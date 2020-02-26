الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية: قمة لترسيخ مستقبل الرياضات التقليدية

أنطاليا، تركيا، 26 من فبراير 2020 /PRNewswire/ — عُقد المنتدى الدولي الثالث للرياضات التقليدية تحت عنوان “إحياء الرياضات التقليدية” بمدينة أنطاليا، بتركيا على مدار يومي 22 و23 من فبراير. وشارك بالمنتدى نحو 200 مدعو من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن الاتحاد وأكاديميون من 49 دولة مختلفة. وخلال فعاليات المنتدى الذي نظمه الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية برئاسة السيد نجم الدين بلال أردوغان، عبرت العديد من البلدان بدءًا من اليابان وكازاخستان والمغرب ووصولاً إلى الأرجنتين عن رغبتها في العمل على توفير مستقبل مشرق للرياضات والألعاب التقليدية. وقد شهد المنتدى التوقيع على الإعلان المشترك بشأن مستقبل الرياضات التقليدية من جانب 8 وزارات مشاركة. ويأتي إعلان أنطاليا لعام 2020 للرياضات التقليدية نتيجة لجهود المؤتمرين في مدينة أنطاليا لعام 2020 عقب جلسات النقاش وأعمال اللجان التي انعقدت في ختام المنتدى. وأكد رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، السيد نجم الدين بلال أردوغان، خلال كلمته الختامية دورَ الرياضات التقليدية في دعم الحوار الدولي واحترام الثقافات الأخرى. كما أقيم الحفل الثاني لتوزيع جوائز الرياضات التقليدية في ختام فعاليات المنتدى.

انعقاد المنتدى الدولي الثالث للرياضات التقليدية في تركيا هذا العام

انعقد منتدى الرياضات التقليدية الأول في أنطاليا خلال عام 2018، فيما انعقد المنتدى الثاني بمدينة ألماتي بكازاخستان، خلال أبريل 2019. استضافت مدينة أنطاليا التركية التجمع الثالث يومي 22 و23 فبراير من هذا العام.

نجم الدين بلال أردوغان: “كل بلد له ما يميزه. وكل مجتمع له خصوصيته”.

رحب السيد نجم الدين بلال أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، بالمشاركين في المنتدى من مختلف أنحاء العالم. وأشار قائلاً “كل بلد له ما يميزه. وكل مجتمع له خصوصيته. لذلك، من الضروري أن نضفي طابعًا جديدًا على الرياضات التقليدية، لأن ذلك من شأنه الحفاظ على ثقافاتنا وهوياتنا. وأرغب أن يعزز هذا المنتدى من وحدتنا وتضامننا والإخاء بيننا”.

السيد نجم الدين بلال أردوغان يوقع مع 8 وزارات على الإعلان المشترك حول مستقبل الرياضات التقليدية.

وعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية، وقّع رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية السيد نجم الدين بلال أردوغان، ووزير الشباب والرياضة السيد محمد كاسابوغلو ونظرائه من أذربيجان وساحل العاج ومالي وباكستان وفلسطين والصومال وأوزبكستان على الإعلان المشترك لإحياء الرياضة التقليدية.

إعلان المنتدى: نظرة ثاقبة لمستقبل الرياضات التقليدية

وقد تم الكشف عن إعلان أنطاليا لعام 2020 حول الرياضات التقليدية في ختام فعاليات المنتدى. وسلط الإعلان الضوء على أهمية دور الحكومات في الحفاظ على الرياضات التقليدية وتعزيزها، وتأثير الرياضات التقليدية على تمكين الشباب ومهاراتهم وإدراك قيمة التعاون بين الجامعات والاتحادات والأندية في “إحياء الرياضات التقليدية”.

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