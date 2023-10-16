‫الإعلان عن الفائزين بجوائز تحويل الأعمال EFQM في النسخة الثانية لقمة الشرق الأوسط ل EFQM “رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام”

ماجد الرائد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON)، وفريق الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وشرطة دبي، تفوز بجوائز التحول EFQM في الأعمال.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 أكتوبر 2023 – تختتم EFQM النسخة الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط – “”رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام”” في أبراج كونراد الاتحاد | أبو ظبي. اتحد قادة التحول والتميز للكشف عن تجاربهم ، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الشركاء المحترمين وكبار الشخصيات والمهنيين و رجال الأعمال وسائل الإعلام والمؤثرين.

قال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: “‏نؤكد من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الأوروبية للجودة و شركائنا الداخليين والخارجيين ، التزامنا بالتحسين المستمر وقد أنشأنا نموذجا حكوميا رائدا يمثل مرجعا لأفضل الممارسات التي تتميز بالعمل كفريق واحد، الذي يعكس سمعة الإمارات ، أبو ظبي على المستوى العالمي.”

الفائزون بجوائز EFQM المرموقة تحول الأعمال لعام 2023 في فئتي القائد والفريق ، المتفوقون هم على النحو التالي:

الأستاذ ماجد رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي المحترم للهيئة السعودية للمدن الصناعية والتقنية (MODON).

الفائزون المشاركون في فئة فريق تحويل الأعمال EFQM:

HMG فريق تحويل الرعاية الصحية، يمثل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية. .

شرطة دبي – فريق الهيكل القائم على العملية: ذو رؤية وابتكار إنشاء قوة موحدة

وقال راسل لونجموير، الرئيس التنفيذي ل EFQM :“هؤلاء القادة والفرق البارزة يجسدون جوهر التحول والتميز. ونتطلع إلى أن نشهد التأثير الإيجابي الذي لا يزالون يحققونه. وأين يمكن أن يكون مكانًا أفضل لاستلام هذه الجائزة سوى النسخة الثانية من مؤتمر قمة الشرق الأوسط لمؤسسة EFQM، حيث يجتمع قادة من الشرق الأوسط ومن جميع أنحاء العالم لمناقشة ومشاركة فوائد الاستخدام.”

وقامت القمة بتقديم لجان مختلفة و متحدثين رئيسيين تضمنت عروضاً ملهمة قدمتها شخصيات بارزة ومن ضمنهم شرطة أبوظبي ، والسيد كاي أوسترمان ، المدير الإداري لشركة VAMED-KMB ، وأوليفر بيلشتاين ، نائب رئيس الإنتاج في BMW Spartanburg. عمر السنين، رئيس الأركان في جهاز تطوير وسط جدة. أحمد الخياط، نائب الرئيس الأول لإدارة التميز في مجموعة موانئ أبوظبي. عمر الجابري ، مدير عام التميز المؤسسي وتحسين الخدمات بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وغيرها.

وأضافت إسراء مبيضين، المديرة الإقليمية لEFQM في الشرق الأوسط: “كانت القمة بمثابة منجم ذهب للرؤى وكانت أفضل الممارسات منارة للإلهام، وتوجيه الآخرين في طريقهم نحو التميز. إن مشاهدة الدور الأساسي لـ EFQM في دفع عجلة تحسين الأداء والتحول المستدام وتجهيز مؤسسات الشرق الأوسط للتغلب على التحديات المستقبلية كان أمرًا مفيدا حقا. نشكر أعضاءنا وشركائنا و مقدمي مشروع القرار على دعمهم ومنتدانا المقبل والبحث عنه “.

حول EFQM

EFQM هي مؤسسة عضوية غير ربحية تأسست في أكتوبر 1989 ، مقرها في بروكسل مع انتشار عالمي. الغرض من EFQM هو بناء مستقبل أفضل للأشخاص والمجتمعات والمنظمات نفسها. EFQM هي الوصي على وضع EFQMl ، وهو إطار عمل غير إلزامي يمكن استخدامه للحصول على نظرة شاملة لأي منظمة بغض النظر عن الحجم أو القطاع أو النضج. على مدى السنوات ال 30 الماضية، قدم نموذج EFQM مخططا للمنظمات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها لتطوير ثقافة التحسين والابتكار.

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