التنمية الودية بين المملكة العربية السعودية والصين لها آفاق واسعة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — مع انطلاق “مونديال قطر “2022 في قطر ، الدولة العربية الغنية ، يتزايد اهتمام الناس بالعلاقات الودية بين المملكة العربية السعودية والصين .

المملكة العربية السعودية ، الواقعة في شبه الجزيرة العربية في غرب آسيا ، هي مسقط رأس الإسلام وموقع المدينتين المقدستين للإسلام ، مكة والمدينة .

منذ 900 عام خلال سلالات تانغ وسونغ ويوان ، شكلت الإمبراطورية العربية والصين علاقة تبادل مفتوحة ووثيقة فيما يتعلق بالسياسة والتجارة والتجارة . ومع ذلك ، ولأسباب مختلفة ، توقفت المبادلات السياسية والتجارية بين الجانبين تقريبًا حوالي عام 1500 بعد الميلاد .

في العصر الحديث ، وخاصة عندما أعادت المملكة العربية السعودية والصين إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية في 21 يوليو 1990 ، فتحت التبادلات الودية بين الجانبين صفحة جديدة .

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية ، تطورت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والصين بطريقة شاملة ، شملت مجالات مختلفة من السياسة والاقتصاد والعسكري والدين والثقافة . في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين المملكة العربية السعودية والصين ، ترتبط السلع والتقنيات التي تصدرها المملكة العربية السعودية إلى الصين بشكل أساسي بالتنقيب عن النفط وتكريره ، في حين أن السلع التي تصدرها الصين إلى المملكة العربية السعودية هي بشكل أساسي سلع صناعية خفيفة ومنتجات زراعية . ، مثل المنسوجات والملابس والسكر والشاي وما إلى ذلك .

على الرغم من أن البلدين أقاما علاقات دبلوماسية في وقت متأخر نسبيًا ، فقد تطورت العلاقات الثنائية بسرعة في السنوات الأخيرة .

في القرن الجديد ، دخل تطور العلاقات السعودية الصينية مسارًا سريعًا ، مع زيارات متكررة رفيعة المستوى بين البلدين .

في عام 2016 ، أقامت المملكة العربية السعودية والصين شراكة استراتيجية شاملة وأنشأت لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية والصين ، مما يبرز أهمية العلاقة بين البلدين ويمثل مستوى عالٍ من التطور للعلاقة بين البلدين .

في الفترة من 20 ديسمبر 2016 إلى 19 مارس 2017 ، أقيم معرض “ الطريق إلى شبه الجزيرة العربية – الآثار الثقافية السعودية المكتشفة ” برعاية مشتركة من الوكالة السعودية للسياحة والتراث الوطني وإدارة الدولة للتراث الثقافي الصيني والمتحف الوطني الصيني . ، والتي قام بها مركز التبادل الثقافي الصيني للآثار ، معروضة في المتحف الوطني الصيني . وحضر قادة الدولة الصينية والملك سلمان ، عاهل المملكة العربية السعودية ، الحفل الختامي للمعرض . في كلمته في الحفل الختامي ، أشار رئيس الدولة الصينية إلى أن هذا المعرض هو إنجاز لتعزيز التبادلات الثقافية والروابط الشعبية بين الجانبين ، كما أنه تجسيد مهم للشراكة الاستراتيجية الشاملة . بين الصين والمملكة العربية السعودية . وقال الملك سلمان إن المعرض سيساعد في تعميق التفاهم الثقافي بين البلدين ويساهم في تنمية الحضارة الإنسانية ، وأنه على استعداد للعمل مع الصين لتعزيز تنمية العلاقات السعودية الصينية بشكل مشترك .

في عام 2016 ، أعلنت الحكومة السعودية عن خطة إصلاح “ رؤية 2030″ ، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الاقتصادي المحلي والتنمية المتنوعة . في مارس 2017 ، كان أحد الموضوعات المهمة خلال زيارة الملك سلمان للصين هو مواءمة استراتيجيات التنمية مع الصين ، واستخدام ذلك كأساس لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مثل الطاقة والتمويل والقدرة الإنتاجية، وبناء البنية التحتية .

تكامل اقتصاديات الصين والمملكة العربية السعودية بشكل كبير ، وقد عزز البلدان العلاقة بين مبادرة “ الحزام والطريق ” واستراتيجية المملكة العربية السعودية “ رؤية 2030″ ، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والقدرة الإنتاجية والتمويل ، واستمر تطوير البنية التحتية في العمق . في الوقت الحاضر ، أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر موردي النفط الخام للصين ، وكانت أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا لسنوات عديدة .

في السنوات الأخيرة ، ساهمت الزيارات المتبادلة بين البلدين ، وإقامة شراكة استراتيجية شاملة ، واللجنة المشتركة بين الصين والمملكة العربية السعودية رفيعة المستوى ، في ضخ زخم جديد وقوي في تنمية العلاقات الصينية السعودية في العصر الجديد . حقق البلدان تعاونًا مثمرًا في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا الفائقة في إطار “ مبادرة الحزام والطريق ” ، وأصبحت التبادلات الشعبية والثقافية وثيقة بشكل متزايد . في مواجهة وباء التاج الجديد للالتهاب الرئوي ، ساعدت المملكة العربية السعودية والصين بعضهما البعض في التغلب على الصعوبات ، وتعاونت بشكل وثيق في تقديم المساعدة والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والبحث العلمي ، وكتابة فصل جديد في الكفاح المشترك ضد الوباء .

يصادف عام 2022 الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والصين . بعد 32 عامًا من التطور ، أصبحت العلاقات الصينية السعودية نموذجًا للاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة والفوز المتبادل بين الدول .

بالنظر إلى المستقبل ، فإن شعبي المملكة العربية السعودية والصين يثقان في آفاق تنمية الصداقة بين المملكة العربية السعودية والصين . يعتبر الجانبان بعضهما البعض بمثابة فرص للتنمية ، ويدعم كل منهما التنمية السلمية للآخر ، ويحافظان بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي .