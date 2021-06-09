التلفزيون الصيني المركزي: بنغ لي يوان تدعو إلى بذل جهود عالمية في مجال الوقاية من الإيدز والسل وعلاجهما

بكين، 9 يونيو/حزيران 2021 / PRNewswire / — تحدثت بنغ لى يوان، قرينة الرئيس الصيني شى جين بينغ، وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة السل /الإيدز، اليوم الإثنين عبر رابط فيديو أثناء افتتاح اجتماع المنظمة حول: “القضاء على وفيات السل بين المصابين بالإيدز: مضاعفة الزخم.”

في هذا الصدد، قالت بنغ إن الوقاية من الإيدز والسل وعلاجهما في العالم قد حققا نتائج ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المشتركة للمجتمع الدولي.

وذكرت بنغ أن الصين وضعت، تدريجيًا، آلية تعاونية بين مؤسسات الوقاية من السل والإيدز وعلاجهما. وأضافت أن الصين تُسيطر باستمرار على مرض الإيدز عند مستوى وبائي منخفض، وأن معدل الإصابة بمرض السل، ووفياته قد انخفض على التوالي بنسبة أكثر من 40 في المائة و70 في المائة خلال السنوات 20 الماضية.

كما ذكرت أن الاهتمام الكبير للحكومة الصينية، والجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في المجال الطبي، ومساعي المتطوعين، قد أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات.

وقد أطلعت بنغ المشاركين على بعض القصص المؤثرة التي شاهدتها خلال هذه العملية.

وقالت بنغ إن الأمراض المعدية الرئيسية هي التحديات المشتركة التي تواجه البشرية، وأن الرغبة المشتركة للجنس البشري تتمثل في القضاء على تهديد الإيدز والسل.

وأشارت بنغ إلى أن فيروس كوفيد-19 قد جلب المزيد من التحديات للوقاية من الإيدز والسل وعلاجهما. وناشدت المجتمع الدولي إلى بذل جهود موحدة لحماية الأرواح، والسعي بجد إلى الأمام.

كما دعت الأشخاص من كافة المجالات إلى التعاون لتعزيز الوقاية من الإيدز والسل وعلاجهما، وبذل جهود لبناء مجتمع صحي عالمي للجميع.

الرابط: https://www.youtube.com/watch? v=N7EingDo1rk