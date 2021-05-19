الإغلاق الناجح للإصدار الرابع من برنامج الوكالة بالاستثمار الموافق للشريعة الإسلامية

الدوحة قطر

قام بيت الاستثمار، وهو أحد البنوك الاستثمارية القطرية الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بإغلاق برنامج الوكالة بالاستثمار العالمي الرابع مع شركة إينوفاليس لإدارة الأصول.

وكان بيت الاستثمار وإينوفاليس قد اغلقوا سابقا ثلاث إصدارات من شهادات الوكالة بالاستثمار المدرة للدخل وتمت الاستثمارات في مكاتب مؤجرة في فرنسا وإسبانيا. تبلغ القيمة المستثمرة في برنامج الوكالة بالاستثمار المدار من قبل إينوفاليس حوالي 40 مليون يورو حاليًا ويهدف الى تحقيق عائدًا سنويًا بنسبة 8٪ لفترة استثمار مدتها 5 سنوات في أصول مكتبية مدرة للدخل.

وكانت إينوفاليس قد إستحوذت علىمبنى أوروكومسور Eurocomsur في وسط مدينة ملقة الاسبانية. المبنى المكون من سبعة طوابق يشمل مكاتب بمساحة 7000 متر مربع يقع في قلب الحي التجاري في مدينة مالقة. المبنى ذات طابع خاص وهو مؤجر على ثلاث قنصليات (المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا) ولحكومة الأندلس. يتكون المبنى من 7 طوابق.

أكد خليفة بن خالد السويدي – مسؤول تطوير الأعمال في بيت الاستثمار، أن بيت الاستثمار توفر لمستثمريها فئة أصول قوية مدرة للدخل وتحقق عوائد عالية مع مخاطر معدلة. تعكس شراكتنا معإينوفاليسمزيجًا ناجحًا بين قدرتنا على انتقاء الاستثمارات الجذابة وتوفير التنويع لعملائنا ضمن عملية ستثمار مدروسة جيدًا وجادة مقدمة من استراتيجيتنا هي مواصلة الاستثمار في فئة الأصول المدرة للدخل. يسعدنا أن نرى مثل هذا النشاط الإيجابي للصفقات خلال هذه الفترة الصعبة. نتطلع إلى مواصلة العمل مع إينوفاليس في المستقبل. يتماشى ذلك مع استراتيجيتنا لتزويد المستثمرين بفئة أصول قوية مدرة للدخل تحقق عوائد عالية مع مخاطر محتسبة.

علق ألن مرهج ، مدير مكتب إينوفاليس في دول مجلس التعاون الخليجي ، قائلاً: “نحن نقدر العلاقة مع بيت الاستثمار ونهدف إلى الاستمرار في اختيار الأصول الجذابة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا والتي تلبي الأهداف المالية لشركائنا. لقدحقق برنامج الوكالة بالاستثمار نجاحا مع شركائنا.

عن بيت الاستثمار

تأسس بيت الاستثمار في عام 2001 ، وهو شركة استثمارية مرخصة تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي ، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. يقدم بيت الاستثمار خدمات ومنتجات مصرفية استثمارية وإدارة الأصول والثروات مصممة للأفراد والمؤسسات.

للمزيد من المعلومات حولبيت الاستثمار www.invhouse.com

حول مجموعة إينوفاليس

تأسست إينوفاليس في عام 1998 ، وهي مجموعة خدمات عقارية إستثمارية متكاملة متخصصة في الاستثمارات العقارية وإنشاء صناديق الاستثمار العقاري وتنشط في الأسواق الأوروبية. تعمل المجموعة بهدف توليد العائدات وخلق القيمة المضافة نيابة عن المستثمرين من القطاعين العام والخاص. تدير المجموعة حاليًا 12 مليون متر مربع في جميع أنحاء العالم ، تمثل 7 مليارات يورو من الأصول العقارية والمالية.

للمزيد من المعلومات حول إينوفاليس www.inovalis.com

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