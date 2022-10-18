‫التوافق المثالي شراكة حصرية بين Younited وOneFor لتقديم قروض استهلاكية

تلبي محفظة Younited الآن احتياجات العائلات الحديثة في ألمانيا من خلال تطبيق OneFor ، وهو تطبيق رقمي أوروبي للنقود الاستهلاكية.

القروض الاستهلاكية التي تتراوح من 1000 يورو إلى 50000 يورو مع فترة سداد تصل إلى 84 شهرًا متاحة للعملاء في ألمانيا عبر تطبيق OneFor .

عملية طلب قرض رقمية وسريعة بالكامل بفضل واجهة سلسة بين OneFor و Younited .

ميونيخ, 18 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — Younited، منصة الائتمان الاستهلاكي مع ترخيص مصرفي أوروبي تم إنشاؤه منذ عام 2008، وOneFor، تكاتفتا وأقامتا شراكة حصرية تقدم قروضًا شخصية فورية للأفراد. OneFor، الذي تأسس في عام 2020، هو تطبيق مبتكر للتمويل الرقمي الاستهلاكي والأموال يقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الحسابات العائلية بدون حدود مع العديد من بطاقات الخصم المباشر المتصلة، بدعم من ماستركارد إنترناشيونال.

الهدف من هذه الشراكة الحصرية هو الاستفادة من التآزر في مجال الأعمال التجارية بناءً على عروض الأطراف. من ناحية، يتم تحقيق ذلك باستخدام الوصول المباشر للعملاء من OneFor ومن ناحية أخرى، مع رحلة العملاء السلسة إلى بيئة Younited مع عروض القروض.

من خلال هذا التعاون، تتخذ OneFor خطوة أخرى نحو توسيع محفظة منتجاتها بهدف تمكين عملائها من التقدم بطلب للحصول على قرض فوري من Younited بسهولة وشفافية باستخدام عملية التطبيق الرقمي التي تم إنشاؤها خصيصًا. يتراوح مبلغ قرض Younited من 1000 يورو إلى 50000 يورو مع أسعار فائدة ثابتة وفترة السداد من 6 إلى 84 شهرًا.

في بيئة الأعمال بين المستهلكين المجزئة للغاية، توفر الشراكة الحصرية بين Younited و OneFor للمستهلكين وصولًا أسهل بكثير عبر تطبيق OneFor إلى قروض Younited البسيطة والشفافة، بما في ذلك عملية الموافقة السريعة وصرف المدفوعات.

يشرح مايكل هيرشلاين، الرئيس التنفيذي لشركة Younited ألمانيا: “اليوم أكثر من أي وقت مضى، تركز العائلات دائمًا على إدارة احتياجاتها المالية وتواجه أحيانًا تحديات. سواء كان شراء أو تمويل عقار أو سيارة أو الأجهزة المنزلية اللازمة، وصولًا إلى تعليم الأطفال في المنزل وفي الخارج. وقد جعلت البيئة الاقتصادية الحالية الحالة أكثر صعوبة. وهذا هو بالضبط السبب في أننا نرى الشراكة مع OneFor كإضافة مفيدة للغاية”.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد إلير عليو، العضو المنتدب لشركة OneFor : “تلتزم OneFor ، بصفتها مزود خدمة مالية رقمية بالكامل، بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها والتي تحل مشكلة بالفعل وتجعل حياتهم اليومية أسهل. ويعد إطلاق عرض قرض التقسيط هذا بالتعاون مع Younited مثالًا رائعًا على استخدام التكنولوجيا والتعاون لتقديم قيمة مضافة حقيقية. بالإضافة إلى خدمات الحساب والتحويل، يمكن لعملائنا، في البداية في ألمانيا، التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي يصل إلى 50000 يورو مباشرة عبر تطبيق OneFor والاستفادة من عملية تقديم الطلبات الرقمية بالكامل وقرار القرض السريع “.

نبذة عن Younited

تعد Younited SA واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير الائتمان الفوري في أوروبا. الابتكار المستمر والتكنولوجيا المتطورة وتجربة المستخدم الاستثنائية سمحت لقرابة مليون عميل بالوصول إلى ائتمان رقمي سريع وبسيط وشفاف بنسبة 100% من 1000 يورو إلى 50000 يورو وشروط قرض تصل إلى 84 شهرًا. مع مكاتب في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، تولد Younited أكثر من 2 مليار يورو في GMV سنويًا، مع ما يقرب من 50% من أعمالها خارج فرنسا، حيث تم تأسيسها. في عام 2021، حصلت الشركة على جائزة الاتحاد الأوروبي Fintech . أطلقت الشركة العملية لتصبح شركة B-Corp معتمدة.

لمزيد من المعلومات: https://www.younited-group.com

نبذة عن OneFor

شركة OneFor Holding GmbH الألمانية هي شركة تقنية مالية مبتكرة تقدم العديد من التطبيقات المالية والنقدية الرقمية والخدمات الفنية، بما في ذلك الحساب والدفع والتداول والقروض وخدمات البطاقات. وهي تتمتع بشراكة مع ماستركارد الدولية التي تدعم عرضها للبطاقات. يتيح OneFor حسابًا عائليًا بدون حدود، ويحول المعاملات الفردية إلى لحظات اتصال، ويخلق خبرات مشتركة ويزيد من الشمول المالي الذي يغذي التنمية الاقتصادية. وكبداية لعموم أوروبا، لدى OneFor فرق في هولندا وألمانيا وسويسرا والعديد من البلدان في جنوب شرق أوروبا.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.onefor.com