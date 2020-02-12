البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسلط الأضواء على الجهود السعودية في اليمن في معرض بلندن

افتتحت السفارة السعودية في المملكة المتحدة معرضاللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنيسلط الضوء على مشاريع التنمية والمبادرات السعودية في اليمن. وشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في معرض مصاحب يعرض الجهود الإنسانية للمملكة. ويزور المقيمون اليمنيون في المملكة المتحدة وممثلو وسائل الإعلام البريطانية وأعضاء البرلمان ومسؤولو وزارة الخارجية والكومنولث المعرض على مدار ثلاثة أيام.

يشتمل معرضالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنعلى معارض للمشاريع الجارية في جميع المجالات لإطلاع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية على مدى وتنوع الدعم السعودي لليمن في سبعة قطاعات حيوية: الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة والزراعة ومصائد الأسماك والمياه والنقل (بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات)، وبناء وصيانة المباني السكنية والحكومية.

ويتضمن المعرض مقاطع فيديو لمشاريعالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعروضا غرافيكية للدعم السعودي، ومعارض صور لمشاريع التنمية التي أثرت بشكل إيجابي على حياة اليمنيين في مجموعة من المحافظات اليمنية، وساعدت في تقوية الاقتصاد الوطني اليمني، وزيادة فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر في أوساط القوى اليمنية العاملة. تعرض تقنية الواقع الافتراضيأيضًا صورًا حية للعمليات في اليمن، مصحوبة بتفسيرات شفوية شاملة من منظمي المعرض بعدة لغات ومن الدوريات المطبوعة وغيرها من المنشورات.

يتضمن جدول أعمال مهمةالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنفي العاصمة البريطانية مناقشات بين المشرف العام علىالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وندوة في مركز تبادل السياسات، واجتماعا لمهمةالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنفي السفارة السعودية مع الصحفيين البارزين وشخصيات أخرى في المملكة المتحدة.

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشكل دوري في المنتديات الدولية كشريك رئيسي للمنظمات الإنسانية والتنموية الدولية. ومن الأمثلة الحديثة البارزة معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019 على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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