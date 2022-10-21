‫البنك المركزي الكيني وتيراباي يتشاركان لتعزيز التحويلات المالية عبر الحدود

في ظل الشراكة مع تيراباي، يسعى بنك كينيا التجاري إلى تقوية مكانته باعتباره لاعبًا رئيسيًا في تعزيز النظام البيئي للمدفوعات العالمية من خلال منح عملائه إمكانية الوصول إلى خدمات بسيطة وتنافسية وسريعة للاستفادة من الطلب المتزايد على القنوات الرقمية.

وتحدثت السيدة أناستاشيا كيمتاي، مديرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك كينيا التجاري، عن الإعلان فقالت: “إننا نؤكد من جديد التزامنا بتسخير التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية لضمان استمرار عملائنا في التمتع بحرية الخدمات المصرفية الحديثة. ما نقوم به هو أننا نستخدم قدرات التكنولوجيا المالية لبناء روابط وشراكات استراتيجية مع شركاء متشابهين في التفكير لضمان حصول عملائنا على خدمات تحويل الأموال من الدرجة الأولى.”

كان البنك في طليعة المناصرين النشطين للإدماج المالي والتعجيل به من خلال الاستفادة من التعاون مع مؤسسات التكنولوجيا المالية لتصبح معالجًا رئيسيًا للتحويلات والمدفوعات في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيراباي، “هذا وقت مدهش لعمليات الدفع عبر الحدود. ليس لدينا شك في أن هذه الشراكة الجديدة مع بنك كينيا التجاري ستساعدنا على إزالة الحواجز حول التحويلات المالية عبر الحدود من خلال مدفوعات سلسة وآمنة وفي الوقت الفعلي في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا.”

تشير البيانات الواردة من البنك المركزي الكيني إلى أن تدفقات التحويلات المالية إلى كينيا نمت بنسبة 13.2% على أساس سنوي اعتبارًا من سبتمبر 2022 من 3.5 مليار دولار ( 427 مليار شيلينغ كيني) في عام 2021 إلى 4 مليار دولار ( 484 مليار شيلينغ كيني). تم تسريع هذا من خلال التقدم في الابتكارات التكنولوجية التي ساعدت الناس على التغلب على الصراعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

حول البنك المركزي الكيني المحدود

البنك المركزي الكيني المحدود هو أكبر بنك تجاري في البلاد. ويمتلك البنك، وهو شركة تابعة لمجموعة البنك المركزي الكيني ش.ع.م، أكبر شبكة فروع، أكثر من 200 فرع و367 جهاز صرف آلي و16.000 وكيل يقدمون خدمات مصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في شرق أفريقيا. ويتم استكمال ذلك من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت مع خدمات مركز الاتصال على مدار 24 ساعة لعملائنا للتواصل مع البنك. كما أن مجموعة البنك المركزي الكيني ش.ع.م. – التي لها أيضًا وجود في أوغندا وتنزانيا وجنوب السودان وبوروندي ورواندا ومكتب تمثيلي في إثيوبيا تفتخر أيضًا بشبكة واسعة من العلاقات المراسلة التي يبلغ مجموعها أكثر من 200 بنك في جميع أنحاء العالم ويضمن عملاؤنا تسهيلًا سلسًا لمتطلباتهم التجارية الدولية أينما كانوا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـجوديث سيدي- أوديامبو – رئيس شؤون الشركات والشؤون التنظيمية؛ البريد الإلكتروني: jsodhiambo@kcbgroup.com

حول شركة تيراباي

تعتقد تيراباي الذي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة أن أصغر دفعة تستحق رحلة بدون حدود آمنة مثل الأكبر. تقوم المجموعة ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يدعم الشركات من إنشاء تجارب عملاء شفافة من خلال ممر عالمي غير منقطع وآمن وفي الوقت الفعلي لكل دفعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد تيراباي الخاضعة والمعتمدة في 26 سوقًا عالميًا،شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك ومحافظ الهاتف الجوّال ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية، مما يخلق نظامًا بيئيًا ماليًا دوليًا أكثر اتساعًا وشمولية. يصبح شركاؤهم منارات للوعد بالإدماج المالي العالمي مع الوصول إلى البنية التحتية للمدفوعات التي تمتد عبر العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بأويشا مخيرجي، مدير أول، العلامة التجارية والتسويق، البريد الإلكتروني: anwesha@terrapay. com