‫التصميم العالمي وأحدث الابتكارات يلتقيان في تشكيلة تومي لربيع 2023

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة –Media OutReach – 10 يناير 2023- TUMI-تواصل العلامة التجارية الدولية الرائدة في مجال منتجات السفر ونمط الحياة والإكسسوارات – الدمج بين التصميم العالمي وأحدث الابتكارات في مجموعة لربيع 2023 من خلال إضافات جديدة إلى تشكيلتها الشهيرة Alpha Bravo، التي تعد بمثابة إعادة إطلاق للتشكيلة الأكثر مبيعًا Voyageur، وهي عبارة عن تصميم بسيط ومعدل لتشكيلة Harrison وتشكيلة TUMI | McLaren 60th Anniversary. حقيبة الظهر للتنقل Alpha Bravo بلون أحمر صحراوي

تواصل تشكيلة Alpha Bravo تمسكها بجذورها التي تقوم على تعدد الاستخدامات من خلال تصاميم جريئة ومتانة لا تُضاهى؛ تتضمن القطع الرئيسية التي تجسد اتجاه الخط الأصيل لهذه التشكيلة الذي يتيح “الذهاب إلى مكان، والقيام بأي شيء” والتي تم طرحها هذا الموسم حقيبة الظهر نافيجيشن (Navigation Backpack)، وحقيبة بلاتون سلينج (Platoon Sling)، وحقيبة كومباس كروسبودي (Compass Crossbody)، وهي حقيبة عصرية تمر بخفة عبر الجسم وتمنح الراحة في الرحلات الحضرية والرحلات الاستكشافية الخارجية على حد سواء. تواصل حقيبة Bravo أيضًا الاستفادة من تراثها المستوحى من الزي العسكري من خلال تشكيلة محدودة جديدة تعيد تصور الهروب الكبير إلى الترحال العصري. هذه التشكيلة المحدودة مستوحاة من علاقة استراليا العميقة بالطبيعة وهي تركز على الأنماط العملية المستخدمة في استكشاف المناطق البرية التي تتجاوز حدود مدينتنا. تتميز الأنماط متعددة الاستخدامات مثل حقيبة الظهر إكسبيدشن (Expedition Backpack) المصنوعة من النايلون خفيف الوزن والمتين بالإضافة إلى مواد مستدامة بأنها مجهزة تمامًا لأي مغامرة.

تماشيًا مع التزام TUMI المتواصل بالاستدامة، تدمج تشكيلة Voyageur النسائية المحبوبة المعاد إطلاقها مواد مُعاد تدويرها في تصميماتها الأساسية، مما يبرز تفاني TUMI في صنع منتجات ذات جودة استثنائية ومتانة لا مثيل لها. تمت إعادة تصميم هذه التشكيلة أيضًا للتركيز على تعددية الاستخدامات والوظائف المعززة مما يسمح للعملاء بإضفاء لمسة شخصية على حقائبهم من خلال إكسسوارات TUMI + الخاصة بالسفر ( TUMI+ travel accessories) ومنها على سبيل المثال حقيبة شارم الصغيرة (Charm Pouch)، و جيب التنظيم الصغير (Small Organizer)، وحقيبة الملحقات القياسية الصغيرة (Modular Accessory Pouch)، وغيرها الكثير . تتضمن مختارات هذا الموسم الحقائب الأكثر مبيعًا المُعاد تصميمها مثل حقيبة الظهر سيلينا (Celina Backpack)، وحقيبة اليد فاليتا (Valetta Tote) (المتوفرة بأحجام متعددة)، بالإضافة إلى الحقائب الكروس الجديدة والعصرية التي أعيد تصورها للنساء أثناء التنقل مثل حقيبة أديلايد هوبو كروسبودي (Adelaide Hobo Crossbody)، وحقيبة الخصر لوها سليم هيب (Loha Slim Hip Bag). حقيبة اليد الكبيرة فوياجير فاليتا(Voyageur Valetta) باللون الأرجواني الفاتح

حقيبة السفر الدولية القابلة للتوسع 19 ديجري (19 Degree) ذات العجلات الأربع باللون الأرجواني الفاتح

قم بإضفاء لمسة من البساطة على أغراضك مع تشكيلة Harrison التي تتسم بالبساطة. تقدم التصاميم المصقولة والتفاصيل ة الدقيقة قطع عصرية كلاسيكية متوازنة كماتقدم كل قطعة وظائف عملية رئيسية. يتضمن هذا الموسم حقيبة الظهر ويليام (William Backpack)، وحقيبة الظهر برادنر (Bradner Backpack)، وحقيبة الظهر أوزبورن رول توب (Osborn Roll Top Backpack) التي تمثل جميعها حقائب مثالية صغيرة وخفيفة الوزن للاستخدام اليومي، بينما تتميز الحقائب الأكثر مبيعًا مثل جريجوري سلينج (Gregory Sling) بأنها أكثر عصرية من حقائب سلينج الكلاسيكية. جميع الحقائب متوفرة بلون عاكس. حقيبة الظهر هاريسون برادنر (Harrison Bradner) بلون عاكس

من النقاط البارزة لموسم ربيع 2023 هو إطلاق تشكيلة TUMI | McLaren 60th Anniversary، التي تمثل تعاون ؟ بارز بلون البابايا المميز الخاص به. وقد أدى التعاون المستمر بين TUMI و McLaren الذي يتميز بالجمع بين نمط الحياة والموضة والتكنولوجيا إلى د إطلاق قطع جديدة موسمية مثل حقيبة تورك سلينج (Torque Sling)، وحقيبة الظهر فيلوستي (Velocity Backpack)، وحقيبة السفر الدولية القابلة للتوسيع ذات العجلات الأربع آيرو (Aero)، المصممة لتلبية احتياجات العملاء المميزين أثناء التنقل. سيتم أيضًا إضافة حقائب التعبئة والمحافظ هذا الموسم.

وأخيرًا، يضفي اللون بصمته على تشكيلات الحقائب الصلبة، مما يضمن تميز حقائب TUMI الدائم والمستمر عن سائر الحقائب الأخرى. تتضمن الألوان الجديدة هذا الموسم اللون الأرجواني الفاتح واللون المرجاني واللون الأخضر الباهت في تشكيلة 19 ديجري (19 Degree collection)، والأزرق الداكن في تشكيلة 19 ديجري ألومنيوم (19 Degree Aluminum collection )، والأحمر اللامع في تشكيلة تيجرا-لايت® (TEGRA-LITE®). حقائب السفر الدولية القابلة للتوسع 19 ديجري (19 Degree) باللون الأرجواني الفاتح واللون المرجاني واللون الأخضر الباهت

تسوق تشكيلة ربيع 2023 من خلال الموقع TUMI.com وأقرب متجر تومي إليك.

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عن TUMI

تبتكرTUMI منذ عام 1975 منتجات أساسية عالمية خاصة بالأعمال وتناسب السفر عالية الأداء وفاخرة مصممة لتطوير كافة جوانب الحياة أثناء التنقل وتيسير ذلك وإضفاء لمسة جمالية عليه. نمزج بين الوظائف المثالية وروح الإبداع، ونحن ملتزمون بتعزيز الرحلات بوصفنا شريك مدى الحياة للمتنقلين والصانعين الذين يسعون وراء شغفهم. يتم بيع العلامة التجارية في أكثر من 75 دولة عبر ما يقرب من 2000 نقطة بيع.

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