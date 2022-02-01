‫الاعتراف بمنصة Yellow.ai في أول إصدار من Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2022 لمنصات الذكاء الاصطناعي للمحادثات المؤسسية

– يقيم التقرير اكتمال رؤية منصة Yellow.ai وقدرتها على التنفيذ

– منصة Yellow.ai هي واحدة من 21 بائعًا متقدمًا معترف بهم من بين آلاف أصحاب المصالح العالميين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت منصة Yellow.ai اليوم، وهي منصة التشغيل الآلي الرائدة في العالم من الجيل التالي والموثوقة من قبل أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم، أنها تم الاعتراف بها كصاحبة مصلحة متخصصة في Gartner Magic Quadrant لعام 2022 لمنصات الذكاء الاصطناعي للمحادثات المؤسسية.

شهدت الشركة زيادة هائلة في قاعدة عملائها، مع التركيز القوي على توسيع تواجدها العالمي، مسجلة نموًا أكبر 4 مرات مقارنة بإيرادات العام السابق.

تقيّم Gartner Magic Quadrant مدى اكتمال رؤية مقدمي الخدمة وقدرتهم على التنفيذ. كما يمثل عام 2022 بداية هذه الفئة السوقية الجديدة لمنصات الذكاء الاصطناعي للمحادثات المؤسسية. ويقدم التقرير لمحة عن 21 من البائعين الأكثر تقدمًا من بين آلاف أصحاب المصالح في المجال، ويسلط الضوء على أن المؤسسات تتطلع بشكل متزايد نحو الأساليب القائمة على النظام الأساسي من أجل معالجة متطلبات حالة الاستخدام المتعددة للمؤسسات ووجدوا أن هذا النهج يسمح بحشد الاستثمار بشكل أفضل.

“يسعدنا الإشادة بنا كأصحاب متخصص في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2022 لمنصات الذكاء الاصطناعي للمحادثات المؤسسية. ما يجعل الأمر أكثر إثارة هو أنه أول تقرير من Gartner Magic Quadrant على الإطلاق لسوق الذكاء الاصطناعي للمحادثات – مساحة نشعر أنها شهدت نموًا واعتمادًا هائلين، خاصة في العام الماضي. كما نعتقد أن هذا الاعتراف يؤكد بشدة على قوة قدرات منصتنا، والزخم الذي شهدناه في تلبية الطلبات الفريدة عبر الأسواق التي نعمل فيها، والاضطراب الذي نجلبه إلى سوق الذكاء الاصطناعي للمحادثات. في غضون خمس سنوات فقط، مكّنت حلولنا أكثر من 1000 شركة من إيجاد مكانها المناسب لاحتياجات الأتمتة عبر تجربة العملاء وتجربة الموظف معنا، مما أدى إلى زيادة الكفاءات والعائد على الاستثمار”، كما صرح راغو رافينوتالا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة Yellow.ai.

لقد صممت منصة Yellow.ai على أقوى محرك معالجة التعلم الفطري (NLP) داخليًا، وهو يوفر نظامًا أساسيًا فريدًا من نوعه في الصناعة والوظائف مع نماذج لغة مسبقة الصنع. كما يدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي أكثر من 100 لغة عبر أكثر من 35 قناة لأتمتة وظائف مثل دعم العملاء ومشاركة العملاء وتجارة المحادثات وتجربة الموظف وإدارة خدمات المعلوماتية (ITSM). يتعلم وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي في منصة Yellow.ai بشكل فريد من جميع الاستفسارات التي يجيب عليها الإنسان لتقليل عمليات تسليم الذكاء الاصطناعي إلى الإنسان في المستقبل بسرعة، مما يحقق عملية الأتمتة بنسبة 60% في أول 30 يومًا.

كما أضاف السيد رافينوتالا، حول المضي قدمًا في الاستراتيجية: “بعد تجربة التوسع السريع للعملاء والإيرادات، ينصب تركيزنا الآن على تعزيز وجودنا في السوق العالمية. لقد عيننا بالفعل فريق مبيعات يزيد عن 20 في الولايات المتحدة، وزاد فريق القيادة لدينا بنسبة 50 في المائة عبر الأسواق في الربعين الماضيين. بالإضافة إلى أن شراكاتنا الاستراتيجية تعمل مع كبار أصحاب المصالح على توسيع جهودنا إلى حد كبير في مساعدة المؤسسات عبر الصناعات على تعزيز أتمتة تجربة العملاء والموظفين. وتماشياً مع هدفنا المتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي حقًا على الذكاء الاصطناعي وجعل كل محادثة مرضية وممتعة، سنستمر في ضبط وتيرة الصناعة في تقديم حلول مبتكرة للأعمال قائمة على التأثير والتي تسمح لعملائنا بإعادة تصور تجربة العملاء الخاصة بهم بالكامل”.

لتحجز مكانك على منصة Yellow.ai ، يرجى زيارة: https://yellow.ai/gartner- conversational-ai-magic- quadrant-report-2022

إخلاء مسؤولية جارتنر ( Gartner )

جارتنر، Magic Quadrant لمنصات الذكاء الاصطناعي للمحادثات المؤسسية، 24 يناير 2022، ماجنوس ريفانج | أنتوني مولين | برن إليوت

تُعد GARTNER وMAGIC QUADRANT علامتين تجاريتين مسجلتين وعلامة خدمة لشركة جارتنر (Gartner) والشركات التابعة لها أو أيًا منهما في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي ويُستخدمان في هذه الوثيقة بتصريح. جميع الحقوق محفوظة.

لا تصادق شركة جارتنر (Gartner) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتكون منشورات شركة جارتنر (Gartner) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث جارتنر (Gartner) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة جارتنر (Gartner) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

نبذة عن منصة Yellow.ai

Yellow.ai هي منصة التشغيل الآلي الشاملة الرائدة من الجيل التالي في العالم، والتي تهدف إلى جعل كل محادثة مُرضية وممتعة لعملائك وموظفيك. والمنصة موثوق بها في أكثر من 70 دولة من قِبَل أكثر من 1000 شركة، مثل دومينوز (Domino’s)، وسيفورا (Sephora)، وهيونداي، وكارفور، وشركة الكويت للأغذية (أمريكانا)، وكورامز (Choithrams)، وأمواج عُمان، وشبكة الإذاعة العربية، وإم جي موتورز. بدعم من وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي للمؤسسات، تهدف الشركة إلى تقديم تفاعلات شبيهة بالبشر تعزز رضا العملاء وتزيد من مشاركة الموظفين على نطاق واسع، من خلال بناة الروبوتات دون رمز / منخفضة الرمز. أُشيد بالمنصة من قبل فروست أند سوليفان (Frost & Sullivan) و جارتنر (Gartner) و شركة البيانات الدولية (IDC) و جي تو (G2) كشركة رائدة، نجحت الشركة في جمع أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين رائدين ولديها مكاتب في ستة بلدان.

قم بزيارة www.yellow.ai لمزيد من المعلومات. وتَواصَل معنا على contact@yellow.ai

الاستفسارات

أنوجا سينغ، العلاقات العامة والاتصالات، منصة Yellow.ai

البريد الإلكتروني: anujaa.singh@ yellow.ai