الجنسية الثانية: لماذا نختار صندوق التنمية المستدامة بسانت كيتس ونيفيس؟

لندن، 18 مارس / آذار، 2020 /PRNewswire/ — اتفق المستثمرون الأجانب بسانت كيتس ونيفيس على توفير مسار أسرع لنيل الجنسية الثانية من خلال مساهمة في صندوق التنمية الحكومي. وكشفوا عن ذلك عقب مأدبة غذاء في العاصمة النيجيرية، أبوجا، أقيمت يوم الاثنين، تحت إشراف مؤسسة سي إس جلوبال بارتنرز “CS Global Partners” ومقرها لندن.

وناقش المستثمرون النيجيريون خياراتهم وتوصلوا إلى أنه من الممكن نيل جنسية ثانية من سانت كيتس ونيفيس خلال 60 يومًا فحسب من خلال سداد مساهمة لا تقل قيمتها عن 150,000 دولار أمريكي في صندوق التنمية المستدامة “ Sustainable Growth Fund ” المتاح في ظل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار “ Citizenship by Investment (CBI) “ وإضافة سمة إجراءات معالجة الطلب العاجل (AAP).

ويتمتع حملة جواز سفر سانت كيتس ونيفيس بإمكانية وصول دون أية عراقيل إلى نحو 160 دولة وإقليمًا حول العالم دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل المغادرة. وطبق وزير الخارجية مارك برانتلي “Mark Brantley” سياسة خاصة بالشئون الخارجية تستند إلى إقامة علاقات دبلوماسية وطيدة واتفاقات ثنائية للإعفاء من التأشيرة عبر جميع القارات. وشهد ذلك ارتقاء الدولة الكاريبية الصغيرة التي تتكون من جزيرتين في تصنيف قوة جوازات السفر، لتصل في الوقت الحالي إلى المرتبة 27 على العالم.

وفي أثناء زيارته إلى نيجيريا، كشف رئيس وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار بالجزيرة، ليس خان “Les Khan“، للمستثمرين أن أحد الأسباب الرئيسية للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس هو السفر في مهام الأعمال. وصرح السيد/ خان، “نحن الدولة رقم 1 من حيث قوة جواز السفر في منطقة الكاريبي، ونأتي في المركز 27 على مستوى العالم”. ويضيف، “ويؤكد نيل دولة صغيرة هذه المرتبة على قيمة جواز سفرنا، ويمنح مواطنينا حرية الحركة المطلوبة لأداء الأعمال”.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد سانت كيتس ونيفيس واحدة من أكبر 30 دولة في سيادة القانون، طبقًا للبيانات التي نشرها مشروع العدالة العالمية “World Justice Project“. وأشار السيد/ خان، في ظل المناخ الحالي غير الآمن في العديد من القارات، من الأفكار الجيدة التمتع بوطن ثان في سانت كيتس ونيفيس.

وعلاوة على الأمن والسلامة وحرية الحركة، تتمتع سانت كيتس ونيفيس بميزة لا مثيل لها: 36 عامًا من الخبرة في جذب المستثمرين الأجانب إلى اقتصاد الدولة. وهي تتيح للدولة تقليص مدة إجراءات معالجة الطلبات لتحقق رقمًا قياسيًا هو شهرين. والجدير بالذكر أنه يسمح فقط للمستثمرين الذين اجتازوا جميع تدقيقات التقصي اللازم، التي تضمنت هذا العام القياسات الحيوية، بالتقديم في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، ولا يلزم حتى الآن توفر محل إقامة، أو معرفة باللغة أو الثقافة. ومنذ تأسيسه في عام 1984، نال البرنامج “المعيار البلاتيني” لبرامج نيل الجنسية عن طريق الاستثمار .

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1134322/CS_Global_ Partners_St_Kitts_Nevis_CBI_ Infographic.jpg

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