباب الخمسة التي تدفعك للاستثمار في الإقامة الأوروبية

تسمح معظم البلدان لأبناء مواطنيها المولودين في الخارج بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، مع وجود بعض الاستثناءات في بعض البلدان مثل المملكة العربية السعودية؛ حيث تتطلب من الأب أن يكون سعودياً ليتمكن الابن من الحصول على الجنسية. إن هذا القانون يسمح للأشخاص الذين يفكرون بسياحة الولادة الحصول على الجنسية المزدوجة لأبنائهم حديثي الولادة في يوم ولادتهم.

شاهد الفيديو الخاص بنا لمعرفة المزيد عن يوس سولي

إن العقبة الأولى للجنسية بحق الولادة هو فهم قوانينها، والعقبة الثانية تكون في الوصول إلى البلاد بالوقت المناسب. يتطلب الأمر هنا الحصول أولاً على التأشيرة للسفر إلى البلد في حال لم يكن الشخص قادراً على السفر بدون تأشيرة، ومن الصعب على النساء الحوامل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لصعوبة حصولهم على تأشيرة بي ١ أو تأشيرة بي ٢ خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل .

المزايا المتاحة في الجنسية المزدوجة

ومع ذلك، لا يزال قانون سياحة الولادة جذاب للغاية، خاصة بالنسبة للأفراد الذين حصلوا بالفعل على الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار. على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يحصل على جنسية مالطا عن طريق الاستثمار السفر بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهما بلدان لديهما مبدأ الجنسية الغير مقيدة بحق الولادة ويوفران رعاية صحية مجانية.

من خلال الحصول على جنسية مالطا ، يمكن لأي فرد تنظيم الأمر بحيث يولد ابنه في الولايات المتحدة أو كندا، ويمكن منحه من خلال هذه العملية الجنسية الثالثة بجانب جنسية مالطا وجنسيتيه الأصلية، وهذا يساعد بشكل أساسي بإزالة جميع الحواجز التي يمكن أن تكون في حياة أبنائهم ويمكن منحهم من خلال ذلك جميع الوسائل التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم في المستقبل.

تعرف في هذا الرابط كيف يمكن أن تقوم الجنسية الثانية بتعزيز أبنائك من ناحية التعليم والوظيفة

يوجد هناك طريق أخر مبسط يسمح للأفراد بالحصول على جنسية أخرى لأبنائهم وهو من خلال تأشيرة البرتغال الذهبية ، والتي تمنح للأفراد الذين يستثمرون في البرتغال تصريح إقامة لأنفسهم ولأفراد عائلتهم. إذا كان يمتلك الفرد تأشيرة ذهبية ولديهم ابن داخل البرتغال، يمكن أن يصبح مواطناً في البرتغال بعد عام واحد من ولادته في البلد. نظراً لامتلاك التأشيرة الذهبية طريق سريع للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الحصول على الإقامة ووجود حد أدنى لمتطلبات الإقامة الفعلية (سبعة أيام في السنة)، فإنها تعتبر خياراً ممتازاً بالنسبة للأفراد الذين يرغبون بمنح أبنائهم جنسية ثانية خلال إطار زمني قصيرة المدة وفي الوقت نفسه يمكن التخطيط للحصول على الجنسية لأنفسهم في المستقبل.

تبقى الجنسية بحق الولادة بحد ذاتها موضوعاً مثيراً للاهتمام، ومع ذلك، يمكن أن تحقق نتائج مبهرة عندما يتم دمجها بموضوع الجنسية عن طريق الاستثمار والتي تعتبر متاحة لعدد قليل من الأفراد حول العالم.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجنسية بحق الولادة أو الجنسية عن طريق الاستثمار، تواصل معنا اليوم للتحدث مع أحد خبرائنا المختصين في مجال الجنسية الثانية.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1738007/Savory_and_ Partners_Logo.jpg

contact@savoryandpartners.com, +971 04 430 1717