‫البنك المتحد لأفريقيا (UBA) يسترد 500 مليون دولار أمريكي من سند يوروبوند لأجل 5 سنوات

صدر في 2017، تم طرح السند لأجل خمس سنوات بمعدل فائدة اسمية 7,75%.

لاغوس، نيجيريا –

EQS Newswire

– 15 يونيو 2022 – تمكن البنك المتحد لأفريقيا (“UBA” أو “المجموعة”) (

www.UBAGroup.com

) يوم الأربعاء 8 يونيو من استرداد سندات يوروبوند لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، التي كان موعد استحقاقها في 8 يونيو 2022.

صدر في 2017، تم طرح السند لأجل خمس سنوات بمعدل فائدة اسمية 7,75%.

كجزء من استراتيجيات إدارة الخصوم لدى البنك المتحد لأفريقيا، تمكنت المجموعة في نوفمبر 2021 من إعادة شراء 310,9 مليون دولار أمريكي من السندات من خلال تقديم عطاء نقدي. وعند حلول موعد الاستحقاق، تم دفع الجزء المستحق البالغ 189,1 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى عائد السند البالغ 7,3 مليون دولار أمريكي.

صرح كينيدي أوزوكا، الرئيس التنفيذي / المدير العام الإداري للبنك المتحد لأفريقيا، قائلاً: “إن المشاركة الانتقائية للمجموعة في أسواق الديون الدولية هي شهادة على استراتيجيات إدارة السيولة القوية والحكيمة التي يتبعها البنك، إلى جانب عملية متنوعة وقوية جدًا لإدارة الأصول والخصوم.”.

وتابع أوزوكا قائلاً: “وإن قاعدة عملائنا الكبيرة، وانتشارنا الجغرافي المتنوع، وسجلنا الحافل الذي يمتد لعقود طويلة لا تزال جميعها تضمن أن يكون البنك المتحد لأفريقيا بمثابة الوجهة المفضلة للمستثمرين والأفراد والشركات على حد سواء.”

مع وجود البنك في 20 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا، فضلاً عن عملياته في فرنسا والمملكة المتحدة، وكونه البنك الأفريقي الوحيد جنوب الصحراء الحاصل على ترخيص لتلقي الودائع في الولايات المتحدة الأمريكية، يعد البنك المتحد لأفريقيا مؤسسة مالية أفريقية رائدة تقدم الخدمات المصرفية والمالية لأكثر من 33 مليون عميل حول العالم.

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