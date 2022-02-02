الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان للعام 2022

طوكيو، في, 2 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أعلنت مؤسسة ‘جائزة اليابان’ يوم 25 يناير/كانون الثاني عن أسماء الفائزين بجائزة اليابان لعام 2022. وتقاسم البروفيسور كاتالين كاريكو (من المجر/الولايات المتحدة الأمريكية) والبروفيسور درو ويسمان (من الولايات المتحدة الأمريكية) جائزة اليابان في مجال “المواد والإنتاج”، وحاز البروفيسور كريستوفر فيلد (من الولايات المتحدة الأمريكية) على جائزة اليابان في مجال “الإنتاج البيولوجي وعلم البيئة”.

– في مجال المواد والإنتاج

البروفيسور كاتالين كاريكو

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البروفيسور درو ويسمان

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– في مجال الإنتاج البيولوجي وعلم البيئة

البروفيسور كريستوفر فيلد

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وفي هذا الإطار، يتم تكريم كاريكو وويسمان بجائزة هذا العام نظير أبحاثهما الرائدة التي تساهم في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، في حين يجري تكريم فيلد لمساهماته المتميزة في تقدير إنتاجية الغلاف الحيوي وعلم التغير المناخي باستخدام الصيغ المتقدمة القائمة على الملاحظة.

وقد طلبت المؤسسة هذا العام من حوالي 500 15 عالم ومهندس بارزين من جميع أنحاء العالم ترشيح باحثين يعملون في المجالات المطروحة هذا العام، وتلقت المؤسسة 208 ترشيحاً في مجال المواد والإنتاج، و138 ترشيحاً في مجال الإنتاج البيولوجي وعلم البيئة. وتم اختيار الفائزين لهذا العام من إجمالي 346 مرشحاً.

نبذة عن ‘جائزة اليابان’

يرجع سبب تأسيس ‘جائزة اليابان’ إلى رغبة الحكومة اليابانية في إنشاء جائزة معترف بها دوليا من شأنها أن تسهم في التطور العلمي والتكنولوجي في جميع أنحاء العالم. وبدعم من العديد من التبرعات، تلقت مؤسسة ‘جائزة اليابان’ موافقة مكتب مجلس الوزراء في عام 1983.

تمنح جائزة اليابان للعلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم الذين حققوا إنجازات إبداعية مثيرة تساعد على التقدم في مجالاتهم وتساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والازدهار للبشرية جمعاء. ويحق للباحثين في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا الحصول على الجائزة، حيث يتم اختيار مجالين كل عام مع مراعاة الاتجاهات الحالية في التطور العلمي والتكنولوجي. ويتم مبدئيا تكريم فرد واحد في كل مجال بالجائزة، حيث يتلقى شهادة وميدالية وجائزة مالية. ويقام حفل توزيع الجوائز على شرف الإمبراطور والإمبراطورة الحاليين، إلى جانب رؤساء الفروع الثلاثة للحكومة وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة، وممثلين من مختلف عناصر المجتمع الأخرى.