‫الاعتراف بـ ليزرفيش باعتبارها اختيار العملاء المفضل في تقرير غارتنر بير إنسايتس 2022 لمنصات خدمات المحتوىليزرفيش

لونغ بيتش، كاليفورنيا،, 1 أبريل / نيسان 2022 — / PRNewswire / — شركة ليزرفيش — تمت تسمية ليزرفيش – المزود الرائد للبرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية – فائزة بلقب اختيار العملاء في تقرير غارتنر بير إنسايتس 2022 “صوت العميل”: منصة خدمات المحتوى تقرير ووفقا لغارتنر، فمنصة غارتنر بير إنسايتس هي عبارة عن منصة مجانية لمراجعات الأقران وتقييمات مصممة لصانعي قرارات برامج وخدمات المؤسسات. تمر المراجعات عبر عملية تحقق صارمة من الصحة والاعتدال في محاولة لضمان صحتها”.ليزرفيش

“العملاء هم جوهر كل ما نقوم به في ليزرفيش، وشغفهم لإيجاد طرق مبتكرة لاستخدام منتجاتنا هو مصدر إلهام، كما يقول توماس فيلبس الرابع، ناب الرئيس الأول لليزرفيش. ليزرفيش “يشرفنا أن نحظى بتقدير عملائنا في منصة غارتنر بير إنسايتس لقدراتنا في المنتجات، وخبرة المبيعات والدعم، وتجربة النشر – مما يساعدنا على تحقيق تصنيف اختيار العملاء لمدة ثلاث سنوات متتالية.”

تُعرِّف شركة غارتنر منصات خدمات المحتوى على أنها منصات متكاملة توفر خدمات تركز على المحتوى، وخزانات، وواجهات برمجة تطبيقات، وحلول، وأدوات معالجة الأعمال لدعم الأعمال التجارية الرقمية والتحول. تواصل ليزرفيش تطوير عروضها بما يتجاوز قدرات إدارة محتوى المؤسسة التقليدية، بناءً على نقاط قوة ليزرفيش في أتمتة عمليات الأعمال التي تتمحور حول المحتوى، والنماذج الإلكترونية، وتحليلات لوحة المعلومات، وإدارة السجلات، ومسار التدقيق. ليزرفيش يتضمن ذلك Laserfiche API ، وتكامل Microsoft Teams ، و Laserfiche Vault ، و Workflow Bots و Smart Invoice Capture و Direct Share .

هذا العام، قدمت الشركة Laserfiche Solution Marketplace ، وتوسعت في مجموعة من أكثر من 100 نموذج حل مع أدوات قابلة للتنزيل للنشر السريع للحلول الآلية. يمكّن السوق العملاء من تسريع الابتكار وتحول المؤسسة من خلال الحلول الخاصة بالصناعة، والعمليات التجارية الأساسية مثل تأهيل الموظفين الجدد، فضلاً عن النماذج التي تساعد المستخدمين على أتمتة العمليات المتعلقة بـ كوفيد-19.ليزرفيش

وفي تقرير “صوت العميل: منصات خدمات العملاء”، حصلت ليزرفيش على أعلى متوسط تقييمات عامة (4.5 من 5)، اعتبارًا من 31 كانون الثاني/يناير 2022 بناءً على 86 مراجعة، من البائعين المشمولين. تعد ليزرفيش أيضًا خيارًا للعملاء في فئتي المؤسسات متوسطة الحجم ومنطقة أميركا الشمالية، وفئة الأداء القوي في آسيا / المحيط الهادئ.ليزرفيش

وقال جويل مانفريدو، رئيس قسم المعلومات في خطط التقاعد والتأمين الصحي في صناعة الأفلام: “تتبنى هذه الخطط أدوات الابتكار التي تمكننا من تقديم أفضل تجربة ممكنة لمشاركينا وموظفينا.” “ليزرفيش هي شريك ذو رؤيا تتماشى منصته القوية ونهجه المرتكز على العملاء مع خطط التكنولوجيا الإستراتيجية الخاصة بنا مع إلهام المبادرات المبتكرة للنهوض بالتحول الرقمي الخاص بنا.” ليزرفيش

لمعرفة المزيد حول كيفية تصنيف العملاء لـ ليزرفيش، قم بتنزيل نسخة مجانية من تقرير غارتنر بير إنسايتس 2022 “صوت العميل”: تقرير منصات خدمات المحتوى هنا .

