‫البيانات المالية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2022

بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة مبلغ 16,1مليار ريال قطري(4,4مليار دولار أمريكي) للسنةالمنتهية في 31 ديسمبر2022، بزيادة نسبتها %22مقارنة بالعام السابق. وبالرغم من تأثير التضخم عالي الشدة في جمهورية تركيا، تمكنت المجموعة من زيادة صافي الأرباح بعد تأثير التضخم عالي الشدة بنسبة 9% لتبلغ 14,3مليار ريال قطري(3,9مليار دولار أمريكي).

وبناءً على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال عام 2022 ، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل %60من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0,60ريال قطري للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2022 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 24 % إلى 35,1 مليار ريال قطري ( 9,6 مليار دولار أمريكي) ، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

بلغ إجمالي الموجودات 1,189 مليار ريال قطري ( 327 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %9 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2021. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة % 6 لتصل الى 808 مليار ريال قطري ( 222 مليار دولار أمريكي) . وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 7 % لتصل إلى 842 مليار ريال قطري ( 231 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بالعام الماضي. و قد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع % 95,9 كما في 31 ديسمبر 2022 مما يعكس التحسن في سيولة المجموعة.

كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل . وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من % 22,2 الى % 19,7 في 31 ديسمبر 2022 ، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى % 2,9 كما في 31 ديسمبر 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ8,8مليار ريال قطري(2,4مليار دولار أمريكي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى99%، الأمر الذييعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليار ريال قطري 29) مليار دولار أمريكي(، بزيادة%6 عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 1,44ريال قطري (0,40 دولار أمريكي).

بلغت نسبة كفاية راس المال (CAR) % 19,6 كما في 31 ديسمبر 2022 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل .

إحصائيات المجموعة

يعمل لدى المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 موقع وأكثر من 4,800 جهاز صراف آلي .

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