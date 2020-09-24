الإعتماد المالي انفست تقدم عقود الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة

دبي، 24 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر مجموعة سي.أف.أي المالية ( CFI Financial Group) الإعلان عن إضافة عقود الفروقات (CFD) على الصناديق الإستثمارية المدرجة (ETF) إلى مجموعة منتجاتها التي تشمل أيضًا العملات والسلع والأسهم و المؤشرات. المنتجات الجديدة متوفرة على ميتاتريدر (Metatrader) 5 وستكون متوفرة للتداول اعتبارً ا من هذا الأسبوع.

باعتبار الصناديق الإستثمارية المدرجة في البورصة منتج سريع النمو على مدار العشرين عامًا الماضية، فإن هذه الصناديق بمثابة الانتقال إلى الأدوات المالية للمتداولين والمستثمرين على حد سواء، بحثً ا عن طرق جديدة لتداول مجموعة واسعة من الأصول أو سلة الأصول من المنتجات الفردية وبطريقة مماثلة للأسهم العادية .

وقد علق مؤسسو مجموعة سي.أف.أي المالية ومديروها الإداريون هشام منصور وإدواردو فاخوري: “باعتبار مجموعتنا واحدة من الأوائل الذين قدموا صناديق المؤشرات المدرجة على ميتاتريدر 5 ومن المحتمل أن نكون أول من يفعل ذلك في الشرق الأوسط، فإننا نواصل في طريق توفير بيئة دائمة التحسن وهذه المرة في شكل منتجات إضافية للتداول. ويعد تضمين عقود الفروقات على الصناديق الإستثمارية في البورصة على منصتنا أمرًا بالغ الأهمية لسببين رئيسيين: النطاق الواسع من المنتجات التي تساعد المتداولين والمستثمرين في العثور على فرص جديدة وإمكانية الوصول إلى المنتجات المذكورة مباشرةً على ميتاتريدر 5، منصتنا الرئيسية وواجهة جعلت التداول أكثر انتشارًا وأسهل في الأداء على مر السنين”.

كما صرح د. ديميتريوس زامبوغلو، رئيس العمليات لمجموعة سي.أف.أي المالية: “إن هذا المجال بيئة ديناميكية للغاية ومع استمرار التقلبات المرتفعة عبر الأسواق، فإن توسيع مجموعتنا الحالية من المنتجات يعد أمرًا مفروغًا منه لمساعدة عملائنا في العثور على فرص جديدة، والتحوط من التعرض في السوق ومساعدتهم على التنويع عند الحاجة. وفي البداية، سيتم إدراج 100 صندوق من الصناديق الإستثمارية المدرجة في البورصة على منصتنا مع وجود خطط لإضافة المزيد خلال الأشهر القادمة”.

نبذة عن مجموعة سي.أف.أي المالية

مجموعة سي.أف.أي المالية (CFI Financial Group) هي مزود عالمي حاصل على جوائز في الأسواق المالية تتمتع بخبرة في المجال المالي لأكثر من 22 عامًا مع الكيانات الخاضعة للرقابة في لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي وبورت لويس. تركز هذه المجموعة على توفير تجربة تداول لا مثيل لها ومتفوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات مع وصول متعدد الأصول، ودعم مخصص، وتحليلات يومية للسوق، وبنية تحتية للتداول متطورة للغاية مع مجموعة واسعة من منصات التداول. لمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة

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