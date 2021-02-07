البنك الإنجليزي الخليجي التجاري يطرح حل شركة فنيرغو الابتكاري في الصيرفة التجارية العالمية

يعالج النقص المزمن في التمويل التجاري عالميا بحلول إدارة دورة حياة العميل Fenergo

دبلن، لندن، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 شباط/فبراير/ بي آر نيوزواير / — اختار أول بنك تجاري رقمي في العالم، البنك الإنجليزي الخليجي التجاري، ومقره في الإمارات العربية المتحدة، شركة “فنيرغو” Fenergo، المزود الرائد لحلول إدارة دورة حياة العميل الرقمية لنشر منصة دورة حياة العميل الرقمية الخاصة بها.

ستعمل فنيرغو على تمكين البنك الإنجليزي الخليجي التجاري من تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تقديم برمجيات ابتكارية لسوق التمويل التجاري من خلال نموذج قائم على السحابة، رقمي أولاً ومرتكز على العميل، يستفيد من التقنيات الناشئة مثل تحليلات البيانات واتصالية واجهة برمجية التطبيق. ومع القدرة على تقييم المخاطر وتخفيفها بشكل أكثر فاعلية باستخدام حلول إدارة دورة حياة العميل من فنيرغو، يمكن لـ البنك الإنجليزي الخليجي التجاري تقديم عرض أكثر تكاملاً في الوقت الفعلي لعملائه.

يهدف البنك الإنجليزي الخليجي التجاري إلى سد الفجوة في سوق التمويل التجاري من خلال أن يصبح أول بنك رقمي يخدم القطاع، ويوفر للعملاء التجاريين تجارب عميل غير مسبوقة. ستوفر حلول إدارة دورة حياة العميل الأولى لواجهة برمجية التطبيق من فنيرغو للبنك الإنجليزي الخليجي التجاري ملفا واحدا للعميل عبر جميع الإدارات والولايات القضائية والمنتجات، مع تسريع عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال والوقت حتى تحقيق الإيرادات.

وقال أميت غارغ، الرئيس التنفيذي للبنك الإنجليزي الخليجي التجاري: “لقد أنشأنا مصرفنا مع العلم بوجود نقص في تلبية احتياجات سوق الأعمال المصرفية التجارية العالمية. للقيام بذلك، نواصل العمل مع البائعين الذين يتمتعون بقدرات على تقديم المنتجات وإمكانية تكوين البرمجيات التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا. فينيرغو تتوفر لديها كل هذه القدرات.”

وقال مارك ميرفي ، الرئيس التنفيذي لشركة فنيرغو: “نحن متحمسون للشراكة مع شركة ذات تفكير مستقبلي وتركز على العملاء مثل البنك الإنجليزي الخليجي التجاري. ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق أهدافهم وخدمة متطلبات عملائهم في مجال الخدمات المصرفية التجارية العالمية. حلنا سوف يسمح للبنك الإنجليزي الخليجي التجاري بتسريع عملية الإعداد مع توفير تجارب رقمية وخالية من الاحتكاك للعملاء.”

حول فنيرغو ( www.fenergo.com )

فنيرغو i هي الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي ورحلة العميل وإدارة دورة حياة العميل للمؤسسات المالية. يقوم برنامجها بتحويل وتبسيط عمليات إدارة دورة حياة العميل من البداية إلى النهاية رقميًا – بدءًا من الإعداد التنظيمي، وتكامل البيانات، وإدارة بيانات العميل والطرف المقابل، ومراجعات دورة حياة العميل ومعالجتها، وصولاً إلى ترحيل العميل. تشتهر فنيرغو بخدماتها المالية المتعمقة وخبرتها التنظيمية (من فريق يضم أكثر من 30 متخصصًا تنظيميًا عالميًا)، والنهج القائم على المجتمع لتطوير المنتجات ومحرك القواعد الابتكاري الجديد الذي يضمن للمؤسسات المالية إثبات مستقبلها ضد تطوير قوانين اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال والضرائب والقواعد المستندة إلى مشتقات المبادلات التجارية على الطاولة OTC عبر 100 سلطة قضائية. توسعت فنيرغو مؤخرًا في أسواق جديدة بما في ذلك إدارة الأصول والثروات، والخدمات المصرفية الخاصة والتجزئة والأعمال التجارية، ولديها أكثر من 80 عميلًا عالميًا. يعتمد الحل على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي، وذلك باستخدام إمكانيات OCR و NLP المتقدمة لاستخراج المعلومات وتسريع الامتثال وتحسين الكفاءات التشغيلية.

حول البنك الإنجليزي الخليجي التجاري

البنك الإنجليزي الخليجي التجاري هو أول بنك تجاري رقمي في العالم يعمل على إعادة التفكير في، وإعادة بناء، التمويل التجاري. تستخدم الشركة منصة سحابية أصلية مع حلول رقمية رشيقة لتزويد العملاء بعمليات بسيطة ومدمجة ومؤتمتة بالكامل، مع الاستفادة من البيانات لإدارة المخاطر بفعالية. www.agtb.com