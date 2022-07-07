‫البيانات المالية للفترة المنتهية في  30 يونيو 2022

بلغ صافي الأرباح (قبل تأثير التضخم عالي الشدة) 7,8 مليار ريال قطري ( 2,1 مليار دولار أمريكي) لل ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة نسبتها %15 مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ صافي الأرباح (بعد تأثير التضخم عالي الشدة) 7,0 مليار ريال قطري ( 1,9 مليار دولار أمريكي) لل ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة نسبتها %4 مقارنة بالعام السابق.

بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,124 مليار ريال قطري ( 309 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو2021. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %3 لتصل الى 766 مليار ريال قطري ( 210 مليار دولار أمريكي) . ومن الجانب التمويلي، قامت مجموعة QNB بالاستمرار بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 795 مليار ريال قطري 218) مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %4 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو2021.

خضعت عمليات QNB في جمهورية تركيا خلال الفترة لمتطلبات محاسبية متعلقة بالاقتصادات ذات التضخم عالي الشدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. نتيجة لذلك ، تم ادراج تعديل محاسبي غير نقدي في بيان الدخل للمجموعة تحت مسمى ” صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة ” بقيمة 744 مليون ريال قطري ( 204 مليار دولار أمريكي). لا يوجد تأثير لهذا التعديل المحاسبي على إجمالي حقوق الملكية للمجموعة.

كما زاد الدخل التشغيلي بنسبة 20 % إلى 16,3 مليار ريال قطري ( 4,5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من %22,9 الى %20,2 كما في 30 يونيو 2022 ، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع الى %96,4 كما في 30 يونيو 2022 .

بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,4 كما في 30 يونيو 2022 ، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال الفترة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 3,9 مليار ريال قطري ( 1,1 مليار دولار أمريكي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 123 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 103 مليار ريال قطري 28) مليار دولار أمريكي ( ، بزيادة %5 عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 0,71 ريال قطري (0,20 دولار أمريكي).

بلغت نسبة كفاية راس المال (CAR) %18,9 كما في 30 يونيو 2022 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل

إحصائيات المجموعة

يعمل لدى المجموعة أكثر من 27,000 موظف عبر 1,000 موقع وأكثر من 4,700 جهاز صراف آلي .

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