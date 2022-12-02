‫التحرك نحو إندونيسيا المستدامة، يقدم معرض UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR 2022 500 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة منسقة

وفي عام 2021، نجح الحدث في الحصول على 118 عقدًا من أربعة عشر بلدًا، بقيمة تبلغ حوالي 72 مليون دولار أمريكي. “تجاوز الرقم هدف عام 2021. لذلك، نحن متفائلون جدًا لتحقيق المزيد هذا العام”.

يتكون الحدث وحده من جلسات التواصل والتدريب، بما في ذلك جلسات مطابقة الأعمال وورش عمل استراتيجية التسعير. وتبدأ هذه الجلسات لمساعدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق منتجاتها، بما في ذلك في السوق الدولية. سيتم إجراء جلسات المشاركة في البرامج الحوارية مع عروض خاصة وجوائز UMKM .

يجب على المشترين المهتمين التسجيل عبر الإنترنت في https://brilianpreneur.com/ umkm للمشاركة في جلسات مطابقة الأعمال مع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الإجراءات المستدامة من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وكفرصة لإندونيسيا لعرض الشركات المتناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة المحلية على الساحة الدولية، تعاونت مبادرة الحزام والطريق مع وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة ( Kemenkop UKM ) وعقدت معرضًا مصغرًا لـ 26 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة خلال قمة G20 كطريق إلى معرض UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR 2022 .

يغطي معرض UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR 2022 في دورته الرابعة ست فئات: ديكور المنزل والحرف اليدوية، والأغذية والمشروبات، والإكسسوارات والجمال، والأزياء، والرعاية الصحية / العافية، والتكنولوجيا الرقمية، والتي تشمل 262 من رائدات الأعمال وخمس شركات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى التصاميم عالية الجودة، فإن جميع المنتجات المعروضة مطلوبة لاحتضان الإبداع المستدام في العديد من الجوانب، بما في ذلك تمكين المرأة وإدارة النفايات والمساواة في الوصول إلى الفرص.

ومن بين هؤلاء المبتكرين للمنتجات المستدامة Arana Bike ، وهي شركة إندونيسية منتجة لدراجات الخيزران المصنوعة يدويًا. نجحت Arana Bike في توسيع أعمالها من خلال برامج BRILIANPRENEUR .

وقال ديني هيستينينغروم، مؤسس Arana Bike : “لقد وفرت لنا برامج مثل ندوات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وجلسات مطابقة الأعمال بداية رائدة في تحديد المشترين المحتملين من مختلف البلدان حتى تتمكن منتجاتنا من المنافسة عالميًا”.

للانضمام إلى المعرض الافتراضي للأعمال التجارية، سجل أو حمل الكتالوج، تفضل بزيارة http://brilianpreneur.com/ .