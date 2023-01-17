‫التنويه بمحركات إنسايت 2022 لشركة SearchBlox في ™Magic Quadrant لشركة Gartner®

تعمل أدوات بحثنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة الموظف ( EX ) وتجربة العميل ( CX ) خاصةً المؤسسات الحكومية و الخدمات المالية والتكنولوجيا و الرعاية الصحية في أمريكا الشمالية.

يقول تيمو سيلفراج، كبير مسؤولي المنتجات في SearchBlox : “نحن متحمسون للانضمام إلى Gartner® Magic Quadrant لعام 2022 بفضل محركات انسايت”. “إننا نعتبره اعترافًا بسعينا الدؤوب لتحرير البيانات التنظيمية القيمة مع تحسين تجربة المستخدم النهائي. توفر مجموعة أدواتنا، SearchAI مثل SmartSuggest و SmartFAQs ، وظيفية قوية مع تجربة مستخدم بديهية تلبي متطلبات السوق اليوم. “

يضيف الدكتور جون لويس، كبير مسؤولي المعرفة في SearchBlox ، “نظرًا لأن مصادر البيانات أصبحت أكثر غزارة، أصبح الوصول إلى المعلومات المفيدة أكثر تعقيدًا”. “لهذا السبب تركز استراتيجيتنا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى تلقائيًا. يجب أن يتجاوز البحث الحديث للمؤسسات النتائج المطابقة. يحتاج المستخدمون النهائيون إلى السياق والتوجيه لاتخاذ القرارات. وهذا ما تقدمه منتجاتنا”.

لمزيد من المعلومات عن SearchBlox أو SearchAI أو 2022 Gartner® Magic Quadrant لمحركات انسايت ، يرجى زيارة SearchBlox.com .

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لا تصادق شركة غارتنر ( Gartner ) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتألف منشورات غارتنر البحثية من آراء شركة غارتنر البحثية، ويجب ألا تُفسّر على أنّها بيانات تعبّر عن حقائق ثابتة. تُخلي غارتنر مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أيّ ضمانات متعلقة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

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معلومات حول SearchBlox

تصنع SearchBlox محركات انسايت مؤسسية بديهية وذكية تعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر، مما يبسط البحث للمؤسسات المعقدة. يشمل عملاء SearchBlox قادة أمريكا الشمالية في مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والحكومة. SearchBlox هي مطور SearchAI ، وهي مجموعة من الأدوات التي تعمل تلقائيًا على تحسين ملاءمة البيانات وتوفر تجارب مخصصة حقًا للمستخدم النهائي.

المصدر: ماجيك كوادرانت غارتنر لمحركات إنسايت، ستيفن إموت، أنتوني مولين، ديفيد بيدسلي، تيم نيلمز | 15 ديسمبر 2022