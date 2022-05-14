‫‫ البحرين تطلق ولأول مرة في المنطقة نظام المراقبة الذكي الأتوماتيكي الموحد stc (uNOC)

– يستخدم البرنامج أحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تقديم أفضل خدمة ودعم استباقي لأكبر شريحة من العملاء

– يحرص مركز عمليات الشبكة الموحد على تقديم خدمات مراقبة ( Zero touch surveillance ) موحدة لعملاء stc البحرين عبر منصة واحدة.

المنامة، البحرين 14 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة stc البحرين، الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، عن تدشين نظام المراقبة الاتوماتيكي الموحد وبرنامج مركز عمليات الشبكة الموحد “uNOC” بالشراكة مع شركة هاواوي. حيث يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليعمل من خلال منصة واحدة تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات الأتمتة.

وقد أعلنت الشركة عن إطلاق هذا البرنامج الجديد في قمة القادة لمجلس-سامينا (SAMENA Council) ، حيث سيتبنى البرنامج أعلى مستوى لتقنيات الرقمنة والأتمتة لتبسيط وتوحيد عمليات شركة stc البحرين. حيث سيعمل مركز عمليات الشبكة الموحد على توفير وتشغيل العديد من الخدمات منها؛ تقنية الاتصال وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والبيع بالجملة عبر منصة واحدة تستخدم تقنيات رقمية عالية الجودة.

وفي تصريح ل لمهندس نزار بانبيله، علق الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين بمناسبة تدشين البرنامج قائلاً : “نحن فخورون جدًا بكوننا في طليعة الشركات التي تعمل على تحقيق أجندة البحرين الرقمية من خلال تدشين التقنيات المتطورة الجديدة. حيث انه من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تمكنا من تحسين تجربة المستخدم ومراقبة جميع خدمات stc عبر برنامج موحد للذكاء الاصطناعي. كما أننا فخورون بالعمل مع شركائنا في شركة هاواوي من أجل المواصلة في فتح آفاق وخدمات جديدة وتسريع عجلة التحول الرقمي في المملكة.”

بهدف تحسين تجربة العملاء، ستقوم هذه المنصة المتكاملة بإنشاء اطار عمل موحد لتحسين فعاليتها حيث سيكون المركز كلوح تحكم ذكي لعدة خدمات مختلفة؛ مثل النظام الموحد لكل من إدارة الخدمات وإدارة الصيانة الميدانية و جودة الاتصال. وفي المرحلة الأولى، ستركز المنصة على تعزيز خدمة المراقبة الذكية ( Zero touch ) بما في ذلك ربط العمليات المجراة عبر مواقع مختلفة وتقديم التقارير في الوقت الفعلي من خلال ضغطة واحدة.

تعمل أكثر من 60% من أنظمة العمليات في العالم عبر الاعتماد على عدد من أنظمة دعم عمليات مستقلة ومختلفة. حيث تؤدي أنظمة العمليات إلى ضعف في كفاءة الموارد وبطء في العمليات وعدم إتمام العمليات بفعالية. لذلك قامت شركة stc البحرين بتجديد عملياتها وتقديمها في منصة موحدة لإدارة الخدمات، مع إتاحة الخيار لاستبدال المهام اليدوية بأخرى آلية مما ينتج عن جودة وفاعلية عالية في تشغيل كل من العمليات وتغطية الشبكة وسرعة البيانات.