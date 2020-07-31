الإدراج الأولي العام لشركة لي أوتو: اختطاط مسار مختلف

نيويورك، 31 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 30 تموز/يوليو، 2020، احتفل صندوق فيوتشر كابيتال باستثمارنا الملائكي، الإدراج الأولي العام الناجح لشركة لي أوتو (مؤشر الأسهم: LI) على مؤشر نازداك. يعتبر هذا معلما رائعا في خضم بيئة الجائحة الصحية العالمية الحالية.

بصفتي المستثمر الأول في شركةلي أوتو، كان ما رأيته هو التطبيق العملي لاستراتيجية منتجلي أوتو.اعتبارًا من اليوم الأول، اتخذت شركةلي أوتوقرارًا جريئًا بالتركيز على المركبات الكهربائية ذات المدى الطويل (EREVs) بدلاً من النماذج الكهربائية الكاملة، والتي كانت الاستراتيجية المشتركة التي اعتمدها أقرانها. تواجه المركبات الكهربائية الكاملة التي تعمل بالبطاريات تحديات هيكلية في الوقت الحالي مع سعة بطارية محدودة مثل البنية التحتية للشحن وعادات المستهلك وما إلى ذلك. تجرأتلي أوتوعلى إطلاق مسار مختلف وأصبحت الأولى في الصين لتسويقالسيارات الكهربائية الطويلة المدىبنجاح، وحل هذه التحديات.

أود أن أشكر مديري المنتجات الذين كانوا، كفريق لي أوتو، جريئين بما يكفي ليكونوا مختلفين. من خلال تفانيهم الذي لا يتزعزع لمنتجاتهم، أصبحت حياتنا أفضل .

بصفتي استثماري مغامر، أقول لفريقي إنه يجب علينا أيضًا التفكير مثل رجال الأعمال؛ يجب أن يكون لدينا العزم في تحليلنا المستقل ونجرؤ على دعم تلك التحليلات المختلفة عن تحليلاتنا.

اليوم ليس فقط احتفالاً بعلامة فارقة في أسواق رأس المال بل أيضاً علامة على التقدم. أعتقد أن حل توسيع مدىسيارات لي أوتوسيعجل باعتماد السيارات الكهربائية في الصين. بالنسبة لي، فإن التبني المتسارع في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم له تداعيات تتجاوز التداعيات المالية فقط. إنها أيضًا خطوة مهمة نحو عالم أكثر خضرة، وإعادة اختراع لكيفية تفكيرنا في التنقل وربما مشهد المدينة المستقبلي المختلف تمامًا.

عندما بدأ هنري فورد في إنتاج سيارات في متناول اليد من الناحية الاقتصادية للمستهلك العادي، فهو غير مسار التنقل البشري وكذلك كيفية تخطيط مدننا – تم إعادة تصميم الشوارع حول العالم لقيادة المركبات. من خلال تسريع تبني المركبات الكهربائية الذكية، كيف ستبدو المدن المستقبلية؟

أدى إطلاق شركة آبل لأول هاتف ذكي إلى توسيع دور الجهاز المحمول إلى ما هو أبعد من مجرد جهاز اتصال وشكل مسار التواصل البشري. إن التقدم في المركبات الذكية سيوسع دور السيارة إلى ما هو أبعد من النقل. أولويةلي أوتوهي القيادة في تقنيات القيادة الذاتية والمساهمة في بناء نظام بيئي لمركبات كهربائية من شأنها أن تدفع مستقبل التنقل الإلكتروني. سيغير التقدم فيالسيارات الكهربائيةالذكية مسار التنقل البشري. بعض شركات المستقبل الأكثر ابتكارًا، والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار، ستكون شركات التكنولوجيا في هذا المجال – وهذا هو السبب في أنني راهنت مبكرًا على لي أوتو

أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي خلقه؛ ونحن فخورون برؤية لي أوتو تقوم بذلك .

أخيرا، أود أن أشكر رجال الأعمال والعلماء في جميع أنحاء العالم الذين يمتلكون الإبداع والرؤية والدافع لمعالجة المشاكل التي تعتبر “مستحيلة” في ذلك الوقت. بصفتي رأسمالي مجازف، فإن مسؤوليتي هي البحث بلا تردد عن هؤلاء الأشخاص والأفكار وتمكين رؤاهم بالأدوات ورأس المال الضروريين. إذا كان هناك شيء واحد يمكنني القيام به لترك بصمتي على عالمنا، فهذا هو .

بإخلاص،

مينغ مينغ هوانغ

الشريك المؤسس

صندوق فيوتشر كابيتال ديسكوفري

30 تموز/يوليو 2020

لي أوتو

لي أوتوهي شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الذكية الفاخرة.

صندوق فيوتشر كابيتال ديسكوفري (المعروف أيضًا باسم “فيوتشر كابيتال”)

تأسس صندوق فيوتشر كابيتال ديسكوفري في العام 2014، وهو مستثمر متخصص في المراحل المبكرة يستهدف التقنيات التي تركز على المؤسسات والشركات الانتقائية لأعمال التكنولوجيا الاستهلاكية لتغيير قواعد اللعبة في الصين الكبرى.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1221952/Li_Auto_IPO_ Blazing_a_Different_Trail.jpg