حول غارتنر بير إنسايتس

غارتنر بير إنسايتس هو منصة على الإنترنت تختص بتصنيفات ومراجعات برامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تتم كتابتها وقراءتها من قبل متخصصي تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار التكنولوجيين. ويتمثل هدفها في مساعدة قادة تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ قرارات شراء أكثر ثراءً ومساعدة مزودي التكنولوجيا على تحسين منتجاتهم من خلال تلقي تعليقات موضوعية وغير متحيزة من عملائهم. يتضمن تقرير غارتنر بير إنسايتس أكثر من 350,000 تقييم تم التحقق منه في أكثر من 340 سوقًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gartner.com/reviews/home .

إخلاء مسؤولية من غارننر

يمثل خيار العملاء في تقرير غارتنر بير إنسايتس آراء شخصية لمراجعات المستخدمين النهائيين الفرديين، والتصنيفات، والبيانات المطبقة على منهجية موثقة؛ وهي لا تمثل آراء شركة غارتنر أو الشركات التابعة لها ولا تشكل تأييدًا لها.

غارتنر، غارتنر بير إنسايتس “صوت المستهلك” منصات خدمات المحتوى، المساهمون في بير، 29 مارس 2022

غارتنر®وبير إنسايتس هما علامتان تجاريتان لغارتنر إنك، أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. يتكون محتوى غارتنر بير إنسايتس من آراء المستخدمين الفرديين بناءً على تجاربهم الخاصة، ولا ينبغي تفسيرها على أنه بيانات واقعية، كما أنها لا تمثل آراء غارتنر أو الشركات التابعة لها. لا تتبنى غارتنر أي بائع أو منتج أو خدمة موصوفة في هذا المحتوى ولا تقدم أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بهذا المحتوى، بشأن دقته أو اكتماله، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

نبذة عن شركة ليزرفيش

شركة ليزرفيش هي المزود الرائد للبرمجيات كخدمة ( SaaS ) لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية. ‎ ‎ ‎ ‎ من خلال تدفقات العمل القوية، والنماذج الإلكترونية، وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة ليزرفيش ‎®‎ ‎ ‎ على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، مما يمكّن القيادات من التركيز على النمو بمختلف أرجاء المؤسسة.

وكانت ليزرفيش رائدة في نهج المكتب الرقمي الخالي من الورق في إدارة محتوى المؤسسة. واليوم، يتضمن نهج تطوير “السحابة أولاً” من ليزرفيتش الابتكارات في تَعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. كما يستخدم العملاء في كل صناعة — بما في ذلك الحكومة، والتعليم، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتصنيع — ليزرفيش من أجل زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء الرقمية أولاً.

ويلتزم موظفو شركة ليزرفيش في المكاتب حول العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا تغيير حياة الناس.

للتَواصَل مع شركة ليزرفيش:

مدونة ليزرفيش | تويتر | لينكدن | فيسبوك

حول خطط المعاشات التقاعدية والصحة في صناعة الأفلام السينمائية

خطط المعاشات التقاعدية والصحة في صناعة الأفلام السينمائية هي صناديق استئمانية تافت هارتلي تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات مساومة جماعية بين العديد من النقابات وأرباب العمل في صناعة إنتاج الأفلام. يحكم مؤسسة خطط المعاشات التقاعدية والصحة في صناعة الأفلام السينمائية مجلس إدارتها المكون من 32 عضوًا ويوفر مزايا صحية وتقاعدية لأكثر من 100,000 فرد يعملون في صناعة الترفيه.